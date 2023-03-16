Жители Самарской области могут помочь двухлетнему малышу, которому срочно нужна операция на сердце

Миша перенес две операции на сердце, но обе прошли с осложнениями Фото: предоставлено фондом «Алеша»

Рождения Миши ждали с нетерпением. Однако уже на УЗИ стало понятно, что с плодом происходит что-то не то: специалиста насторожило сердечко, которое работало только наполовину. На повторном обследовании опасения врача подтвердились: у Миши был выявлен порок сердца – сокращалась только левая его половина.

Первую операцию малыш пережил уже на второй день своей жизни. Она прошла успешно, но после нее на сердце образовался тромб, и мальчик оказался в реанимации. Мамочке так и не дали пообщаться со своим крохой – она не видела своего ребенка долгие недели. Когда Мишу наконец перевели в обычное отделение, начался новый период, период постоянного мониторинга сатурации и препаратов по будильнику.

В полгода малышу провели вторую операцию. К сожалению, после нее также возникли осложнения: шовчик не заживал у крохи целый месяц, сатурация не поднималась выше критических 74%, а в голове из-за кислородного голодания увеличились желудочки. На всех фотографиях того периода кожа мальчика носит нездоровый синий оттенок.

Сейчас Мише необходима третья, заключительная операция, которая снизит нагрузку на сердце мальчика. Ее стоимость – 5 831 231 рубль. У родителей Миши таких денег нет, поэтому они обратились за помощью в благотворительный фонд «Алеша», который открыл сбор средств.

Фото: предоставлено фондом «Алеша»

ПОМОЧЬ МИШЕ:

• сделать перевод картой на странице Миши: https://aleshafond.ru/children/misa-bokarinov?utm_source=kp&utm_medium=article&utm_campaign=bokarinov;

• отправить СМС на номер 9112, указав сумму пожертвования (например: 500);

• перевести средства в отделении любого банка или «Почты России» по реквизитам:

Организация: Благотворительный фонд «Алёша»

ИНН 7805303459

КПП 780501001

ОГРН/ОГРНИП 1097800002398

Расчётный счёт 40703.810.0.55240000272

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000653

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Бокаринова Миши.