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Общество30 ноября 2022 12:00

«Дядя, помоги»: в Тольятти запертые в общежитии дети от голода кричат в розетку и просят соседей о помощи

В Тольятти волонтеры пытаются спасти детей, которые от голода кричат в розетку соседям
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Молодая мама уже была лишена родительских прав, но продолжает вести себя асоциально

Молодая мама уже была лишена родительских прав, но продолжает вести себя асоциально

Фото: из соцсетей

В Тольятти жители общежития на ул. Ленина, 31, бьют тревогу. Они обеспокоены судьбой двух маленьких детей, двух и четырех лет, которых мать часто оставляет дома одних, запирая голодными в пустой квартире. Соседи также уверяют, что мама мальчиков и ее гражданский супруг нередко злоупотребляют спиртным и даже наркотиками, а детишки все время предоставлены самим себе. Соседи поделились с "КП-Самара" опасениями по поводу безопасности детей.

"От голода кричат в розетку, родители устроили притон"

Соседи признаются: судьба детей не может оставить их равнодушными.

- Детей оставляют одних, они могут быть запертыми несколько дней в комнате. Их кормят соседи. Самое страшное – от голода малыши громко плачут и кричат в розетку «Дядя, помоги!». Сердце кровью обливается от всего этого, - рассказывает журналисту «КП-Самара» руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Вся мебель сломана, в комнатах грязно

Вся мебель сломана, в комнатах грязно

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Волонтеры приехали в общежитие, чтобы своими глазами увидеть условия, в которых живут братья. Картина, которую они увидели, повергла в шок – в комнате стоит старенький продавленный диван, на котором вся семья спит вчетвером, и практически пустой холодильник. Соседи подтвердили, что семья не слишком благополучная, а взрослые часто устраивают настоящий притон в своей комнате.

- По словам соседей по общежитию, пьянки-гулянки для этих людей в порядке вещей. Но самое страшное, что дети находятся в это время с ними же. Мы сразу же написали обращение в органы ПДН и опеки, чтобы те незамедлительно среагировали, - говорит Марина Федотова.

Органы ПДН не увидели нарушений

24 ноября 2022 года по инициативе общественной организации инспекторы ПДН выехали в семью. Как рассказали нам волонтеры, дети снова были заперты в комнате одни, взрослых не было. Через 15 минут подошла незнакомая женщина, представилась няней и сообщила, что мать малышей якобы на работе. Инспекторы дали 30 минут, чтобы мать приехала домой, так как у детей не было еды. Девушка приехала, сказала, что была на работе в детском саду.

- Инспекторов, видимо, это объяснение вполне устроило, и они уехали, оставив детей. Однако спустя сутки мать снова привела домой друзей-наркоманов, - рассказывают волонтеры.

В холодильнике нет ничего съедобного для двух детей

В холодильнике нет ничего съедобного для двух детей

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пожар оставил детей без жилья

Утром, 28 ноября, в социальных сетях появилась информация о пожаре в Тольятти. Мониторя соцсети за чашкой кофе Марина Федотова вдруг онемела. Адрес знакомый – Ленина, 31, посчитала этажи – этаж их подопечных, и окна на ту же сторону. «Господи, дети!», - пронеслось в голове у волонтера. Руководитель общественной организации начала срочно вызванивать волонтеров, чтобы узнать подробности. Через некоторое время удалось выяснить, что пожар произошел в соседней комнате, мать успела вынести сыновей на улицу, они не пострадали.

Пожар в общежитии произошел утром, в понедельник

Пожар в общежитии произошел утром, в понедельник

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Пожар произошел в 9:49, горели вещи и мебель на площади 12 кв. м. Травмирован 46-летний мужчина, госпитализирован в больницу, - сообщили сводки в ГУ МЧС по Самарской области.

Потушить пожар удалось ближе к половине одиннадцатого утра. Соседи на улице шептались, что пострадавший мужчина злоупотреблял спиртным и якобы даже мог сам устроить поджог. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь.

"Говорит, что потеряла все, но ничего и не было"

После появления новости о пожаре в социальных сетях в комментариях появилась мать голодных детей, которая начала просить материальной помощи.

- Весь блок подлежит ремонту, из-за соседей я с детьми без жилья, вещей и документов. Это единственное мое жилье, от беды никто не застрахован, - пишет в комментариях девушка.

Пожар произошел в комнате у соседа, но закоптило и залило весь этаж

Пожар произошел в комнате у соседа, но закоптило и залило весь этаж

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако волонтеров, которые буквально накануне были у семьи в комнате, слова матери удивили.

- Там один диван с клопами стоял! Как может сгореть то, чего не было?, - удивляются они.

В социальных сетях девушка выкладывает фотографии, по которым проблемы в семье не заметны. На всех снимках она улыбается, позирует вместе с сыновьями, есть даже фотографии отца с выписки из роддома. Люди в комментариях тоже заметили, что страница у мамы двух мальчишек совершенно не вызывает подозрений, однако волонтеры, которые своими глазами видели всю правду, настаивают на своем.

- Детей от такой горе-мамы забирать нужно срочно. Она уже лишена прав на старшую семилетнюю дочь, и опять все продолжается, - говорят волонтеры «Право на счастье».

В социальных сетях показывается только положительная сторона жизни

В социальных сетях показывается только положительная сторона жизни

Фото: из соцсетей

После пожара девушка сообщила, что поедет жить в своей родственнице в село Белозерки. По мере возможности, она будет восстанавливать комнату в общежитии, которую сильно залило и закоптило. Однако волонтеры не слишком верят словам женщины.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в компетентные органы, чтобы узнать подробности о данной семье из Тольятти. Мы будем следить за развитием событий.

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