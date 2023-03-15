«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью 2:2 в первом матче 1/2 финала Кубка России

Владимир Писарский забил уже третий гол за самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и ЦСКА разошлись миром в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча проходила в среду, 15 марта 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 2:2. По голу у самарцев забили Владимир Писарский и Дмитрий Цыпченко. Последний, впрочем, отметился в этой игре и со знаком минус.

Это был второй матч между командами за неделю. В первой игре – в рамках РПЛ – ЦСКА разгромил самарцев в Москве 4:0. Во второй встрече «армейцы» планировали поступить по похожему сценарию. Однако «Крылья» сделали определенные выводы.

Впрочем, ЦСКА все равно поначалу был острее и активнее. Гости сдерживали натиск гостей. Не всегда спокойно, местами – нервно и с ошибками, но сдерживали.

Из-за ошибок «Крылья» и пропустили в самом начале второго тайма. Дмитрий Цыпченко отдал мяч сопернику на ровном месте на подступах к своим воротам, в это время Иван Ломаев эти самые ворота покинул, и Хесусу Медине не составило труда отправить мяч в сетку. 1:0 – ЦСКА повел.

Этот гол стал холодным душем для «Крыльев». В первой же ответной атаке самарцы забили. Глен Бейл подал с углового, Роман Евгеньев скинул на дальнюю, где мяч в ворота «армейцев» отправил Владимир Писарский. 1:1.

Воодушевленные хозяева пошли выгрызать второй гол. После, казалось, затянувшейся атаки Бенхамин Гарре увел двух игроков ЦСКА, покатил на Костанцу, а тот подал на Бейла. Защитник «Крыльев» эффектным ударом в падении отправил мяч в ворота.

Однако радовались игроки и болельщики «Крыльев» недолго – судьи разглядели офсайд в атаке самарцев.

Футбольные боги, наверно, решили воздать самарцам за то, что арбитры не засчитали красивый гол Бейла. На 65 минуте забил «король Кубка» Дмитрий Цыпченко. Игрок «КС» отправил мяч в ворота ЦСКА после подачи Романа Ежова. 2:1 – «Крылья» все-таки повели.

Игорь Дивеев на 73 минуте мог сравнять счет, но в суматохе не попал в ворота после углового. Не попал по вине игрока «Крыльев». В этой самой суматохе судья на повторе разглядели игру рукой у Дмитрия Цыпченко и назначил пенальти в ворота самарцев.

Федор Чалов уверенно реализовал 11-метровый – 2:2.

На 88 минуте удача снова отвернулась от Гленна Бейла. Защитник пробил со штрафного в перекладину рядом с крестовиной, мяч отскочил прямо на линию ворот ЦСКА, но ее не пересек.

Уже в добавленное время произошло еще одно примечательное событие. Дмитрий Иванисеня вернулся на поле после длительного отсутствия из-за травмы.

Впрочем, все сделанные замены не помогли ни «Крыльям», ни ЦСКА. 2:2 – ответный матч в Москве, который пройдет 5 апреля, начнется с чистого листа.