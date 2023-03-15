По «Самарской Луке» можно путешествовать с помощью мобильного приложения

Орлан-белохвост — «краснокнижный» житель Самарской Луки. Фото: Войцех Мисюкевич

В наши дни, чтобы попасть в какой-ибо уголок планеты, не нужно сразу покупать билет на поезд или самолет. Сидя в домашнем кресле за чашечкой кофе, можно совершить виртуальную экскурсию в музей, погулять по развалинам древних сооружений, опуститься на морское дно. А теперь и сокровища национального парка «Самарская Лука» стали еще ближе с мобильным приложением, которое разработали и запустили специалисты Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Приложение для виртуальных туристов не зря имеет приставку «эко» - заочные прогулки на природе исключают риск ей как-то навредить. Ведь даже самый ответственный турист, не разбрасывающий фантики и не разводящий костров, может спугнуть птицу или наступить на охраняемые растения, тем самым нарушив хрупкий экологический баланс. «Самарская Лука» является Средневолжским биосферным резерватом ЮНЕСКО, и цифровизация туризма является важным звеном для сохранения уникальной природы.

Мобильное приложение, которое позволит своими глазами увидеть все красоты национального парка, не выходя из дома, разработано и запущено в рамках первого этапа экологического проекта «ЭКОтропа63». Оно доступно для основных видов мобильных операционных систем, а главное - для всех людей независимо от наличия свободного времени и туристических навыков.

Что можно посмотреть?

В новом приложении используются технологии дополненной реальности с визуализацией туристических маршрутов, культурных объектов, природных памятников и ареалов обитания редких видов животных. Пользователи смогут не только дистанционно познакомиться с достопримечательностями национального парка, но и отметить понравившиеся места для посещения - сделать фото и поставить геометку. Приложение представляет собой интерактивную карту Самарской Луки: специалисты предприятия оцифровали несколько десятков маршрутов на территории более тысячи квадратных километров, которые можно внимательно осмотреть с высоты птичьего полета.

В приложении можно познакомиться с обитателями национального парка. Фото: Войцех Мисюкевич

На втором этапе проекта «ЭКОтропа63» нефтяники совместно с национальным парком «Самарская Лука» начнут изучение краснокнижных животных, обитающих на территории заповедника. Финансовую поддержку научному сообществу окажут дочерние предприятия самарской площадки «Роснефти». Ученые уже разрабатывают программу по исследованию редкой хищной птицы - орлана-белохвоста. Собранные данные позволят оценить состояние пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида птицы. Кроме нефтяников и ученых, к проекту привлечены представители научного сообщества, эковолонтеры, студенты-экологи, школьники.

Эколикбез

Национальный парк «Самарская Лука» - уникальная природная территория, на которой обитает множество представителей флоры и фауны, занесенных в Красную Книгу РФ. Ежегодно парк посещает почти 2,6 миллиона человек, поэтому экологическое воспитание любителей природы выходит на первый план. На протяжении нескольких лет сохранить и защитить биоразнообразие «Самарской Луки» помогают предприятия Самарской области, в том числе и Новокуйбышевский НПЗ, участвуя в экологических проектах нацпарка.

- В 2020 году при поддержке предприятия был открыт информационный эколого-просветительский центр, - рассказали нефтепереработчики. - Экопросвещению призвано способствовать и новое мобильное приложение. Программный продукт нами разработан не случайно - цифровизация уже несколько лет внедряется во всех области деятельности Компании. Цифровые технологии повышают экологическую эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке. А теперь позволят и путешествовать по родному краю.