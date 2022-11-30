«Дядя, помоги»: в Тольятти запертые в общежитии дети от голода кричат в розетку и просят соседей о помощи

Молодая мама уже была лишена родительских прав, но продолжает вести себя асоциально Фото: из соцсетей

В Тольятти жители общежития на ул. Ленина, 31, бьют тревогу. Они обеспокоены судьбой двух маленьких детей, двух и четырех лет, которых мать часто оставляет дома одних, запирая голодными в пустой квартире. Соседи также уверяют, что мама мальчиков и ее гражданский супруг нередко злоупотребляют спиртным и даже наркотиками, а детишки все время предоставлены самим себе. Соседи поделились с "КП-Самара" опасениями по поводу безопасности детей.

"От голода кричат в розетку, родители устроили притон"

Соседи признаются: судьба детей не может оставить их равнодушными.

- Детей оставляют одних, они могут быть запертыми несколько дней в комнате. Их кормят соседи. Самое страшное – от голода малыши громко плачут и кричат в розетку «Дядя, помоги!». Сердце кровью обливается от всего этого, - рассказывает журналисту «КП-Самара» руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Вся мебель сломана, в комнатах грязно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры приехали в общежитие, чтобы своими глазами увидеть условия, в которых живут братья. Картина, которую они увидели, повергла в шок – в комнате стоит старенький продавленный диван, на котором вся семья спит вчетвером, и практически пустой холодильник. Соседи подтвердили, что семья не слишком благополучная, а взрослые часто устраивают настоящий притон в своей комнате.

- По словам соседей по общежитию, пьянки-гулянки для этих людей в порядке вещей. Но самое страшное, что дети находятся в это время с ними же. Мы сразу же написали обращение в органы ПДН и опеки, чтобы те незамедлительно среагировали, - говорит Марина Федотова.

Органы ПДН не увидели нарушений

24 ноября 2022 года по инициативе общественной организации инспекторы ПДН выехали в семью. Как рассказали нам волонтеры, дети снова были заперты в комнате одни, взрослых не было. Через 15 минут подошла незнакомая женщина, представилась няней и сообщила, что мать малышей якобы на работе. Инспекторы дали 30 минут, чтобы мать приехала домой, так как у детей не было еды. Девушка приехала, сказала, что была на работе в детском саду.

- Инспекторов, видимо, это объяснение вполне устроило, и они уехали, оставив детей. Однако спустя сутки мать снова привела домой друзей-наркоманов, - рассказывают волонтеры.

В холодильнике нет ничего съедобного для двух детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пожар оставил детей без жилья

Утром, 28 ноября, в социальных сетях появилась информация о пожаре в Тольятти. Мониторя соцсети за чашкой кофе Марина Федотова вдруг онемела. Адрес знакомый – Ленина, 31, посчитала этажи – этаж их подопечных, и окна на ту же сторону. «Господи, дети!», - пронеслось в голове у волонтера. Руководитель общественной организации начала срочно вызванивать волонтеров, чтобы узнать подробности. Через некоторое время удалось выяснить, что пожар произошел в соседней комнате, мать успела вынести сыновей на улицу, они не пострадали.

Пожар в общежитии произошел утром, в понедельник Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Пожар произошел в 9:49, горели вещи и мебель на площади 12 кв. м. Травмирован 46-летний мужчина, госпитализирован в больницу, - сообщили сводки в ГУ МЧС по Самарской области.

Потушить пожар удалось ближе к половине одиннадцатого утра. Соседи на улице шептались, что пострадавший мужчина злоупотреблял спиртным и якобы даже мог сам устроить поджог. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

"Говорит, что потеряла все, но ничего и не было"

После появления новости о пожаре в социальных сетях в комментариях появилась мать голодных детей, которая начала просить материальной помощи.

- Весь блок подлежит ремонту, из-за соседей я с детьми без жилья, вещей и документов. Это единственное мое жилье, от беды никто не застрахован, - пишет в комментариях девушка.

Пожар произошел в комнате у соседа, но закоптило и залило весь этаж Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако волонтеров, которые буквально накануне были у семьи в комнате, слова матери удивили.

- Там один диван с клопами стоял! Как может сгореть то, чего не было?, - удивляются они.

В социальных сетях девушка выкладывает фотографии, по которым проблемы в семье не заметны. На всех снимках она улыбается, позирует вместе с сыновьями, есть даже фотографии отца с выписки из роддома. Люди в комментариях тоже заметили, что страница у мамы двух мальчишек совершенно не вызывает подозрений, однако волонтеры, которые своими глазами видели всю правду, настаивают на своем.

- Детей от такой горе-мамы забирать нужно срочно. Она уже лишена прав на старшую семилетнюю дочь, и опять все продолжается, - говорят волонтеры «Право на счастье».

В социальных сетях показывается только положительная сторона жизни Фото: из соцсетей

После пожара девушка сообщила, что поедет жить в своей родственнице в село Белозерки. По мере возможности, она будет восстанавливать комнату в общежитии, которую сильно залило и закоптило. Однако волонтеры не слишком верят словам женщины.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в компетентные органы, чтобы узнать подробности о данной семье из Тольятти. Мы будем следить за развитием событий.