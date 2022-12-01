«У нас есть узнаваемый стиль»: Сергей Корниленко объяснил, какие игроки нужны «Крыльям Советов»

Сергей Корниленко дал большое интервью корреспондентам «КП-Самара». Фото: Михаил ГОРЮНОВ

«Крылья Советов» завершили первую часть сезона. Если в РПЛ у волжан не все получилось на этом отрезке, что в Кубке России они удивили - заняли второе место в группе с «Зенитом» и «Спартаком», обыграв их на родной арене, и идут дальше не через Путь регионов. О задачах команды, ее трансферных целях на зиму и не только в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара» (98,2 ФМ) рассказал спортивный директор «КС», легенда клуба Сергей Корниленко. Отметим, что в итоговое интервью вошли и вопросы, не поместившееся в эфир.

«И С ЗЕНИТОМ МОЖНО ИГРАТЬ»

Давайте начнем с Кубка России. Поздравляем с успешным завершением группового этапа. Как оцените матчи со «Спартаком» и «Факелом»?

- Хотел бы отметить, что два заключительных матча в этом году мы играли при своих болельщиках. Также отметил бы значимость этих игр - они были решающими, и первая со «Спартаком», и вторая с «Факелом». Они на сто процентов имели влияние на итоговое место в турнирной таблице. поэтому мы хорошо и качественно провели эти две игры, заслуженно победили и порадовали наших болельщиков. Из такой «группы смерти» мы вышли со второго места, что тоже вселяет оптимизм нам в конце уходящей первой части сезона.

Кого-то персонально можно отметить?

- Отметил бы в целом команду, тренерский штаб, который хорошо подготовился к этим двум важным играм. Даже несмотря на то, что «Зенит» и «Спартак» сегодня лидеры российского футбола, то и выезд в Воронеж к «Факелу», и домашние игры с ними - тоже всегда сложные. Это очень амбициозная команда, с ней приходится непросто любому сопернику. Поэтому я бы со знаком плюс отнесся к нашему выступлению на этом этапе Кубка России.

«Крылья» после 17 туров находятся на 11 месте с 20 очками. Как оцениваете такой промежуточный результат?

- Неоднозначно, потому что при довольно неплохой игре мы занимаем место, которое нас не совсем устраивает. Считаю, что недобрали очки, могли быть выше в турнирной таблице. Было много причин: как футбольных, так и не футбольных, в том числе судейские решения, которые повлияли на результат. Ни в коем случае не жалуемся по поводу судейских ошибок, просто они были результативными - это факт. Еще сказалось большое количество травм. Во многом из-за этого первая часть чемпионата получилась скомканной.

Можно ли как-то повлиять на судей, чтобы они делали меньше ошибок?

- Наверно, можно и нужно. Однако мы все прекрасно понимаем, что судьи такие же люди, как и мы, мы все ошибаемся, в жизни любого человека есть ошибки. Но когда ты из-за этих ошибок теряешь очки несколько раз подряд… Очков нам никто не вернет. После каждого спорного решения мы говорим об этом и обращаемся с экспертно-судейскую комиссии. Мы не молчим, привлекаем внимание, потому что это наш клуб и наши очки, нам нужно защищать свои интересы. Нам не засчитали гол, забитый «Ростову», такая же ситуация была в игре с «Краснодаром».

Сколько «Крылья» недобрали очков в этой части сезона?

- Я не говорю, что у нас должно было быть +10 очков. Но +6 к уже имеющимся показало бы более объективное положение дел в турнирной таблице.

А игрой команды вы довольны?

- По содержанию, структуре, организации – да. Мы показываем хороший футбол, он нравится болельщикам, мы узнаваемы, о нас много говорят. Считаю, что моментов в этом году мы создаем даже больше, чем в прошлом, просто хромает реализация. Если брать статистику и различные аналитические отчеты, то, повторюсь, мы должны быть выше в турнирной таблице.

В первой части сезона вас кто-то удивил?

