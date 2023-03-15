Бежали от полиции и попались бабуле: храбрая пенсионерка задержала банду мошенников, которая спускалась с 15 этажа на веревках из простыней

В Оренбурге храбрая бабуля поймала воришек и сдала полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычное задержание двух воришек дорогостоящей техники произошло в Оренбурге. Сотрудники полиции сразу с трех регионов пытались поймать злоумышленников, но все было тщетно, пока молодые люди не попались храброй бабушке. Пожилая женщина смогла обхитрить злоумышленников и сдала их правоохранителям. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности удивительной истории.

Воровали и не краснели

Два молодых человека обчищали магазины с дорогостоящей техникой. Видимо, так они пытались заработать себе на жизнь. Только в Самаре они совершили более 20 преступлений. Также от их налета пострадали торговые точки в Оренбуржье и Башкортостане. Всего на счету злоумышленников свыше 100 противоправных деяний.

Злоумышленники даже не скрывали лица при краже. Фото: УМВД России по Оренбургской области

Судя по записям с камер видеонаблюдения, товарищи особо не заморачивались в кражах. Парни заходили в торговые центры днем, искали салоны техники и спокойно раскидывали по своим карманам дорогущие смартфоны. Скрывать свои лица у парней ума не хватило. Однако даже так сотрудники полиции не могли поймать неопытных воришек. А все потому, что злоумышленники постоянно меняли свое место жительства. И все же нашлась зацепка.

В ход пошел постельный альпинизм

- В отдел полиции № 7 Межмуниципального Управления МВД России «Оренбургское» обратился представитель одного из сетевых магазинов электроники с заявлением о хищении шести дорогостоящих мобильных телефонов, - говорится на официальном сайте УМВД по Оренбургской области

Спустя время правоохранители все же смогли установить местонахождение молодых людей. Они прятались в квартире одной из высоток в Оренбурге. Когда стражи порядка решили наведаться в жилище, парни решили бежать через окно. В ход пошел постельный альпинизм. Воришки думали спрятаться на балконе соседки этажом ниже. Два товарища связали веревку из простыней и закрепили ее на балконе. Так они и попали на 14 этаж. Знали бы к кому.

Старушка закрыла злоумышленников в собственной квартире

На том самом этаже, в той самой квартире жила пенсионерка. Пожилая женщина сразу почуяла неладное и поступила как настоящая супергероиня. Старушка поспешила в подъезд и закрыла дверь в квартиру, не оставив нежданным гостям даже шанса на побег. Бабуля набрала номер дежурного полиции и сообщила о произошедшем. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

Хитрая пенсионерка закрыла воришек в собственной квартире. Фото: УМВД России по Оренбургской области

- В ходе обыска изъяты пять похищенных смартфонов и денежные средства, - сообщили в пресс-службе МВД России.

Теперь подозреваемым в краже грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент молодые люди находятся под стражей.