«Там старики в соседней кабинке непотребства творят»: сотрудники магазина одежды рассказали, чем их шокируют клиенты

У сотрудников магазинов одежды много историй с работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верите ли вы в выражение «Клиент всегда прав»? На стороне простых граждан закон, который не раз помогал покупателям добиться своего. 15 марта в России День защиты прав потребителя. По этому поводу редакция «КП-Самара» на правах анонимности собрала самые едкие истории работников магазинов одежды.

Вонючая кофта на возврате

У нас на кассах по выходным всегда были огромные очереди, несмотря на то, что всегда было открыто четыре терминала. Мы очень «любили» людей, которые приходят по выходным на возвраты, потому что не знаешь, как долго это будет длиться.

Иногда мне казалось будто люди приходят к нам просто поругаться: такие глупые причины всегда придумывали. Например, как-то пришла женщина, принесла блузку. Я смотрю, она в ужасном состоянии. В ней будто на лошади скакали - она воняла ужасно, да еще и бирки все срезаны.

- Мы не можем осуществить возврат, вещь не в надлежащем состоянии, - пытаюсь спокойно объяснить я.

Тут начинается шоу. Да как вы смеете! Вы не знаете законов о правах потребителя! Клиент всегда прав! И все в таком духе.

А я-то знаю закон, поэтому пытаюсь донести до женщины, что я имею право отказать. В итоге мне надоело и - чтобы не тратить нервы - я позвала менеджера, которой палец в рот не клади.

- Девушка, во-первых, вы все бирки срезали, поэтому мы уже не можем принять вещь, - отрезала менеджер - Во-вторых, рубашка воняет мочой, вы что с ней делали? Ужас. Понюхайте сами, как так можно?

Женщина забрала вонючую кофточку и ушла.

«Угрожал разбить мне лицо»

Был у нас один скандальный персонаж, который залетел в примерочную и кинул в меня шмотки.

-Ты - белобрысая тварь! Испортила мне все! Я тебе лицо тебе разобью! - кричал на меня мужчина.

Такое в моей жизни было впервые. Я очень испугалась, потому что этого мужчину видела впервые и ничего ему не сделала. Поначалу я даже не подумала позвать менеджера, чтобы уладить конфликт, настолько все было неожиданно

Благо, скоро подоспели и менеджер, и охрана, а я убежала на кухню, чтобы немного прийти в себя. В это время услышала, как по рации ребята кричат: «В первой комнате мужик бежит на выход с вещами в руках!». Оказалось, этот скандалист в отместку наворовал вещей. Сотрудники полиции объяснили нам, что это типичный метод воровства: сначала отвлечение сотрудников, а потом кража.

Его, конечно, поймали, но мне еще долго было страшно идти домой после смены.

Развратные старики

Я многое повидала за 3 года работы в продажах, но эти персонажи мои самые любимые. К нам частенько заглядывали парочки, которые пытались разнообразить свою сексуальную жизнь. И это при том, что в примерках шторки, а не двери. Мы, естественно, всегда вызывали охрану, но одна парочка нас поразила.

Я стою на примерочной, заходит пара солидного возраста, такие добродушные, просто прелесть. Я слышала, как мужчина говорил своей жене комплименты, потом тихие поцелуи. В какой-то момент я отошла от своего рабочего места, чтобы принести покупательнице другой размер брюк.

Вернувшись, неожиданно услышала от других покупателей: «Девушка, сделайте что-нибудь с людьми в соседней кабинке, они там… ну это».

Я позвала охрану. Когда охранник пытался остановить пару, супруги не то что не прекратили, а стали, скажем так, стараться сильнее.

Когда все-таки получилось их разлепить, на весь наш отдел посыпался шквал обвинений. Мол, мы ничего не понимаем и, прожив столько же лет, сами бы так делали, когда приспичит. Мы были в шоке, потому что не догадывались, какими развратными бывают с виду милые старички.

Памперс в лифте

Я не знаю почему, но у нас вечно были какие-то проблемы с лифтами. В один из таких злосчастных дней я работал на складе оборудования, и мне нужно было отвезти коробки на второй этаж.

Захожу в лифт и чувствую странный запах. Огляделся - ничего не заметил и пошел дальше. Оказалось, что это зловоние почувствовал не только я. В конце смены пришел так называемый помогатор (он у нас в магазине чинит все) и нашел в вентиляции использованный подгузник. До сих пор гадаем, кто его туда закинул.

Лариска туалетный зуб

Эту леди мы боялись как огня. Мы называли ее за глаза «Лариска туалетный зуб». Выглядела эта дамочка специфично: всегда грязные волосы, супер-короткие топы, неопрятные ногти, но зато сверхбелые виниры, словно покрытие унитаза.

Она заходила не часто, но очень надолго. Каждый раз, когда ее кто-то замечал, мы старались по рации передать всем: «Тревога! Пришла Лариска!».

Дело в том, что эта дамочка была очень назойливой и развязной. Она всегда примеряла вещи раза в три меньше, чем она сама и вечно бросала фразы типа «Хочу быть секси на даче, у меня там новый сосед».

Если Лариска шла в примерку – все бегом оттуда. Принести размер еще не страшно, но каждый раз она находила жертву, которую заставляла помогать себе одеваться. Напоминаю, вещи она выбирала на 3 размера меньше своего. Конечно же, на нее ничего не налезало.

- Девушка, помогите застегнуть, - самые страшные слова, которые можно было услышать от нее.

Эта работа была похлеще, чем трехчасовая тренировка в спортивном зале. Консультантов в своей примерочной она встречала нагишом, после чего начинала натягивать на себя несчастные вещи. Практически всегда все на ней рвалось, а на уговоры принести размер побольше, она воспринимала как оскорбление.