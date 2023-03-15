Проклятье «черной вдовы»: похоронила двух женихов и снова собирается под венец

Анжела — известный самарский флорист. В бизнесе все отлично, но все чаще ее начали посещать мысли о семье, детях, любви. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОГИБ НА ГЛАЗАХ НЕВЕСТЫ

Свою первую любовь 30-летняя Анжела Семенова из Самары (имя изменено по просьбе героини — ред.) встретила еще в юности. 16 лет, первый медленный танец, первый поцелуй на школьной дискотеке. Стас был на пару лет старше, но семьи парня и девушки дружили и не были против их отношений.

Когда Анжелике исполнилось 18, пара задумалась о свадьбе. Станислав в то время уже закончил колледж и устроился на работу, а на День святого Валентина сделал любимой предложение. Торжество наметили на конец весны, но майские праздники обернулись трагедией.

- Мы гуляли с друзьями и из-за чего-то поругались со Стасом, - вспоминает Анжела. - И эта ссора стала моим последним воспоминанием о нем. Стас хотел остыть, ушел с другом вдоль дороги. И в этот момент на повороте из-за их спин показались фары автомобиля. За рулем был наш приятель, он сел за руль выпившим. Визг тормозов, машина перевернулась на дороге несколько раз и влетела в Стаса и его друга — они не успели отреагировать.

Парень и его друг погибли на месте, выжил только водитель.

«Я ПРОСНУЛАСЬ, А ОН МЕРТВ...»

После трагедии девушка долго не могла прийти в себя: глотала успокоительные, ходила к психологу. Вуз окончила заочно и решила полностью погрузиться в работу — так прошли пять лет, и в 23 года она нашла в себе силы заново влюбиться.

- Алексею было 30, он работал в той же фирме, что и я, - вздыхает Анжела. – Поначалу я не обращала внимания на его ухаживания. Была погружена в свои мысли и в работу. Но он был настойчив, и я согласилась выпить с ним кофе. Он оказался интересным начитанным парнем. Вечер пролетел незаметно и легко.

Спустя время у них завязались отношения, пара стала жить вместе, пошли разговоры о свадьбе, детях...

- Тут я и вспомнила, что произошло пять лет назад, - делится Анжела. – Леша понимал, что мне тяжело, поддерживал, и я вроде бы успокоилась. Мы заказали ресторан, купили красивое платье.

Накануне свадьбы молодожены устроили вечеринку для друзей. Леша праздновал последний день холостяцкой жизни в бане, а Анжела каталась с подружками на лимузине по ночному городу. В полночь жених и невеста вернулись домой и легли спать. Но утром проснулась только Анжела.

- Леша лежал на кровати с открытыми глазами, а его кожа была синего цвета, - с ужасом вспоминает Анжела. - Он не дышал, пульса не было. Прибывшие врачи диагностировали инфаркт.

Второй жених умер рядом с ней перед самой свадьбой. Анжелика впала в депрессию, психотерапия не помогала, и друзья повели ее к гадалке.

- На вас порча! За тысячу рублей я сниму с вас венец безбрачия, - с порога заявила колдунья.

Анжела заплатила и в следующую секунду услышала, что она «черная вдова».

- Скептический настрой у меня вдруг исчез, - вспоминает Анжела. – Она убедила меня, что все произошедшее дело рук злых духов. Я была готова на все, чтобы избавиться от проклятия «черной вдовы».

Несколько сеансов спустя Лика, как она уверяет, почувствовала себя лучше. Она уволилась с работы и открыла свой бизнес по продаже цветов. И твердо решила, что больше не заведет отношения.

«НАС СВЕЛО ГОРЕ»

Сейчас Анжела — известный самарский флорист. В бизнесе все отлично: много клиентов, большие заказы, всего добилась сама. Но все чаще ее начали посещать мысли о семье, детях, любви.

- Однажды ко мне в салон пришел мужчина, который купил букет алых роз и попросил подписать открытку: «Спи спокойно, милая», - рассказывает Анжела. – Любопытство взяло верх, и я неосторожно спросила, что значат эти слова.

- Моя жена умерла несколько лет назад. Каждую годовщину ее смерти, я покупаю букет и подписываю открытку, - поделился клиент по имени Михаил.

