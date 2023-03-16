«Это просто технофобия»: самарские ученые рассказали, отберет ли искусственный интеллект рабочие места у человека

Ученые считают, что в настоящее время системы ИИ не грозят человеческой цивилизации
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Ученые Самарского университета высказались на тему развития искусственного интеллекта (ИИ) и его влияния на человека. Несет ли ИИ угрозу людям, отберет ли у них рабочие места, специалисты поведали в статье, опубликованной в журнале «Философские науки».
По мнению ученых, развитие технологий ИИ на данном этапе не несет в себе угроз человеческой цивилизации. Как отмечает президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер, внутри искусственного интеллекта всегда будет присутствовать разум человека. Развитие технологии до полной автономии и независимости – лишь умозрительная ситуация и широкое поле деятельности для фантастов.
Специалист считает, что ИИ, наоборот, мог бы помочь людям. К примеру, выработать решения по тем или иным вопросам, чтобы уменьшить число нелепых или жизненно вредных ошибок, которые нередко допускает человек.
Также ученые уверены, что развитие систем ИИ не отберет у людей рабочие места. Такие опасения появились в 2022 году, когда нейросети научились генерировать различные изображения. Тогда художники выступили против их использования, заявив, что подобные системы оставляют их без заработка.
– Главные опасения технофобии – в результате научно-технического прогресса исчезнут рабочие места, а личность растворится в бездушной машинерии. Однако мы не раз видели в истории, видим и сейчас, что техноразвитие, наоборот, создает рабочие места. У человека появляется больше личного времени, которое можно использовать на освоение новых сред жизнедеятельности и новых компетенций, – считает директор социально-гуманитарного института, завкафедрой философии Александр Нестеров.
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