«Угрожала спустить на нас собаку»: в Самаре бездушные хозяева держали пса на цепи и морили голодом

Бездушные хозяева держали собаку на цепи и морили голодом в Самаре. Фото: предоставлено "КП-Самара"

В Самаре зоозащитники спасли пса от жестоких хозяев. Семейная пара держала животное в ужасных условиях. Собаку приковали на короткую цепь и, уверяют местные жители, морили голодом. Местная жительница чудом заметила умирающего пса на одной из улиц областной столицы и попросила о помощи в социальных сетях. На место приехали волонтеры. Сейчас хвостик находится в безопасности. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности этой истории.

«Одни ребра торчали»

Местная жительница стала свидетельницей ужасной картины. Она рассказала об этом в одной из самарских пабликов в социальных сетях. Все случилось в воскресенье 12 марта 2023. Девушка проезжала на машине по частному сектору и вдруг заметила собаку. Пес был сильно истощен, а рядом не было даже миски с водой.

- Одни ребра торчат, рядом фекалии. Еды никакой нет совсем. Очень голодная, видно давно не ела, - рассказала самарчанка в соцсети.

Собака была привязана к короткой цепи. Фото: ЧП-Самара

Девушка отправилась на рынок за едой, чтобы накормить бедного хвостика. Только вот ее доброту не оценила хозяйка животного.

- Она вела себя неадекватно, кричала, чтобы мы убирались, иначе она убьет собаку и разобьет нам машину. Сказала, чтобы не кормили собаку, так как она и так умирает.

На зов о помощи откликнулись интернет-пользователи. Многие приезжали к собаке с едой и водой. Но малыша так никто и не забрал.

«Угрожала спустить на нас собаку»

В ситуацию вмешались зоозащитники. Елена и Лиана на свой страх и риск отправились спасать Байкала (так зовут песика). По словам волонтеров, без задней мысли они отправились к сумасшедшим хозяевам. Думали только о том, как вызволить собаку из беды.

- Мы не были настроены оскорблять и ругаться с этими людьми. Для нас было главным забрать собаку. Сутки мы следили за ситуацией в чате волонтеров. Было много разговоров, но все бездействовали, - поделилась с журналистами «КП-Самара» Елена.

Тогда две хрупкие девушки решили взять ситуацию в свои руки. Они приехали к дому, где раннее была замечена собака. Только вот животное исчезло.

- Мы настойчиво стучали в калитку, но нам никто не открывал. Хотя мы могли зайти сами, но не стали. В итоге к нам все-таки вышел мужчина.

Следом за хозяином дома вылетела и его супруга. Женщина вела себя агрессивно, кричала на девушек и даже угрожала.

- Мужчина пытался ее успокоить. Она даже угрожала нам, что спустит на нас другую собаку, - говорит Елена. – Но мы стояли на своем.

Как оказалось, собаку спрятали в сарай, чтобы не маячила перед прохожими людьми и не привлекала внимание. Горе-хозяин завел девушек в помещение. От увиденного зоозащитники пришли в ужас.

Волонтеры смогли забрать Байкала у жестоких хозяев. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Собачья будка была вся в воде, кругом фекалии. Собака страдала в этих условиях, - вспоминает самарчанка. – Самое главное - нам удалось договориться.

По словам Елены, было видно, что мужчина привязан к собаке. Ему было жалко отдавать животное волонтерам. И все же как любящий хозяин мог допустить условиях, в которых жил (а точнее выживал) Байкал.

-У мужчины явные проблемы с алкоголем. И все же, в отличии от своей женщины, он пошел нам на встречу. Мы сказали, что с нами собаке будет лучше.

Байкал ищет семью

К счастью, Елена и Лиана все же смогли забрать Байкала. Девушки признались: собака не могла поверить своему счастью.

- Мы сразу повезли его в клинику, сдали анализы и прошли первоначальный осмотр. У собаки сильное истощение (вес 30 кг при норме 55-60), мышечная дистрофия из-за условий содержания и куча дерматологических проблем.

Испытания судьбы, которые прошлось преодолеть Байкалу, не убили в нем доброту. Байкал одаривает своих спасительниц любовью и вниманием.

- Пес очень ласковый. Когда он нас видит, то сразу виляет хвостом, лезет целоваться и обниматься. Он благодарен, - говорит Елена.

Сейчас Байкал находится на передержке у Лианы. Благодаря неравнодушным самарцам деньги на лечение уже собраны. Скоро песик пойдет на поправку. По словам ветеринаров, ему около 5-6 лет. Животное в расцвете сил. Волонтеры надеются, что собаку к себе заберет любящая и заботливая семья. Если вы хотите помочь Байкалу, то можете написать волонтерам.