Сотрудники ПВЗ Вайлдберриз в Самаре рассказали о причинах забастовки. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Социальные сети кишат новостями о волне забастовок сотрудников онлайн-магазина Wildberries. В качестве причины неожиданного бунта называется новая политика российского маркетплейса. Журналисты «КП-Самара» прошли по ПВЗ Wildberries в Самаре 15 марта 2023 и выяснили, что там происходит и присоединились ли к забастовке местные сотрудники.

«Оштрафовали на 15 тысяч рублей»

Большинство посещенных журналистами «Комсомолки» ПВЗ Wildberries в Самаре 15 марта 2023 работает. Однако сотрудники не стесняясь высказывают свое недовольство и признаются – подумывают присоединиться к коллегам из других городов. Все дело – в новых правилах. Как рассказывают сами сотрудники пунктов выдачи товара, с 3 марта владелец ПВЗ вынужден платить деньги из своего кармана, если от продавца пришел не тот товар, или вещь попалась с браком. Если вещь испорчена, оператор филиала заплатит 20% от стоимости, а если посылка не соответствует заказанному – то и все 100%. Таким образом Wildberries борется с подменой товаров. Однако в результате страдают сотрудники пунктов выдачи – если их штрафуют за предполагаемую подмену, то доказать свою невиновность они уже не могут..

Вот такие объявления появились на дверях самарских ПВЗ Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

- Пока работаем, но не знаю, сколько это продлится, дела тут даже хуже, чем пишут в интернете, - рассказала сотрудница ПВЗ Wildberries Екатерина Иванова (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.). - Мы с напарником уже подписали петицию сотрудников, но пока не решаемся уйти. По всей стране наши коллеги действительно устраивают забастовки, потому что компания штрафует сотрудников направо и налево. Зарплаты и до этого были небольшие из-за вечных неустоек, а сейчас все только ухудшилось. В прошлом месяце у меня уже был штраф в размере 15 тысяч рублей.

Некоторые работники жалуются, что их и вовсе оставили без денег.

- Я полтора месяца проработал в ПВЗ Wildberries по ГПХ, так мне мало того не заплатили, так еще и штраф повесили, якобы я что-то украл. Буквально все мои вещи перерыли, чуть ли не до трусов раздели, - рассказал бывший сотрудник Олег Ефимов (имя изменено - прим. ред.).

Как рассказывают сотрудники, штрафуют их регулярно.

-Нам каждый день прилетают штрафы, кому-то от 1000, кому-то 3000. Половина зарплаты не приходит, хотя мы не виноваты, - жалуется сотрудница ПВЗ Оксана.

-Удержали за кроссовки 13 тысяч рублей, которые, лично видела, не подошли клиенту. Отправила на склад. И в этот же день клиентка дорогой детский костюм брала, заказала одного цвета разного размера. Один оставила, а другой отправили. Одна сумка просто в возврат попала, потому что за ней не пришли. Женщина перезаказала куклу за 8000 рублей, потому что товар подешевел на 500. А мне за это все удержание!, - рассказывает в социальных сетях житель Самары.

В результате предприниматели в ряде городов бастуют и выдвигают новые требования маркетплейсу — отмена штрафов ПВЗ за возвраты и брак товара, введение гибкого графика приемки товаров и устранение рейтинга, основанного на рейтинге региона.

Пункты выдачи работают в обычном режиме Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«Работаем, как работали»

Тем не менее, в Самаре практически все пункты Вайлдберриз 15 марта работали в обычном режиме.

- Пока держимся. Не могу сказать, что у нас совсем все плохо. Трудно комментировать ситуацию, - поделился с «КП-Самара» собственник самарского ПВЗ.

А есть сотрудники, которые и вовсе оказались не в курсе происходящего. В Октябрьском районе города все тихо.

-Да я только сегодня узнала о происходящем. Подруга читала новости и мне рассказала. Руководитель ничего не говорил. Работаем, как работали. У нас все хорошо. Меня лично устраивает зарплата, - говорит Елена Шишкина (имя изменено - прим. ред.).

На Яндекс.Картах в Самаре красной точкой помечен только один ПВЗ. Мол, временно закрыты. Журналисты «КП-Самара» отправились на место, чтобы узнать подробности. Как оказалось, пункт выдачи не работает уже месяц.

- Да никакой выгоды этот ПВЗ не приносил. Вот и закрылись, - рассказала журналисту «КП-Самара» продавщица из соседнего магазина.

В некоторых ПВЗ о забастовке даже не слышали Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Владелец одного из пунктов выдачи Вайлдберриз признался журналисту «КП-Самара»: дело оказалось вовсе не таким прибыльным, как он рассчитывал.

- Мне очень тяжело стало работать с Вайлдберриз, потому что работа не приносит никакой прибыли, - прокомментировал индивидуальный предприниматель. - Сотрудникам я стараюсь все выплачивать, но сам практически ничего не получаю. Так что, скорее всего, скоро тоже буду закрываться.

От самой сети "Вайлдберриз" комментариев по сложившейся ситуации на момент публикации материала не поступало.