- Я никого не хотел бы выделять, скажу только, что полностью и во всем адаптировался Гленн Бейл. Он становится одним из лидеров команды, причем не только на футбольном поле, но и в раздевалке.

Расскажите, сколько правды в истории Бейла и «Штутгарта»? Правда ли было предложение и Гленн от него отказался?

- Стоит сказать о том, что в сложившейся ситуации иностранцы имеют право в одностороннем порядке расторгнуть контракт с российским клубом.

Что касается Гленна Бейла, то трансфер этого игрока - один из первых для меня на посту спортивного директора «Крыльев». У нас с Гленном доверительные отношения, причем сложились они с первых дней переговоров. Мы много говорили, я рассказывал про клуб, про историю, про болельщиков, про то, как здесь все устроено, поэтому когда Гленн приехал сюда впервые, было ощущение, что вживую мы уже раньше встречались. Я знаю, что у Гленна были предложения, и это был не только «Штутгарт». Просто «Штутгарт» - одно из самых интересных предложений, но точно не единственное - на Бейла был спрос. У нас был разговор на эту тему. Тогда Гленн сказал мне, что как футболист он готов развиваться и идти выше, но он уважает «Крылья Советов». Поэтому мы в нем уверены и знаем, что если у него появится желание пойти на повышение, то это будет сделано официально. Но в любом случае, мы бы хотели, чтобы Гленн как можно дольше играл за наш клуб и планируем поговорить с ним на эту тему.

В чемпионате кто-то сможет навязать борьбу «Зениту»?

- Я уверен, что «Зениту» борьбу может навязать только «Зенит».

Получается, что только из-за своих ошибок петербуржцы могут упустить чемпионство?

- Да, все зависит от их настроя, мотивации и разных рекордов, которые они ставят в чемпионате.

Этот «Зенит» сильнее того, за который вы играли?

- Тяжело сравнивать, потому что прошло много времени. Сложно сравнивать и легионеров, которые были 10 лет назад, и иностранцев, которые сейчас в команде, а также уровень чемпионата. Я считаю, что уровень легионеров, которые приезжали в Россию, к примеру, 10 лет назад, был выше, и качественных иностранцев было больше. Однако футбол развивается, разница между матчами 20 лет назад и сейчас колоссальная, так что сравнивать команды я не буду. Меняется интенсивность игры, единоборства, скорости. Через 10 лет мы тоже будем сравнивать «Зенит» того времени и «Зенит», который сейчас все выигрывает.

В ближайшие годы кто-то вообще способен прервать гегемонию «Зенита»?

- В прошлом году было «Динамо», которое сейчас возвращается на свой уровень, в этом году есть ЦСКА, «Спартак» - при удачном стечении обстоятельств можно идти на одном уровне с «Зенитом» на протяжении всего сезона.

За счет чего можно навязать «Зениту» борьбу в чемпионате? Можно ли как-то укомплектовать команду, которая будет способна биться за золото, если бюджет меньше раза в три?

- Все возможно. «Ахмат» недавно показал, что и с «Зенитом» можно играть. Все зависит от долгосрочной стабильности клуба, который будет конкурентом «Зенита». Результат должен быть не краткосрочным, клуб должен стабильно и долго развиваться. Для такого клуба все возможно.

Какие задачи у «Крыльев» в Кубке России?

- Нельзя забывать, что в позапрошлом году мы играли в финале Кубка. Конечно, хотим повторить или превзойти то достижение. Интересная сетка, интересный турнир, с коммерческой точки зрения очень привлекательный.

В любой игре и в любом турнире мы стремимся показать максимальный результат – будь то Кубок или чемпионат. Мы хотим в каждом матче показывать хороший футбол и добиваться результата, который будет устраивать и нас, и болельщиков.

«БЕЙЛ ЗНАЕТ О ТУРБАЗАХ НА ВОЛГЕ БОЛЬШЕ МЕНЯ»

Для тех болельщиков, которые не столь пристально следят за футболом - расскажите, в чем заключается ваша работа в клубе на посту спортивного директора?

