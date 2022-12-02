Самарцы попали в российский топ защитников окружающей среды

Звание предприятия «Лидер природоохраны» — заслуга всего коллектива нефтепереработчиков. Фото: Елена Жигулева

Пример для подражания

Охрана окружающей среды, рациональное природопользование, бережное отношение к ресурсам - все это имеет самое прямое отношение к устойчивому развитию российской экономики, улучшению здоровья жителей страны и обеспечению ее экологической безопасности. Чтобы поощрить предприятия и организации к активной экологической работе, на протяжении уже 17 лет под эгидой профильных комитетов Совета Федерации и Государственной думы РФ проводится Всероссийский конкурс «Лидер природоохранной деятельности России». В этом году в нем приняли участие более 100 компаний, а победителей объявили в рамках XI Международного форума «Здоровье человека и экология». В числе признанных лидеров природоохраны оказались и самарские нефтеперерабатывающие предприятия, и не случайно. Их достижения в области природосбережения не разовые, а результат многолетней планомерной работы.

Например, Куйбышевский НПЗ побеждает во Всероссийском конкурсе в седьмой раз. За последние несколько лет промгигант снизил нагрузку на атмосферный воздух в 2,5 раза благодаря переводу энергетики установок завода на природный газ, пуску новых установок и выводу из эксплуатации устаревших объектов, модернизации газофакельного хозяйства, оснащению резервуаров герметичными понтонами и другим природоохранным мероприятиям. В результате реконструкции водовода, блоков оборотной воды и увеличению доли оборотной воды в технологическом процессе предприятие сократило забор воды из природных источников на 20%. Сейчас здесь ведется реконструкция очистных сооружений, в ходе которой будет внедрена технология максимально глубокой очистки воды с помощью мембранного биореактора.

Заводчане постоянно контролируют показатели экологической обстановки на своей территории. Круглосуточный мониторинг окружающей среды ведут лаборатории воздушной среды и сточной воды, три стационарных поста и мобильная станция. Высокотехнологичное оборудование позволяет проводить около 20 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно. Полученные данные могут увидеть все горожане - они транслируются на мониторе на одной из главных транспортных развязок Самары.

Верные принципам ответственности

Лидерами природоохранной деятельности также стали коллеги самарских нефтепереработчиков - Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. Все три предприятия - дочерние общества «Роснефти», поэтому разделяют ее принципы ответственного отношения к окружающей среде и будущим поколениям.

- На заводе активно внедряются элементы системы «зеленый офис» - электронный документооборот и раздельный сбор отходов, - рассказали на КНПЗ. - Ведется работа по восполнению водных биоресурсов - ежегодно мы выпускаем в Волгу тысячи мальков ценных пород. По программе корпоративного волонтерства сотрудники регулярно проводят экологические уроки в школах.

Нефтяники - активные участники всероссийских экологических акций «Кедры России», «Вода России», «Зеленая весна», «Час Земли», «Родники Самарской области». Эковолонтерство на заводах имеет многолетние традиции и вносит свою лепту в признание предприятий лидерами природоохранной деятельности.