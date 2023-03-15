Часть сел в Самарской области оказались подтопленными Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Паводок в Самарской области в марте 2023 уже принес жителям региона немало неприятностей. Вот уже почти неделю сигналы о затопленных участках и домах, дорогах и мостах раздаются из самых разных уголков губернии. В медиацентре «КП-Самара» эксперты рассказали, в чем причина затоплений, где вода стоит до сих пор, когда закончится первая волна половодья в регионе и когда ждать вторую?

Снег растаял, а лед - нет

Руководитель ФГБУ «Приволжское УГМС» Айдар Мингазов объяснил: резкое, обильное и раннее половодье в 2023 году в Самарской области было вызвано целым рядом причин.

- На половодье влияет несколько основным факторов, - отметил Айдар Мингазов. - Во-первых, это осеннее увлажнение почвы, в Самарской области в этом году оно было выше нормы. Во-вторых, имеют значение запасы воды в снеге. Но в этом году они меньше, чем обычно. А вот глубина промерзания почвы достигла 87 см, хотя в прошлом году это было всего 32 см. Имеет немалое значение и количество осадков, коих в конце февраля и начале марта выпало немало. А еще - интенсивность развития весенних процессов. С 1 по 12 марта в Самарской области выпало 18,5 мм осадков, это 185% от нормы. Среднесуточная температура в это время держалась на отметке на 4,3 градуса выше нормы, а в некоторых районах 10 марта и вовсе достигла +7 градусов.

Обильное таяние снега, дожди и одновременно – в итоге эксперты прогнозируют, что паводок в Самарской области превысит норму на 25-170 см.

- На реках Сызранка и Чагра уровень уже превысил опасную отметку, - пояснил Айдар Мингазов. – В последний раз такой высокий уровень на Чагре и Чапаевке наблюдался в 2011 году.

Эвакуации не потребовалось

В региональном МЧС заверили: про грядущий паводок знали и готовились загодя.

- Прогноз был получен вовремя, всем главам муниципалитетов были поставлены задачи по проведению противопаводковых мероприятий, - пояснил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Как сообщили в МЧС, поначалу, 10-12 марта подтопление было связано только с интенсивным таянием снега. А уже с 14 марта начали вскрываться ото льда малые реки на юге области, и также внесли свою лепту.

Эксперты рассказали о ситуации с паводком в медиацентре "КП-Самара" Фото: Ольга НОВИКОВА

- На 15 марта в 12 районах Самарской области остаются подтопленными 6 низководных мостов, 45 жилых домов, 278 приусадебных участков и три участка дорог, - сообщил Олег Бойко. - В четырех районах введен режим повышенной готовности - это Ставропольский, Хворостянский, Волжский и Красноармейский районы. В местах подтоплений дорог дежурят экипажи ГИБДД, для всех затопленных мостов есть маршруты объезда. Эвакуации жителей не потребовалось – некоторые сами уехали к родственникам, некоторые предпочитают оставаться в подтопленных домах, ожидая, пока вода уйдет.

Как сообщил Олег Бойко, в МЧС ожидают, что уровень талых вод начнет понижаться уже 16-17 марта. Чтобы ускорить этот процесс, специалисты 15 марта взорвали ледяные заторы на реках Чапаевка и Сызранка.

- Однако мы все еще ожидаем, что может обостриться ситуация на севере области, когда там начнут вскрываться малые реки, - предупредил Айдар Мингазов.

Как сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, сейчас в Самарской области имеется 590 гидротехнических сооружений (в т.ч. дамб), из которых 10 – бесхозные.

- Известно о 4 бесхозных гидротехнических сооружениях в Кинельском районе и о 6 – в Пестравском, - пояснил Алексей Веселов. – Сейчас идет процедура их оформления, к 1 июня она должна завершиться. Все эти сооружения обследовали, опасности они не представляют.

Вторая волна

По прогнозам специалистов, паводок на малых реках Самарской области должен завершиться уже к 1 апреля. Однако вскоре после этого регион ждет вторая волна паводка. Традиционно она связана со спуском воды Жигулевской ГЭС.

- Гидроузел Жигулевской ГЭС рассчитан на повторяемость паводка и расхода воды до 81 тысяч кубометров в секунду, сейчас ситуация для нас вполне обычная, работаем в транзите – то есть приток воды равен ее расходу, причем расход только турбинный, - пояснил директор Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Вячеслав Шепелев. – Пробное открытие створа плотины состоится после соответствующего распоряжения из федерального центра, но мы уже полностью готовы к пропуску паводковых вод.

Как пояснили в МЧС, обычно ГЭС начинает спускать воду в середине апреля. Тогда в Самарской области начинается вторая волна паводка.

- Традиционно максимальные объемы спуска воды происходят в майские праздники, в период 1-10 марта, - напомнил Олег Бойко. – Мы рекомендуем самарцам в это время соблюдать осторожность при выездах на природу, чтобы подъем воды не застал врасплох.