Стеклянный замок: в Самаре семья живет в доме из пустых бутылок

Стеклянный домик уже больше 10 лет исправно служит своим владельцам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина построил для семьи дом из пустых бутылок. Необычное здание расположено в частном секторе на улице Гастелло и вот уже более 10 лет исправно служит своим владельцам. Журналисты «КП-Самара» выяснили, что стало причиной необычного строительства и что происходит с домом сейчас.

«Очень странные люди»

Дом из бутылок в частном секторе на ул.Гастелло считается местной достопримечательностью. Соседи охотно показывают его любопытным и сплетничают о хозяевах.

- Странный дом, так сразу и не найдешь, если не знать, что искать, - рассказывает журналисту «КП-Самара» одна из соседок. - Когда впервые увидела его, подумала: сколько же бутылок надо было? С хозяевами близко не знакома, да оно и хорошо. Они очень странные люди.

Дом из бутылок на первый взгляд почти не отличается от соседних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом из бутылок действительно практически ничем не выделяется среди своих более традиционных соседей. Если не знать, что он там есть, вполне можно не заметить и пройти мимо. И лишь при ближайшем рассмотрении становятся заметны ровные ряды стеклянных донышек, соединенные воедино цементной «заливкой».

По размерам дом невелик – один этаж, площадь в 30 квадратных метров. Но здесь есть электричество и удобства, сводчатые окна закрывают аккуратные занавески. И хотя сам строитель здесь уже не живет, дом вот уже более 10 лет дом исправно служит своим хозяевам.

Поначалу в идею построить дом их бутылок мало кто верил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Соседи крутили пальцем у виска

Дом из стеклянных бутылок самарец Сергей (имя изменено- Прим.Ред.) начал строить не от хорошей жизни. В лихие 90-е мужчина работал на самарском заводе им.Масленникова. Времена были сложные, зарплату платили с перебоями – денег заводчанин не получал больше года. Поэтому, когда встал вопрос о строительстве, главной задачей было сэкономить.

- У меня был небольшой участок, на нем – жилой домик и старенький сарайчик, - рассказывал Сергей. – Сарай совсем сгнил и развалился. Я решил построить новый. Денег на стройматериалы не было, поэтому я придумал использовать подручные материалы.

В качестве таковых выступили стеклянные бутылки, которых в то время на улицах валялось немало. В ход пошла тара из-под шампанского и из-под пива. Большие прочные бутылки от шампанского Сергей укладывал в основание домика, а более легкие пивные – наверх. Бутылки собирал в городских парках и даже ездил за ним в лесопарк Дубки. Видя мужчину с полными сумками стеклотары соседи крутили пальцем у виска и даже сочувствовали его супруге. Но Сергей не обращал внимания на злопыхателей и сплетников, а продолжал строительство. Ряды бутылок он соединил между собой смесью цемента и песка. Для того, чтобы построить небольшой домик, понадобился КАМАЗ песка или около тонны цемента.

Домик получился уютный и теплый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жилье для молодой семьи

Работа продолжалась около двух лет. Сергей не только построил стены, но и отделал свой стеклянный домик. Оконные рамы, двери, материал для пола тоже искал на улице, некоторые элементы ему отдали знакомые. В затею мало кто верил, но Сергей упорно шел к цел и добился своего.

Поначалу домик использовался как сарай. Но потом родственники стали жертвой недобросовестных строителей и могли вовсе оказаться на улице. Сергей сжалился и пустил молодую семью жить в свой стеклянный замок. Необычный домик оказался теплым, уютным и гостеприимным, и до сих пор исправно служит своим владельцам.