Подземный лабиринт: в Самаре диггеры показали самую красивую канализацию России

Самой старой канализации Самары более ста лет. Фото: https://dzen.ru/a/Y2zo3cfBND7q0Uaz

В Самаре диггеры показали на фото самую красивую канализацию России. Исторический коллектор Линдлея считается одной из главных подземных достопримечательностей города. Сюда даже водят экскурсии – правда, нечасто. Самарские любители подземных прогулок из сообщества Samaradigg | Urbex проникли в вековую канализацию и поделились кадрами. Показываем, как она выглядит.

Канализация в Самаре появилась благодаря пивовару Альфреду фон Вакано. Фото: https://dzen.ru/a/Y2zo3cfBND7q0Uaz

Сеть тоннелей под городскими улицами

Имя австрийского пивовара Альфреда фон Вакано в Самаре овеяно легендами. Строитель знаменитого пивоваренного завода, который успешно работает по сей день, фон Вакано много занимался благотворительностью и меценатством, построил первую в Самаре электростанцию и вообще немало сделал для города, ставшего ему родным. Одна из легенд, которые слухи упорно связывают с его именем, касается строительства подземных тоннелей, по которым то ли течет пиво в особняк пивовара, то ли можно добраться до противоположного берега Волги. На самом деле все гораздо прозаичнее. Фон Вакано действительно оставил после себя Самаре сеть разветвленных подземных тоннелей под городским улицами. Однако речь идет о канализации. Именно «пивной король» в начале ХХ века выделил 15 тысяч рублей на создание проекта первой в Самаре канализации. Он же профинансировал строительство ее первой очереди.

Стены сделаны из специального "жирного" кирпича. Фото: https://dzen.ru/a/Y2zo3cfBND7q0Uaz

- Канализацию тогда имели только 11 городов страны,- рассказали эксперты Самарской областной научной библиотеки. – Поэтому для Самары такое строительство было настоящим прорывом.

На 20-метровой глубине

Для строительства канализации фон Вакано пригласил в Самару знаменитого немецкого инженера Линдлея.

- Он предложил создать замкнутую систему водоводов и канав, - рассказывает диггер Роман Рунев. – Они должны были отводить сточные воды со всей центральной части города, то есть до ул. Полевой, в два главных коллектора, которые проходили по Волжскому и Самарскому склонам.

Спустя сто лет после постройки канализация до сих пор в прекрасном состоянии. Фото: https://dzen.ru/a/Y2zo3cfBND7q0Uaz

Для строительства канализации в Самаре фон Вакано и Линдлей заказали 30 вагонов керамических труб, а также специальный водостойкий жирный кирпич с завода в Засамарской слободе.

Пробный участок получился длиной в 4,2 км. Работы продвигались небыстро, однако

К 1918 году в Самаре было построено 35,4 километра канализационной сети. Городская подземка протянулась под ул. Николаевской (Чапаевской), Саратовской (Фрунзе), Дворянской (Куйбышевской), Панской (Ленинградской), Преображенской (Водников), Заводской (Венцека), Воскресенской (Пионерской).

- Волжский и Самарский коллекторы были построены из кирпича на глубине от 18 до 22 метров, - рассказывает Роман Рунев. – В этих подземных ходах метровой ширины можно было стоять в полный рост, высота сводов составляла около 1,75 метров.

В подземных тоннелях стоит вода. Фото: https://dzen.ru/a/Y2zo3cfBND7q0Uaz

Прослужит не один десяток лет

Столетие спустя первая самарская канализация по-прежнему находится в прекрасном состоянии, а некоторые участки коллекторов служат до сих пор. Вход в подземный лабиринт находится рядом со Струковским садом, неподалеку от Жигулевского пивзавода.

Любителей подземелий восхищают прекрасно сохранившиеся стены, ступеньки и арки из дореволюционного красного кирпича.

- В отличие от многих других подземных объектов, которые постепенно ветшают, эта канализация многие годы остается в отличном состоянии, - рассказывает Роман Рунев. – Там стоит вода, но это естественно – это же канализация. Уровень воды на разных участках различается. Где-то ее по колено, где-то – по пояс, а где-то и по шею. Практически весь сохранившийся участок канализации можно пройти, но учитывая уровень воды сделать это непросто, придется вымокнуть до нитки, да и дышать там сложно.

Самарские диггеры не в первый раз проникают в исторический коллектор Линдлея и даже водят там экскурсии для любителей острых ощущений. По их словам, состояние дореволюционной канализации не меняется, и она способна прослужить еще не один десяток лет.

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