- Круг обязанностей очень широк. В первую очередь, естественно - комплектование главной команды. Говоря простым языком, я занимаюсь трансферами: регулярно анализирую ситуацию в основной команде, ежедневно обсуждаю рабочие моменты с тренерским штабом: наша главная и общая задача - чтобы команда становилась сильнее. Кого мы можем приобрести, какой игрок может покинуть команду, кому нужно больше игровой практики и стоит отправиться в аренду - все эти вопросы стоят в рабочей повестке, особенно перед началом трансферного окна. Я регулярно анализирую футбольный рынок, провожу предварительные переговоры с клубами, игроками, которые могут быть нам интересны или их представителями.

Также в системе клуба есть молодежная и женская команда - они тоже находятся в ведении спортивного отдела. Постоянное общение с игроками, тренерами, руководством клуба - по рабочим, организационным вопросам… В общем, в моем ведении - координация ключевых вопросов спортивного направления. Важный момент - общение с руководством клуба. У нас полное понимание по работе с генеральным директором, с руководством «Крыльев». Это важно, так как ежедневно приходится решать массу разных вопросов, и здесь нужно быть одной командой, чтобы эти решения шли на пользу клубу.

Как доносите до легионеров культуру клуба, города, что рассказываете о болельщиках? Как выстраиваете отношения с иностранцами?

- За столько лет у меня сложились теплые доверительные отношения с болельщиками: как с рядовыми болельщиками, так и с активными фанатами. Я часто рассказываю им про ребят, которые выступают за «Крылья». Я не раз говорил о том, что у «Крыльев» - лучшие болельщики. Мы видим, что они всегда с теплом принимают новых игроков, будь то легионеры или русские ребята.

Иногда можешь идти по торговому центру, встретить болельщика, поговорить с ним, обсудить какие-то вопросы. Это абсолютно нормально и за столько лет в клубе я к этому привык. Когда общаюсь с игроками, то рассказываю им про многолетнюю историю клуба, про армию болельщиков. Нужно уважать традиции и болельщиков, потому что играем мы в первую очередь для них.

Когда у Димы Иванисени был непростой период, мы пошли на ужин семьями и поговорили, обсудили его ситуацию. Я сам в недавнем прошлом был футболистом и прекрасно понимаю, что в тот или иной момент может происходить в голове у игрока. Помогает игроцкий опыт и опыт работы с различными тренерами, в том числе иностранцами. Понятно, что люди меняются, сейчас у молодых ребят все немного по-другому, но футбол был и есть, его не обманешь.

Когда шли переговоры с Гленном Бейлом, я просил медиаслужбу подготовить обзорное видео о Самаре, буквально на 2-2,5 минуты, чтобы можно было отправить в мессенджер и у человека сложилось впечатление о городе. Ребята сделали прекрасный ролик, и оно очень помогло в процессе переговоров.

Еще подсказываю иностранцам, куда можно сходить, что посмотреть, где поужинать. Но то, что Гленн знает о турбазах на Волге больше меня, это о многом говорит. Он действительно любит Самару.

Но вы плотно работаете и с русскими игроками. Была история, что вы водили Цыпченко в церковь. Расскажите о ней.

- Было не так, что Корниленко пришел, взял Диму Цыпченко за руку и повел в церковь. После очередной тренировки мы сидели с Димой на базе за кофе и болтали обо всем. Я понимал, что ему нужно сделать какие-то результативные действия - он много играл, но не реализовывал моменты. На тот момент я давно не был в церкви, собирался сходить и предложил Диме пойти со мной. Он согласился. Не считаю, что это какой-то ритуал, просто сходили, поставили свечи, подумали каждый о своем.

Я просто видел, как Дима переживает. По самоотдаче к нему нет претензий, но он должен был попасть на дорожку, когда все получается.

Как у вас складывается взаимодействие с губернатором Самарской области?

