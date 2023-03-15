Тольяттинская компания, которая производит детали для машин, существенно улучшила показатели благодаря нацпроекту

Участие в нацпроекте «Производительность труда» в Самарской области принимают 144 компании.

Тольяттинская компания «Сатурно-ТП» производит детали интерьера и экстерьера для автомобилей разного класса. Это и обивка дверей, и полки багажников, и заглушки, накладки, облицовка стоек, противосолнечные козырьки и многое другое. Детали, которые кажутся нам само собой разумеющимися частями машины и без которых невозможен ни один автомобиль.

За последнее время работа «Сатурно-ТП» улучшилась, показатели выросли. Все благодаря национальному проекту «Производительность труда», который инициирован президентом России Владимиром Путиным.

Полгода специалисты помогали увеличить показатели производства в цехе термоформовки. Там производят полки для багажников для машин LADA Niva Travel.

Эксперты Регионального центра компетенций Самарской области провели диагностику цеха, выявили ключевые проблемы производственного процесса.

- Неравномерная загрузка рабочих, ожидание изделия, лишняя транспортировка и избыток запаса комплектующих негативно влияли на выработку, - рассказали в правительстве Самарской области.

Полгода специалисты помогали увеличить показатели производства в цехе термоформовки.

После обучения рабочей группы предприятия в «Сатурно-ТП» внедрили инструменты бережливого производства. Они помогли справиться с нерациональной загрузкой персонала и неэффективным использованием оборудования. Благодаря перебалансировке (т.е. равномерному распределению нагрузки) операторов, удалось увеличить производительность при изготовлении полки багажника.

- Мы провели хронометраж, посмотрели загрузку каждого из четырех участников потока и увидели высокий уровень ожиданий, лишних перемещений. Вместе с командой технологов и инженеров мы подумали, как эту загрузку распределить на остальных. На выходе получилось, что трех человек достаточно для оптимальной работы, – рассказал руководитель проектов Регионального центра компетенций Александр Журавлев.

Благодаря работе РЦК на предприятии удалось увеличить выработку на 27%, а показатели незавершенного производства и времени протекания процесса снизились на 26% и 14% соответственно.

- Всегда полезно посмотреть на свою работу со стороны, свежим взглядом, со специалистами, которые помогают наладить логистику, технологию сборки, обработки. Когда это не просто теория, а именно на практике выбирается какой-то пилотный проект, когда это можно потрогать руками, – считает директор по производству АО «Сатурно-ТП» Дмитрий Давыдов.

«Сатурно-ТП» далеко не единственное предприятие, которое принимает участие в нацпроекте «Производительность труда». Участников сейчас 144. Правительство Самарской области и губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации национального проекта, и это приносит свои плоды.