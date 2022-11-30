Стало известно, на что в Самарской области потратят бюджетные деньги в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 ноября депутаты Самарской губернской думы приняли во втором и окончательном чтении бюджет региона на следующий год. Рассказываем, каким он будет, и на что потратят бюджет Самарской области - 2023.

50 миллиардов из федеральной казны

Планируется, что доходы бюджета Самарской области на 2023 год составят 242,7 млрд рублей. Потратить собираются на 25 миллиардов больше - 267,8 млрд рублей.

50,8 млрд рублей дополнительно поступили в областной бюджет на 2023 год из федеральной казны. Это целевые деньги – они предоставлены региону безвозмездно и должны быть направлены на конкретные направления. Известно, что 7,6 млрд из этого федерального транша - это субсидии на предоставление различных соцвыплат, 4,3 млрд рублей – на здравоохранение, 4,1 млрд рублей - на образование, в том числе 1,1 млрд рублей на бесплатные горячие обеды. 19 млрд федеральный бюджет передает региону на развитие транспортной инфраструктуры, а 8,2 млрд – на ЖКХ и экологию.

В резервный фонд Правительства Самарской области в 2023 году поступят 607 миллионов рублей, а в Резервный фонд губернатора – 173 миллиона.

4,5 миллиарда потратят на обслуживание госдолга Самарской области. А 49 миллиардов направят в местные бюджеты городов и районов в виде дотаций и субсидий.

13 миллиардов на дошколят

Уже известно, что значительную долю бюджета Самарской области в следующем году планируется направить на финансирование социальных отраслей экономики. 34 миллиарда рублей составит бюджет областного минздрава. Из них больше 1,2 млрд потратят на совершенствование высокотехнологичной и скорой помощи, 6,5 миллионов направят на оказание паллиативной помощи, в том числе детям. Более 5 млрд будет направлено на развитие амбулаторной помощи, 2,5 млрд – на совершенствование лекарственного обеспечения. Более 350 миллионов потратят на санаторно-оздоровительную помощь.

45,9 миллиардов составит бюджет министерства социально-демографического развития. Из них на отдых и оздоровление детей направят 722 миллиона, на соцобслуживание населения – 10 миллиардов, на соцподдержку отдельных категорий граждан – 18 миллиардов, на охрану семьи и детства – 19,2 млрд.

Бюджет министерства образования Самарской области определен в 49,5 млрд рублей. Из них 13,2 миллиарда планируют потратить на дошкольное образование, 1,8 млрд – на дополнительное и 5,23 млрд – на среднее профессиональное образование. На высшее образование направят 800 тысяч.

На развитие культуры в Самарской области направят 3 миллиарда рублей, на развитие спорта - 6,4 млрд.

Построят дороги и очистят Волгу

Серьезные средства предусмотрены на развитие экономики и инфраструктурные проекты.

В дорожный фонд Самарской области в 2023 году поступит 39,5 млрд рублей, а всего расходы министерства транспорта и автомобильных дорог составят 43,2 миллиарда рублей. Из них 2,7 млрд направят на развитие пассажирского транспорта, 37,7 млрд – на дорожное хозяйство и модернизацию автодорог.

Минстрой получит в свое распоряжение 25,8 миллиардов рублей. Из них 6,5 направят на развитие метрополитена и полмиллиарда – на стимулирование жилищного строительства. 621 миллион направят на решение проблем обманутых дольщиков.

На госпрограмму оздоровления Волги и строительство очистных сооружений направят 3 миллиарда рублей, еще полмиллиарда – на совершенствование системы обращения с отходами. Более миллиарда собираются потратить в 2023 году на ликвидацию накопленного экологического вреда и рекультивацию бывших промышленных площадок,

В семь раз выросла сумма, предусмотренная на модернизацию и замену лифтового оборудования. Вместо запланированных изначально 200 миллионов в бюджете на эти цели заложили 1,35 млрд рублей.

4,6 млрд получит в свое распоряжение министерство сельского хозяйства и продовольствия, их потратят на поддержку аграрного комплекса и комплексное развитие сельских территорий.

4,1 млрд рублей направят на госпрограмму «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области», 380 миллионов – на развитие промышленности.

В общей сложности на реализацию социальной политики направят 65,5 миллиардов рублей, на развитие сферы образования и строительство школ – 52,6 млрд, на здравоохранение – 21,4 млрд, а на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды - почти 20 млрд.