Дмитрий Игоревич активно участвует в жизни клуба и глубоко погружен в работу «Крыльев», досконально знает многие процессы. К примеру, Дмитрий Игоревич может позвонить, поддержать перед игрой, спросить по поводу настроения или состава, спрашивает, нужна ли какая-то помощь, интересуется, подали ли жалобу на то или иное судейское решение. Он коренной самарец, искренне переживает за клуб и старается делать все, чтобы у «Крыльев» все было хорошо.

Общаетесь ли с коллегами по цеху из других клубов?

- Да, конечно, мы поддерживаем контакт со многими спортивными директорами, и я наблюдаю за работой других команд. Хорошо общаюсь с Олегом Яровинским из «Рубина», Дмитрием Андреевым из «Оренбурга», Андреем Аршавиным.

А если говорить об иностранных клубах - если бы была возможность, я бы съездил в «Наполи» к Спаллетти - они провели очень хорошую работу. Летом команду покинули лидеры - Инсинье, Мертенс, Кулибали. В «Наполи» смогли их заменить не самыми известными футболистами и сейчас идут на первом месте в Серии А, показывают хороший футбол.

В «Крыльях» Корниленко с 2011 года: сначала как игрок, теперь как функционер. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Как семья относится к вашей работе 24/7?

- Времени хватает за счет гибкости и пониманию моей супруги, потому что она сразу спрашивает - «в какие даты трансферное окно в этом году?» И понимает, что в эти даты она меня «потеряла». Это, конечно, все больше в шутку. Но Марина с пониманием к этому относится и прекрасно знает, когда у меня особенно насыщенные рабочие дни, а когда есть свободное время. Но во время трансферного окна, конечно, видит меня реже. Марина - моя опора и поддержка, и я ей очень благодарен. В семье я черпаю силы и мотивацию добиваться большего.

«СЛЕДИМ ЗА ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ ТРАНСФЕРНЫМИ РЫНКАМИ»

Оцените летнюю трансферную кампанию «Крыльев».

- Я надеюсь, мы будем положительно оценивать ее в конце чемпионата. В зависимости от занятого места и той игры, которую мы покажем на протяжении всего сезона.

Часть новичков пришла в заключительной части летнего трансферного окна, не прошли с командой сборы, еще, думаю, не до конца адаптировались полностью. Поэтому после зимних сборов, когда они пройдут с командой полноценную подготовку, я думаю, что это будут совсем другие игроки.

Что касается поиска, то мы отслеживаем разные рынки. В той ситуации, которая сейчас сложилась - с Европой работать намного сложнее.

Как происходит процесс поиска игроков в «Крылья Советов»?

- В первую очередь, общаясь и анализируя игроков с главным тренером мы понимаем, какие позиции требуется усилить. Также мы должны учитывать риски, которые у нас есть - что нас кто-то может покинуть. Начинаем в первую очередь искать игроков на эти позиции.

Потом анализируем рынок, который доступен на сегодня. Понимаем, какие есть финансовые возможности. Начинаем самостоятельно изучать те чемпионаты, которые максимально интересны и доступны. Плюс у нас есть база с игроками, которых мы для себя отметили ранее - начинаем проверять, проводить предварительные переговоры, чтобы было понимание, что будет в финальной стадии, в каких рамках ты можешь приобрести того или иного игрока.

Но, повторюсь, основное - это требования главного тренера. Понимание того футбола, в который мы играем, целей и развития клуба. Критериев много. И когда мы приобретаем игроков, мы должны думать о клубе в первую очередь, потому что это еще и инвестиция.

Речь идет именно о молодых игроках?

- Конечно, наш приоритет - молодые российские футболисты. У нас очень много молодых игроков, у нас есть стиль, есть курс развития клуба. Но конечно, нам нужны и опытные игроки. Когда от нас уходили Сергеев и Зиньковский - их совсем молодыми можно было назвать с натяжкой. Поэтому молодой молодому рознь.

Насколько у вас сформировалось мнение - подойдет тот или иной игрок под «Крылья» с точки зрения понимания главного тренера? Что требует Игорь Витальевич от нового футболиста?

