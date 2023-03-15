«Больше не 550 рублей»: почему изменилась стоимость подключения к электрическим сетям

Роман Голин рассказал, почему перестали действовать льготные условия подключения к электросетям Фото: предоставлено ССК

Самые популярные вопросы, на которые отвечают специалисты центра обслуживания потребителей сетевой компании, касаются, как правило, подключения к электроснабжению. А после 1 июля 2022 года, когда перестали действовать льготные условия подключения «550 рублей за 15 кВт», количество вопросов к сетевикам выросло в разы. В День защиты прав потребителей «Комсомольская правда» обратилась к эксперту – директору по развитию АО «Самарская сетевая компания» Роману Голину, который помог разобраться в этой непростой теме.

- Когда изменилась стоимость технологического присоединения к электрическим сетям и какова она?

- С 1 июля 2022 года согласно Постановлению Правительства РФ № 861 (редакция от 30.06.2022г.) закреплен новый порядок осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. Цена 1 кВт по льготной ставке должна быть своей в каждом регионе, но находиться в «вилке» от 3000 до 10000 рублей. Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области стоимость 1 кВт по льготной ставке по 30 июня 2023 года составляет 3 192 рубля. То есть фактически в губернии она является минимальной в рамках федерального решения.

- Что такое льготная ставка?

- Льготная ставка – это определенная законодателем минимальная плата, которая частично компенсирует энергетикам стоимость мероприятий по технологическому присоединению потребителей. Если говорить о физических лицах, то они могут претендовать на расчет по льготной ставке, если им не нужна резервная линия, достаточно напряжения не больше 380 вольт, а потребность в мощности не больше 15 кВт. Важно, и чтобы расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электросети было не более 300 метров в городе (поселке городского типа) и не более 500 метров в сельской местности. Отмечу также, что претендовать на льготную ставку можно не чаще, чем раз в три года.

Если же подключаемый объект не соответствует этим условиям, то плата за техприсоединение будет рассчитана по стандартизированным тарифным ставкам из Приказа №849 от 28.11.2022 г. департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

- Предусмотрены ли для граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, какие-то дополнительные льготы на подключение к электроэнергии?

- Такие льготы предусмотрены для малоимущих и многодетных семей, ветеранов, граждан, подвергшихся воздействию радиации, и некоторых других категорий заявителей. Для льготников при предоставлении соответствующих документов 1 кВт по 31 декабря 2023 года будет стоить только 1 064 рубля.

Самарцы могут претендовать на подключение к электроснабжению по льготной ставке Фото: предоставлено ССК

- Почему было решено отменить льготу «550 рублей за 15 кВт»?

- Это было федеральное решение. Льгота была введена в 2009 году, когда физические лица получили право приобрести 15 кВт мощности за 550 рублей. Насколько мы понимаем, федеральный мониторинг за прошедшие годы показал, что граждане запрашивают полных 15 кВт, но фактически используют из них лишь 20-25%. В итоге все эти годы шло инвестирование в оборудование, которое не использовалось. По сути, все потребители страны платили за «хотелки» тех, кто запрашивал больше, чем ему нужно. Федеральные эксперты постановили, что такая «халява» неэффективна для развития энергосистемы в целом, а эффективнее, когда потребитель платит именно за то, чем действительно будет пользоваться.

- Как изменился спрос на мощность с 1 июля 2022 года среди физлиц, подающих заявку по льготной ставке в вашей компании? Отметили ли вы тенденцию в сторону уменьшения?

- Да, за прошедшие 8 месяцев уже можно проследить динамику. С 1 июля 2022 года по 28 февраля 2023 года ССК заключила 2 086 договоров на техприсоединение с физлицами по льготной ставке. Суммарная мощность этих договоров вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это доказывает, что реально гражданам необходимо гораздо меньше мощности, и новый порядок расчетов за техприсоединение оправдывает себя.

- Как самарцам подать заявку на подключение бытовой нагрузки до 15 кВт?

- Граждане, желающие подключиться к электросетям, могут подать заявку на техприсоединение в сетевую компанию по Почте России, лично в наших офисах. Или через личный кабинет потребителя на сайте компании. Однако «Технические условия», счет за техприсоединение и условия типового договора по закону могут направляться заявителю только в личный кабинет. Соответственно личный кабинет на сайте потребителю все равно понадобится. Поэтому всем гражданам рекомендуем сразу самостоятельно регистрироваться в нём. После того как в личный кабинет придут «Технические условия», в которых будут указаны все мероприятия, которые должны выполнить сетевая компания и заявитель, пользователю кабинета необходимо оплатить приложенный счет за техприсоединение. Договор на техприсоединение считается заключенным только тогда, когда заявитель оплатит счет. После выполнения всех работ в рамках «Технических условий», в том числе после того, как сетевая компания установит потребителю прибор и щит учета, проводится процедура допуска этого прибора в эксплуатацию. А уже от щита учета подключение своего объекта осуществляет сам заявитель, заключив договор с любой специализированной компанией.