«Протест подавать не будем»: что произошло после матча «Акрон» - «Локомотив»

Футболисты "Акрона" счастливы победе, добытой на футбольном поле. Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» сенсационно прошел в полуфинал Пути регионов Кубка России по футболу, обыграв в Жигулевске московский «Локомотив». Рассказываем, что произошло после матча.

Не ждали «кабинетной» победы

Главной темой стало возможное присуждение технического поражения «Локомотиву» за участие в игре Дмитрия Баринова, который должен был пропускать этот матч из-за перебора желтых карточек.

Все официальные лица «Акрона» подчеркнули, что не рассчитывали на техническую победу, а хотели добиться положительного результата в игре, на поле. Сами футболисты «Акрона» не знали о вероятности «кабинетной» победы.

Тем не менее, если бы в игре победил «Локомотив», «Акрон» воспользовался бы законной возможностью опротестовать результат матча.

- Понятно, что игра на поле – прежде всего. Но мы амбициозная команда, хотим двигаться дальше, поэтому как минимум изучили бы такую возможность, хотя предварительное мнение о том, что такое право у нас было, мы уже получили. Если бы мы могли по правилам пройти, пусть даже из-за ошибки другого клуба, почему бы этим не воспользоваться? Устроить ещё один праздник для Жигулевска, Тольятти того бы стоило – сто процентов, - цитирует генерального директора «Акрона» Павла Власова Metaratings.ru.

«У нас была папка»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин на послематчевой пресс-конференции признался, что во время серии пенальти от тренерского штаба шли подсказки вратарю Сергею Волкова.

- У нас папка была, и тренер вратарей постоянно сигнализировал. Одну подсказку он не увидел, но в остальном практически все удары мы контролировали, - пояснил Калешин.

По словам наставника тольяттинцев, ему лично все равно, с кем играть на следующем этапе Кубка.

- Мы находимся в неплохой компании. Нам нужен сильный соперник, который выдавит эмоции у наших болельщиков. Наверное, «Динамо» и «Зенит» – более именитые клубы, если бы можно было выбрать, - размышлял Калешин на пресс-конференции.

«Утилизируем с 1996-го»

- Исторический матч. Мы очень рады, что победили. Болельщики в экстазе находятся, - цитирует «СЭ» учредителя клуба Павла Морозова.

Морозов возглавляет металлургический холдинг «Акрон», и в этой связи в тольяттинском клубе удачно «потроллили» побежденного соперника. В соцсетях клуба появилась картинка, на которой изображен подъемный кран и старые локомотивы, а под картинкой — подпись: «Утилизируем подвижной состав с 1996-го» с гиперссылкой на сайт одного из предприятий холдинга.