- Мы наблюдаем за нашей командой на протяжении двух с половиной лет и я думаю, что наш стиль действительно стал узнаваемым. Мы в общении с главным тренером очень часто произносим слово «стиль». Да, у нашей команды есть стиль, есть свой рисунок, хотя иногда это, может быть, и вредит, если брать непосредственно результаты каких-то матчей. Иногда кажется, что можно было бы сыграть попроще, но все равно мы придерживаемся своего стиля. Говоря совсем простым языком, я считаю, что футболист в первую очередь должен быть по-футбольному умным и быстрым.

Сергей Корниленко всегда рядом с командой. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» всегда славились как команда, в которой играет много белорусов. Вы как главный пример. Следите ли за белорусским рынком? Как там обстоят дела?

- Постоянно за ним слежу. Есть много знакомых товарищей, которые тоже всегда держат в курсе. Сам просматриваю игроков. Тут такой момент показательный - в «Оренбурге» до сих пор играет Миша Сиваков, с которым еще я играл. И не так много сейчас молодых футболистов в стране, которых можно было бы смело позвать сразу в Премьер-лигу, которые бы сразу могли соответствовать уровню и не проседали. Конечно, Беларусь всегда была богатой на перспективных игроков. Может, сейчас такой период смены поколений, все меняется, поэтому - ждем.

Бытует мнение, что в белорусском футболе сейчас есть 4-5 хороших футболистов, которые очень дорогие - даже по меркам РПЛ - а есть все остальные. Это правильное понятие?

- Можно и так сказать, но опять же, если мы говорим об этих пяти - где они востребованы? Где они сейчас? Я считаю, что уровень Российской Премьер-лиги очень высок, намного выше на сегодняшний день, чем белорусский чемпионат, и он не простой, чтобы прийти и сразу здесь заиграть. А брать условно игрока из Беларуси, который не будет играть в стартовом составе - я думаю, что в таком случае лучше сделать акцент на российских игроках. Поэтому, как только появится футболист из Беларуси, который сможет нас максимально заинтересовать, конечно, мы проведем переговоры и сделаем все возможное, чтобы он оказался у нас.

Ходили слухи, что «Крылья» присматриваются к Лисаковичу - нападающему «Рубина». Правда ли это? И сохранился ли интерес?

-Да, действительно, мы наводили справки, собирали предварительную информацию. Но игрок выбрал «Рубин». «Рубин» и «Локомотив» договорились, нам на тот момент тяжело было тягаться с казанцами в финансовом отношении.

О том, можем ли мы вернуться к его кандидатуре, сейчас говорить не совсем корректно. У него есть свои задачи, контракт с клубом, у нас свои задачи и на данный момент нет смысла об этом говорить всерьез.

Раньше «Крылья» часто брали игроков из Африки, Южной Америки. Следите за этими рынками сейчас?

- Да, мы ведем работу в этом направлении. Просматриваем и эти рынки. В частности, следим за Парагваем, Колумбией, Аргентиной. Если появятся варианты, мы будем с ними работать. Перед глазами есть хороший пример «Оренбурга», который укрепил состав легионерами из Южной Америки.

Бейла взяли из Нидерландов. Реально ли сейчас приобрести кого-то на этом рынке?

- Гленн наш главный советчик по этому вопросу. Но большую роль играют внешние факторы. Многое зависит и от семьи. Но работа ведется и мы можем приобрести игрока, если не будет этих внешних помех.

Как «Крылья» будут вести себя в зимнее трансферное окно? Есть позиции, которые нам нужно укрепить?

- В первую очередь наша основная задача - чтобы команду не покинули ключевые игроки. Также ждем, чтобы все восстановились от повреждений, чтобы у нас был боеспособный состав, чтобы все игроки на всех позициях были здоровы - и уже от этого будем отталкиваться. Может быть, у ребят, которые получают мало игровой практики, будет желание отправиться, например, в аренду. Это касается совсем молодых игроков. Посмотрим. Наша главная задача на зиму - сохранить ребят и обойтись без травм.

