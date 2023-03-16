«Это просто технофобия»: самарские ученые рассказали, отберет ли искусственный интеллект рабочие места у человека

Ученые считают, что в настоящее время системы ИИ не грозят человеческой цивилизации Фото: Shutterstock

Ученые Самарского университета высказались на тему развития искусственного интеллекта (ИИ) и его влияния на человека. Несет ли ИИ угрозу людям, отберет ли у них рабочие места, специалисты поведали в статье, опубликованной в журнале «Философские науки».

Антиутопия или реальность

По мнению ученых, развитие технологий ИИ на данном этапе не несет в себе угроз человеческой цивилизации. Как отмечает президент Самарского университета, академик РАН Виктор Сойфер, внутри искусственного интеллекта всегда будет присутствовать разум человека. Развитие технологии до полной автономии и независимости – лишь умозрительная ситуация и широкое поле деятельности для фантастов.

Специалист считает, что ИИ, наоборот, мог бы помочь людям. К примеру, выработать решения по тем или иным вопросам, чтобы уменьшить число нелепых или жизненно вредных ошибок, которые нередко допускает человек.

Сохранят ли люди рабочие места

Также ученые уверены, что развитие систем ИИ не отберет у людей рабочие места. Такие опасения появились в 2022 году, когда нейросети научились генерировать различные изображения. Тогда художники выступили против их использования, заявив, что подобные системы оставляют их без заработка.

– Главные опасения технофобии – в результате научно-технического прогресса исчезнут рабочие места, а личность растворится в бездушной машинерии. Однако мы не раз видели в истории, видим и сейчас, что техноразвитие, наоборот, создает рабочие места. У человека появляется больше личного времени, которое можно использовать на освоение новых сред жизнедеятельности и новых компетенций, – считает директор социально-гуманитарного института, завкафедрой философии Александр Нестеров.

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