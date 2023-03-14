«Вакансий больше, чем резюме»: в «Авито» рассказали, где самарцам проще всего найти работу

В Самаре торжественно окрыли четвертый в России офис Авито Фото: Ольга НОВИКОВА

14 марта 2023 в Самаре открылся офис «Авито». Он стал четвертым в стране – до этого компания имела два флагманских офиса в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2022 году появился еще один - в Казани.

30 миллионов на новый офис

Офисное здание на Ново-Садовой, панорамные окна с видом на Волгу, ряды зеленых кресел для операторов, «космические» рисунки на стенах – самарский офис Авито пока почти пуст, но это ненадолго.

- Главной причиной выбора Самары в качестве площадки для четвертого офиса стало большое количество сотрудников Авито, которые работают в вашем регионе, - рассказал директор центра клиентского сервиса Шьям Намбиар. – Их уже около 200 человек, они работают в основном из Самары и Тольятти. Кроме того, в регионе более миллиона жителей, хорошая транспортная инфраструктура, хорошие вузы. А еще – это родина российской космонавтики, здесь построили ракету для первого полета Гагарина в космос. Для нас это очень символично, ведь мы тоже всегда стремимся вверх. Поэтому и офис оформили в космическом стиле.

Новый офис, на оборудо

Офис нассчитан на сотню сотрудников Фото: Ольга НОВИКОВА

вание которого компания потратила около 30 миллионов рублей, рассчитан на сотню сотрудников. Они будут работать в смешанном режиме, совмещая дистанционку и очное присутствие. Подавляющее число – почти 90 человек – будет занято в области клиентского сервиса и модерации, остальные – в ИТ.

- В Самарской области спрос на сервисы Авито растет – за год пользователи из региона разместили у нас более полумиллиона объявлений, а количество компаний, которые такие образом продают свои услуги, выросло на 20%, - пояснил Шьям Намбиар. – Растет и количество запросов от клиентов, сейчас их поступает около 40 тысяч за день, то есть полтора миллиона в месяц. 18% из проблем решают боты, но для остальных необходимы операторы поддержки. Мы анализируем обращения, чтобы устранить проблемы.

В месяц от клиентов поступает около полутора миллионов обращений Фото: Ольга НОВИКОВА

Производство, транспорт и продажи

Отдельным направлением для нового офиса станет развитие сервиса «Авито Работа».

- В феврале мы заключили соглашение с Центром занятости Самарской области, - рассказал управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. – Сейчас в Самарской области уровень безработицы очень низкий, всего 2,4% (по стране – 3,6%). За 2022 год работу с помощью нашего сервиса нашли 750 тысяч самарцев, а по стране «Авито Работа» помогла трудоустройству 27 млн., за год на сервисе выложили 144 тысячи вакансий. За прошлый год количество предложений со стороны работодателей на «Авито Работе» в Самаре выросло в 2 раза. За прошлый год вакансии на Авито разместили почти 31 тыс. работодателей региона, сейчас на платформе в Самаре и области около 185 тыс. активных объявлений (144 тыс. вакансий и 41 тыс. резюме). То есть рынок полностью соискателя, время благоприятно для поиска работы или подработки.

В Самаре по соглашению с минтруда будут развивать сервис "Авито Работа" Фото: Ольга НОВИКОВА

Замминистра труда Самарской области Юлия Бренер отметила, что современные онлайн-сервисы серьезно помогают как закрыть потребности работодателей, так и найти работу жителям региона.

- Благодаря нашему соглашению с «Авито Работа» самарские работодатели могут увидеть резюме потенциальных сотрудников со всей страны и переманить в наш регион квалифицированные кадры, - пояснила она.

По данным «Авито» в топ-3 сфер по доле вакансий от общего числа объявлений входят производство (около 8 тыс. активных вакансий), продажи (около 3 тыс. активных вакансий), а также транспорт и логистика (около 3 тыс. активных вакансий).

- Это объяснимо. Самара - крупный промышленный центр и значимый транспортный узел с высоким спросом на кадры, отметил Артем Кумпель.

А руководитель самарского офиса Авито Антон Чехомов рассказал, что новые сотрудники вскоре понадобятся и самому сервису.

- В ближайшее время мы планируем двукратный рост численности, - сообщил он. – Предлагаем соискателям не только соцпакет с ДМС, но и интересные задачи, и офис с кофе, орешками, массажным креслом и даже Play Station.