Много разговоров было про короткую скамейку, говорили, что это чуть ли не главная проблема «Крыльев Советов» в первой части сезона. Будет ли усиление здесь?

- Могу согласиться с этими доводами, что скамейка была короткая. Но при этом все забывают, что у нас был одновременно травмированы и Иванисеня, и Костанца, и Барач, и Ежов, и Горшков - это уже пять человек. Поэтому мы можем пройтись даже по позициям и поймем, что на некоторых будет не то, что по два, а даже по три футболиста. Мы попали в нехорошую ситуацию - травмы носили механический характер, это никак не связано с подготовкой, нагрузкой или системностью. Это разные и рабочие случаи.

Будь у вас возможность взять любого игрока в мире, кого бы вы подписали в «Крылья»?

- Надо подумать. Наверное, Холланда, Леау и Вальверде. Хотя слева у нас Пиняев - зачем нам Леау? Вот видите, даже здесь не могу фантазировать - думаю, как спортивный директор «Крыльев». Ну ладно, если пофантазировать, давайте это будут Холланд, Леау и Киммих.

Корниленко - о Пиняеве: "Он понял, как важно следить за своей формой". Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«ВСЕ ХОТЯТ ПРИОБРЕТАТЬ МОЛОДЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ»

Кстати о травмах - у «Крыльев» была громкая история с Пиняевым. Были опасения, что его восстановление затянется?

- Опасения были. Я думаю, в те дни каждый для себя рисовал историю от совсем быстрой до совсем плохой. Но могу сказать, что буквально в первый день я приехал к Сергею - он находился еще здесь в Самаре, в больнице. Его отец тоже приехал. Я увидел не испуг, но волнение в его глазах. Мы посидели, пару часов пообщались, и я понял, что у Сергея есть характер, есть стержень и он справится. У меня лично мыслей о конце карьеры, о том, что это финал какой-то, не было. У меня было предчувствие, что он максимально быстро вернется. Слава Богу, что все так и произошло.

Кажется, что после возвращения он даже стал сильнее…

- Возможно, эта внутренняя встряска, его личные переживания, а также то, что он был в хорошей клинике и под наблюдением хороших специалистов в плане восстановления - для него это получился период ментального перехода из юношеского футбола во взрослый. Он сам себя готовит, он настоящий профессионал, он понял, как важно следить за своей формой - именно при реабилитации. В целом, он всегда гиперответственно относился к тренировочному процессу, к своему телу и своему здоровью, но сейчас это вышло на более профессиональный уровень в плане саморазвития. Молодец! Я считаю, что за этим будущее, и многим даже более взрослым футболистам нужно брать с Пиняева пример.

Есть ли конкретный интерес к Пиняеву? Поступают ли предложения в команду?

- Я уверен на 100 %, что к нему интерес был ровно с того дня, как он оказался в «Крыльях». Это один из самых перспективных футболистов не только в России, но и в Европе. Я уверен, что за ним следят. И мы только недавно говорили, что все хотят приобретать молодых и перспективных - пример Хвичи (Кварацхелия, бывший игрок «Рубина», один из лидеров «Наполи», который идет на 1-м месте в итальянской Серии А - прим. ред.), я думаю, очень заразителен для всех. За этим будущее. Но пока в клуб не поступало конкретных предложений, хотя мы прекрасно понимаем, что спрос на него есть.

Сергей Корниленко: «Пиняев - один из самых перспективных футболистов не только в России, но и в Европе». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Перейдем к тренерской теме. Вы учитесь на категорию PRO. Хотите стать главным тренером в будущем?

- Еще будучи игроком, у меня появилась возможность получить категорию А. У нас собралась очень интересная группа - часть футболистов были еще играющими, а часть уже были тренерами - такие, как Игнашевич, Гогниев, Шаронов и другие специалисты. И, естественно, что закончив карьеру у меня уже была категория А и появилась возможность поступить на категорию PRO - глупо было бы этим не воспользоваться. В ходе учебы понял, что мне это интересно, я все равно всю жизнь в футболе, поэтому, конечно, мне это нравится, мне это интересно. Глядя на Валерия Георгиевича Карпина - кем он только ни был в «Спартаке», от генерального до спортивного, и главным тренером по несколько раз. В итоге остановился на работе главным тренером и стал наставником сборной России…Поэтому все жизни может быть, я это прекрасно понимаю.

