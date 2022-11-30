Эксперты рассказали, как будет развиваться ESG-повестка в Самарской области

Фото: София Слуцкая

29 ноября в отеле «Ренессанс» собрались представители бизнеса, общественных, некоммерческих организаций, СМИ, представители вузов, чтобы обсудить повестку целей устойчивого развития в современных реалиях. Организаторами прошедшей конференции «Бизнес и власть в реализации стратегии ЦУР» выступила медиагруппа «Комсомольская правда» совместно с Поволжской ассоциацией территориального и экологического развития «Мастер-План» и при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Нужно просвещать и формировать сознание

Как сделать так, чтобы общество следовало принципам бережного отношения к экологии, чтобы бизнес был вовлечен в развитии Самарской области и какие есть тренды и успешные кейсы в этом направлении - вопросы, которые поднимались на форуме.

Цели устойчивого развития созданы для того, чтобы следующие поколения жили как минимум не хуже, чем мы сейчас в плане экологии, социальных благ. Поэтому несмотря на то, что сейчас мы не взаимодействуем с зарубежными структурами, эта тема будет главенствующей в нашей стране, - обозначил руководитель проекта «Информационно-просветительской программы 17» в Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития «Мастер-План» Вячеслав Рябцов.

Первый проректор Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка» Владимир Рамзаев, отметил что цели устойчивого развития интересны и с научной точки зрения.

Я всегда учу студентов, что в первую очередь нужно смотреть на цели. И тогда вопрос, нужно нам этим заниматься или нет, сразу отпадет. Потому что каждая цель говорит сама за себя. В вузах мы уверены, что это тема важна. С одной стороны мы формируем знания, а с другой - общественное сознание. Как заложить на подсознательном уровне свое отношение, например, к окружающей среде, этот вопрос всегда достаточно не прост. Понятно, что это все идет от семьи, школы, вуза. И мы как раз этим занимаемся, - сказал он.

Студенты университета «Мир», которые присутствовали на форуме, стали подтверждением его слов.

Экологическим просвещением занимается и ГК «Эковоз». У компании есть совместные проекты с образовательными учреждениями, нацеленные на воспитание «человека новой формации».

В результате проекта «Школы за раздельный сбор» было собрано десятки тысяч кубов пластиковых отходов, которые не попали на свалку. Наш проект «Экомобиль», который уже существует 6 лет выполняет несколько функций. Первая - просветительская. Вторая - благотворительная: деньги от сдачи крышек-неваляшек направляются на благотворительность. Третья - собираем вещи, которые также отправляем нуждающимся, - рассказал кейсы компании коммерческий директор ГК «Эковоз» Алексей Кондратьев.

Фото: София Слуцкая

Только в партнерстве можно добиться целей устойчивого развития

Все спикеры сошлись на том, что целей устойчивого развития можно достичь только в партнерстве бизнеса, общества и власти. Необходим постоянный диалог, обмен опытом и мнениями.

Мы все живем на одной планете, поэтому и цели у нас общие. В компании «Газпром» есть такое понятие, как территория ответственности. Компании, входящие в ГК, отвечают за тот регион, в котором находятся. Если говорить о нашем предприятии «Газпром трансгаз Самара», то наша территория ответственности - полностью Самарская и Ульяновская область, плюс частично мы делим с коллегами Оренбургскую область, Мордовию, Татарстан, Саратовскую и Пензенскую области. Мы считаем себя ответственными не только за своих сотрудников. То ,что делается для них также делается и для остальных жителей регионов, - рассказала ведущий специалист Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Самара» Оксана Ларешина.

Партнером мероприятия выступило ЗАО «Чистая Вода», которая выпускает питьевую бутилированную воду под торговой маркой «КРИСТАЛЬНАЯ»

Крупные компании являются маяками, ведущими бизнес по пути повестки устойчивого развития. Одна из таких - Сбербанк. Модератор мероприятия - советник председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк по вопросам ESG Игорь Прокофьев рассказал, что с 2020 года компания взяла на себя обязательства по развитию ESG стратегии в России, которая подразумевает помощь регионам становится на рельсы устойчивого развития. Положительным примером успешного взаимодействия стал общественный центр на улице Вилоновской, который был признан лучшим экологическим офисом национальной премии Green Office Event.

В развитии ЦУР очень важны действия власти. Участники мероприятия отметили, что государство принимает конкретные законы, чтобы продвигать эту тему на разных уровнях.

В царской России, при советской власти и в сегодняшней России нормы экологического законодательства на порядок более строгие, чем на Западе. Поэтому мы должны просто выполнять законы, чтобы у нашей экологии было будущее, - уверен руководитель АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов.

О взаимодействии власти и бизнеса на своем примере говорил руководитель тольяттинской УК «Кунеевка» Сергей Скоба.

Мы обратились к администрации, нам выделили 2000 саженцев берез, чтобы их высадили вдоль Комсомольской набережной, трактор, сотрудников. Мы пригласили людей и получили большой общественный отклик. Порядка 500 человек в свой выходной вышли для участия в преображении набережной. И хочу заметить, что саженцы не оставили без внимания после посадок, за березками организован уход и полив, - рассказал он., - рассказал он.

Фото: София Слуцкая

Наградили активистов повестки устойчивого развития

На мероприятии подвели итоги конкурса «Лидеры устойчивого развития», который проводится впервые. Победителями стали компании, принимающие активное участие в популяризации целей устойчивого развития.

Памятные статуэтки получили «Газпром Трансгаз Самара», Благотворительный фонд Green Line, АНО «Чистые водоемы», ГК «Эковоз», НПО «Кристал», УК «Кунеевка».

Участники выразили уверенность, что такие мероприятия необходимы и повестка устойчивого развития в Самарской регионе будет реализовываться, а вовлеченных в нее будет становиться все больше.

Вячеслав Рябцев, подводя итоги форума, акцентировал внимание на том, что каждая структура, которая хочет работать на благо окружающих и Самарского региона, может получить консультации в структурах областного правительства. Полезные контакты по этому направлению можно посмотреть по QR-коду.