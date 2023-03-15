Древние артефакты и находка с Барбошиной поляны: в Самаре показали экспонаты археологического центра в будущем новом здании

Уникальные археологические экспонаты теперь найдут достойное место хранения Фото: Евгений ЕГОРОВ

Швейная фабрика, барахолка, фонды музея

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина посетила здание, в котором в ближайшее время разместится археологический центр — филиал краеведческого музея имени Алабина.

- Это очень знаковое событие для нашего региона, мы его очень долго ждали. В Самаре очень серьезная археологическая школа с традициями. И регион остро нуждался в помещениях для хранения экспонатов. Но помимо фондового хранения и научной работы, археологический центр несет еще и просветительскую функцию. С помощью области мы закупаем выставочное оборудование на сумму 14 млн рублей, это позволит разместить здесь экспозиции и сделать новое здание центром общественного притяжения, - прокомментировала событие Ирина Калягина.

Раньше в здании на улице Фрунзе, 96Е находился вещевой рынок, еще раньше — швейная фабрика. Разумеется, помещение потребовало капитального ремонта и переустройства под нужды хранилищ и общественных пространств. На все потребовалось примерно полтора года. Реализация насущной потребности в создании археологического центра стала возможной благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Желание плюс необходимость

На данный момент в новое здание перевезено около 50 тысяч единиц экспонатов. Общее же собрание музейного фонда насчитывает более 100 тысяч единиц. Сюда же будут перевезены коллекции из археологических экспедиций исторических факультетов самарских вузов. Всего же новое здание способно вместить порядка миллиона единиц музейных фондов. Это делает самарский археологический центр крупнейшим в Поволжье, поэтому сюда будут стекаться и археологические находки из соседних регионов.

Плюс в ближайшие годы, когда начнется капитальный ремонт основного здания музея имени Алабина, сюда переедут на хранение еще около 200 тысяч единиц музейного фонда.

Новые помещения позволят хранить до 1 млн единиц музейных фондов Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Желание создать такой центр соединилось с необходимостью, потому что коллекция музея не умещается в имеющихся помещениях, особенно археологическая, - объяснил директор музея имени Алабина Андрей Кочетков.

Под открытие новых площадей центра планируется и расширение штата сотрудников — из числа выпускников госуниверситета и педуниверситета.

Увидеть своих предков

Выставочные залы планируется открыть в сентябре 2023 года. Экспозицию «Лицом к лицу. Взгляд из прошлого» предполагают сделать постоянной. В ней найдут свое место археологические экспонаты с древнейших времени и до XX века.

- Впервые в музейной практике будут продемонстрированы воссозданные по методу М.М. Герасимова образы жителей самарского региона всех без исключения археологических эпох, в том числе живших 12 тысяч лет назад, - рассказали в музее.

Журналистам был продемонстрирован ряд экспонатов — череп женщины, проживавшей в нашей местности семь столетий назад, отлично сохранившийся через много веков кинжал с уникальной росписью, древний артефакт в виде головы лося. К слову, голова лося станет логотипом будущей выставки.

Благодаря этому черепу удалось воссоздать образ женщины, жившей на территории нынешней Самары семь веков назад Фото: Евгений ЕГОРОВ

- Чрезвычайно важное научное значение имеет не только антропологический материал, то есть кости человека, но и кости от животных. Это позволяет восстановить картину жизни людей, например, 7 тысяч лет назад. Череп, который вы видели, был найден при раскопках на Барбошиной поляне в могильнике XIV века. Этот череп женщины послужил основной скульптуры-реконструкции древнейшей жительницы на территории Самары, которая есть в экспозиции музея имени Алабина, - пояснил ученый секретарь краеведческого музея Дмитрий Сташенков.

Вторая выставка в новом здании откроется в октябре. Проект будет носить название «Мокрая археология» и использовать опыт музея-заповедника «Остров-град Свияжск», в котором удалось «законсервировать» и представить реальные детали русского поселения 300-500-летней давности.