У вас есть ориентиры в тренерской работе?

- Можно взять историю Карпина. Начиная от совсем молодого, дерзкого, приехавшего из Испании - тогда никто не знал, какой он тренер - Валерий Георгиевич начал с чистого листа и у него получилась прекрасная карьера. Можем взять более опытного тренера, который провел много лет в футболе, как Игорь Витальевич Осинькин. Мне близка его философия, тот футбол, в который играет команда, близко понимание его игры в целом. Многому я у него учусь при ежедневном общении - оно у нас нескончаемое. Мы много времени проводим вместе, мне нравится, как он мыслит - по отношению к развитию игроков и футбола в целом. Я многое, действительно, у него для себя почерпнул. Также горжусь тем, что поработал с Бердыевым. Для меня этот отрезок был важным - мне было 27 лет, а благодаря Курбану Бекиевичу я на футбол посмотрел заново. Небольшое время работы со Спаллетти тоже дало свой опыт, я провел с Лучано несколько сборов, недельных циклов, было и личное общение тоже - это, конечно, глыба, это большой тренер. Естественно, мне импонирует работа Семака. Нравится, как он управляет теми многомиллионными игроками, которые у него есть. Нравится его менеджерская работа. Я общаюсь с Сашей Анюковым, с Сергеем Богдановичем разговариваю перед играми. И спрашивал у него в том числе про управление командой - в его случае это очень важный аспект работы. Также мне импонирует работа Ганчаренко. Его работе в «Урале» можно только поаплодировать. Хороший, большой тренер, уже очень опытный.

Кто, по вашему, лучший тренер в мире сейчас?

- Наверное, если говорить об игре, которую показывает команда, то это Гвардиола. Если говорить об игре и результате за последние годы - мне нравится Анчелотти. Также я бы выделил Клоппа.

«У НАС НЕТ ИГРОКОВ, ПОХОЖИХ НА ХОЛЛАНДА»

А у вас были кумиры в детстве? За чьей игрой следили?

- В детстве это были Эрик Кантона и «Манчестер Юнайтед». Мне нравился английский силовой футбол. Когда стал взрослее, начал следить за нападающими РПЛ. Конечно, это Аршавин и Кержаков, они показывали яркую игру. Дмитрий Сычев - футболист моего возраста, мы пересекались на турнире Гранаткина. Из европейских игроков я выделял Кристиана Вьери - он, как и я, играл в силовой манере, был эталонным форвардом такого типа.

Сейчас много говорят о Холланде, тоже нападающем таранного типа - он схож с вами?

- Нет, на Холланда я не похож. Кроме результативности к его главным качествам относятся скорость и сила. Это другой нападающий.

Есть в РПЛ кто-то похожий на него?

- Нет, таких у нас игроков нет.

А кто лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас?

- Лучшим нападающим я назову Промеса. А лучший игрок для меня - Вендел.

А как же Сычевой из «Оренбурга», один из лучших бомбардиров турнира?

- Он показывает прекрасную игру, но пока не будем спешить с оценками. Посмотрим, как он проявит себя в следующем сезоне. Желаю ему всего наилучшего, но нужно смотреть на его работу на дистанции.

Кто-то из нападающих РПЛ похож на вас?

- Сложно сказать. По духу, наверное, ближе всего мне Иван Сергеев. А так - у него все равно немного другая манера игры.

Сколько футбола вы смотрите?

- Много, постоянно его смотрю. Сложно сказать, сколько матчей в день. Весь футбол, конечно, невозможно посмотреть, но ведь сегодня есть обзоры…Нужно всегда быть в курсе, владеть информацией. Поэтому стараюсь не упускать ничего, что могло бы быть интересно и пригодилось бы в работе.