На минуту, пока женщина упаковывала букет, ей показалось, что между ними есть что-то общее. И Лика сама сделала первый шаг, предложив вдовцу встретиться после работы.

- Мы увиделись в парке, пили кофе. Беседа началась с чего-то отдаленного, но как-то сама по себе перетекла в разговоры о любви и смерти, - делится девушка. – Михаил не давил на меня, он и сам не мог пережить свое горе. Так между нами начали завязываться отношения.

Анжела до последнего боялась проклятья «черной вдовы». Но Михаил ее убедил, что все случившееся не мистика, а горькое совпадение.

- Я понимаю, как сложно сейчас Анжелике, но я стараюсь не нагнетать и не напоминать ей о тех страшных событиях. Мы счастливы здесь и сейчас, нужно думать о хорошем, тогда все будет просто прекрасно, - говорит Михаил.

И теперь Анжела надеется, что в третий раз ей точно повезет стать любимой женой, а вскоре и мамой. А Михаил для нее станет тем самым принцем, который освободит принцессу от зловещего проклятия.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Кандидат философских наук, доцент, НЛП консультант-психолог Нина Ковалюнас:

В народе (массовой психологии) давно существует вера в порчу, проклятие, венец безбрачия и т.д. Подобные иррациональные вещи ты либо принимаешь, либо нет. Объяснений: «Почему так происходит», народная вера не даёт. В психологии существуют наблюдения о самосбывающихся пророчествах – этовид самопрограмирования, ведущий к череде повторяющихся событий в жизни. Существуют также осознанные технологии программирования другого на «неуспех», когда профессионал, знакомый с современными видами гипноза,сознательно разрушает бизнес, здоровье или психику конкурента. К порче это не имеет никакого отношения, но выглядит всё очень мистично.

В современной психологии есть также недостаточно обоснованные научно, но используемые на практике теории «полевого взаимодействия» - то, что в массовой психологии носит название «родовой кармы» и т. п. Случившееся с героиней статьи Анжеликой можно отнести к рационально-иррациональным ситуациям: когда событие повлекло очень сильную эмоциональную травму, которую подкрепило затем последующее событие. Даже если девушке не помогла психотерапия, всё равно её надо проводить - возможно просто надо искать именно «своего терапевта». Если внутри сознания зафиксировалась «вера в проклятие», то возможно стоит обратиться к традиционному институту церкви- там, где психотерапия опускает руки, молитва может сотворить чудеса.

В любом случае вера, что череда «черных» совпадений прекратится, поможет пережить иррациональные тенденции. Некоторым помогает переломить «карму» поездки на «места силы» и беседы с духовными людьми. Там, где наука бессильна, религия способна творить чудеса. Нельзя отчаиваться. Мир многогранен. Каждому даётся по силам и жизнь прожить –«не поле перейти». Решение остаётся за человеком: верить в совпадение или в проклятия, отчаиваться или продолжать бороться за личное счастье.

Наталья Искра, психолог

- Когда такая трагедия происходит в жизни, умирает близкий человек, во-первых, человек испытывает горе, а во-вторых, он хочет разобраться, почему так произошло именно с ним. И, обычно, какого-то рационального стопроцентного объяснения этому нет, к сожалению. Тогда человек начинает искать объяснение в чем-то мистическом, например, с проклятиями, кармой и расплатой за грехи, совершенные в прошлой жизни.

Однако доказательных исследований, которые подтверждали бы связь произошедших событий с потусторонними силами просто нет. Однако есть исследования на тему самосбывающихся пророчеств, когда человек начинает бояться этой боли, боится потерять следующего человека, которого он полюбил, тогда этот страх начинает работать так, что притягивает неприятности, а человек сам создает условия для плохих событий. Конечно, это не всегда касается смерти. Проведенные исследования показали, что если человек будет постоянно крутить у себя в голове мысль, что, например, «меня уволят с работы», «я попаду в аварию», то рано или поздно механизм самосбывающегося пророчества запустится.

Я считаю, что девушке нужно как можно скорее дойти до психолога и проработать вместе со специалистом все травмы и тревожащие ее ситуации. Это должно помочь отпустить старые, несомненно, трагические события и позволить себе жить новой счастливой жизнью.