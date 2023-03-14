«Акрон» - в полуфинале! Команда из Тольятти сотворила сенсацию, выбив «Локомотив» из Кубка России

Голкипер "Акрона" Сергей Волков стал героем и матча, и серии пенальти. Фото: скрин видео

Тольяттинский «Акрон» стал первым полуфиналистом Пути регионов Кубка России. На стадионе в Жигулевске команда из Тольятти сенсационно обыграла девятикратного обладателя Кубка московский «Локомотив», оказавшись сильнее в серии пенальти.

«Малой кровью» не получилось

«Локомотив» прилетел в Жигулевск на матч с середняком первой лиги почти основным составом. Отдыхать остался только Артем Дзюба. Штаб Михаила Галактионова решил предоставить паузу своей главной звезде перед важным матчем РПЛ с «Краснодаром».

Состав гостей, вышедший на поле с первых минут, оказался смешанных. В частности, в воротах Лантратова сменил молодой Худяков, а в группе атаки появился Игнатьев. К слову, в майках «Локо» на поле жигулевского стадиона вышли сразу трое бывших игроков «Крыльев Советов» - помимо Игнатьева, еще Глушенков и Пиняев.

Глушенкова тренеры заменили уже в перерыве. Но в первом тайме весь «Локомотив» выглядел неважно. «Акрон» закономерно повел в счете на 14-й минуте — навесную передачу капитана Савичева замкнул головой Макаров.

После этого ход игры шел полностью под контролем тольяттинской команды. «Локо» за весь тайм не создал ничего серьезного у ворот Волкова.

Пиняев включился поздно

Несмотря на произведенные замены, ничего принципиально не поменялось и после перерыва. «Локо» начал включаться только после 60-й минуты. Сигналом послужил удар Камано после наброса Пиняева. Волков удар отбил, но подчищать пришлось защитнику Ходжаниязову — он вынес мяч с ленточки.

Удар Щетинина головой Волков вскоре так же парировал. Но против удара Камано на 74-й минуте в ближний угол страж ворот «Акрона» оказался бессилен. Это оказался первый пропущенный мяч тольяттинской команды в нынешнем розыгрыше России.

На 80-й минуте на фоне, казалось бы, ставшего подавляющим преимущества «Локо», вперед снова мог выйти «Акрона». Чудеса реакции проявил голкипер Худяков, отбивший подряд удары Апекова и Шакуро. Повторным ударом Шакуро отправил мяч выше ворот.

Наказание могло последовать со стороны Пиняева трижды за короткое время, но Сергей сначала не перехитрил Волкова, пробив в ближний угол, затем мяч после его удара ушел за пределы поля, «лизнув» штангу, а после Пиняев не попал в пустой угол ворот из убойной позиции.

Оставшиеся несколько минут «Акрон» не только уверенно оборонялся, но и совершал вылазки на чужую половину поля. Игровое время так и завершилось вничью 1:1, была назначена серия пенальти.

Все решил 16-й удар

Первым ударом тольятттинец Савичев был точен, а москвич Жемалетдинов не сумел переиграть Волкова! Преимущество «Акрона» держалось до четвертой серии ударов, когда Худяков спровоцировал Апекова на удобный для него удар (указав, куда будет падать) и отбил мяч.

Дальше футболисты обеих команд были точны до восьмой серии ударов, когда «железнодорожник» Кузьмичев с «точки» не попал в створ.

«Локомотив» выбывает из нынешнего розыгрыша Кубка России, нарушив собственную традицию, по которой эта команда выигрывала Кубок долгое время каждый нечетный год. «Акрон» выходит в полуфинал Пути регионов, продолжая писать историю.