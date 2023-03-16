Отправились в патруль и задержали «нарушителя»: полицейские в Новокуйбышевске исполнили мечту детей с онкозаболеваниями

В Новокуйбышевске сотрудники полиции исполнили мечту мальчиков с онкозаболеваниями.

Восьмилетний Ваня и девятилетний Костя из Новокуйбышевска – обычные мальчишки. Любят машинки, восхищаются бравыми мужчинами в форме и мечтают, когда вырастут, пойти работать в полицию – следить за порядком на дорогах и ловить нерадивых нарушителей. Воплотить это желание в жизнь Ване и Косте могла помешать болезнь – у обоих мальчиков диагностировали онкозаболевание. Но благодаря поддержке благотворительного проекта «Мечтай со мной» мечта исполнилась – недавно Ваня и Костя побывали в гостях в ГИБДД Новокуйбышевска и попробовали себя в роли полицейских.

Прошли инструктаж и застегнули наручники

Ребят и их мам встретил главный Госавтоинспектор города Новокуйбышевск майор полиции Ильдар Бахитов. Экскурсия получилась очень увлекательной, глаза мальчишек горели настоящим восторгом. Ребята, как положено, прошли все необходимые при заступлении на службу этапы. Майор Бахитов провел для них подробный инструктаж, рассказав об обязанностях инспекторов ГИБДД и о правилах несения службы.

Примерили шлем полицейского

После этого мальчикам предстояло познакомиться со специальными средствами и устройствами, которые используют сотрудники ДПС. В этом им помог замкомандира отдельного взвода ДПС Денис Колотовкин. Костя и Ваня примерили яркие жилеты и крепкие шлемы сотрудников ГИБДД, взвесили в руках полосатые жезлы, застегнули наручники, рассмотрели аптечку и макеты пистолетов. Настоящие инспекторы, да и только!

Изучили, как работает специальное оборудование.

После этого ребята отправились к инспектору по исполнению административного законодательства. Мальчики с большим интересом наблюдали, как при помощи видеокамер выявляются нарушения ПДД. А в регистрационно-экзаменационном отделе полицейские показали им, какие испытания проходят будущие автомобилисты перед получением водительского удостоверения. Проверили свои знания правил дорожного движения и Ваня с Костей. Результатом инспекторы остались довольны, и вручили юным гостям «водительские удостоверения» для управления велосипедом, самокатом, зимними санками и коньками.

Мальчикам вручили удостоверения на вождение самокатов и велосипедов.

В патрульной машине по городу

Но самым долгожданным моментом экскурсии стала поездка на полицейской машине – Ваня и Костя отправились на патрулирование улиц. В пути Ильдар Бахитов проверил у мальчиков знания дорожных знаков и рассказал им о ловушках, которые могут подстерегать автомобилистов зимой. Более того, мальчикам посчастливилось вместе с майором принять участие в инсценированном задержании условного нарушителя ПДД.

- Мы провели для юных инспекторов целый учебный день, - рассказал Ильдар Бахитов. - И, конечно, организовали рейдовые мероприятия - покатались по городу, пообщались с нарушителями правил дорожного движения. К нам обращается много школ для проведения таких тематических занятий с юными инспекторами ДПС. Детям это очень интересно, они с удовольствием узнают, как устроена изнутри служба Госавтоинспекции, демонстрируют хорошие знания правил дорожного движения. Например, во время поездки Ваня и Костя назвали знаки, которые нам встречались по дороге. А еще им было очень интересно, как устроен изнутри патрульный автомобиль, нас буквально засыпали вопросами.

Мальчики отправились патрулировать улицы.

Ваня и Костя остались очень довольны экскурсией.

- Мне очень понравилось сдавать экзамены, мы получили права! – поделился Костя.

- А мне – кататься в патрульной машине по городу и мерить шлем, - признался Ваня.

Малыши получили подарки на память.

Ребята уже заявили родителям, что теперь точно, когда вырастут, станут дорожными полицейскими.

Редакция «КП-Самара» желает ребятам здоровья и исполнения их мечты.