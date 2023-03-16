В этом году в Самаре собираются привести в порядок 42 улицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в 2023 году в столице региона отремонтируют 42 улицы. Это 42,7 км дорог местного значения, сообщила городская администрация. Известно, что в первую очередь чинить начнут Южный мост, Береговую и Уральскую улицы. Рассказываем, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2023 году.

Какие дороги отремонтируют в Самаре в 2023 году

- 8-я просека, от дома № 48 по Солнечной до дома № 1а по 8-й просеке;

- Авроры, от дома № 17а по Московскому шоссе до дома № 47а по Аэродромной;

- Автомобильная дорога на пос. Горелый хутор с Красноглинского шоссе;

- Алма-Атинская, от Стара-Загора до дома № 106 по Республиканской.

- Белогородская, от дома № 2г по Белогородской до Гродненской;

- Бельский переулок, от дома № 139 по Промышленности до дома № 110 по Южному проезду;

- Береговая, от пр. Кирова до Земеца;

- Гвардейская, от дома № 28 по Алма-Атинской до дома № 10 по Гвардейской;

- Главная, от дома № 1 по Шоссейной до моста по Главной;

- Гродненская, от дома № 1в до 17 к. 4;

- Енисейский переулок от дома № 21 по Оросительной до дома № 8 по Спутника;

- Ерошевского, от дома № 22 по Московскому шоссе до дома № 163 по Ново-Садовой;

- Зеленая, от Бакинской, 30 до Стадионной, 4;

- Земеца от Заводского шоссе до Береговой;

- Измайловский переулок, от дома № 263а по Промышленности до дома № 2 по Измайловскому переулку;

- Пр. Карла Маркса, от дома № 29 до 39;

- Киевская, от дома № 15 по Киевской до дома № 3 по Московскому шоссе;

- Коммунистическая, от дома № 1 по Московской до дома № 19 по Агибалова;

- Конный проезд, от дома № 302 по Литвинова до дома № 149а по Зубчаниновскому шоссе;

- Красногвардейская, от дома № 2 по Красногвардейской до дома № 13 по Ногина;

- Красных Коммунаров, от дома № 2 по Красных Коммунаров до дома № 7б по Калинина;

- пр. Ленина, от дома № 25а по пр. Ленина до дома № 332 по Ленинской;

- Луцкая, от дома № 1 до 30;

- Лысвенская, от дома № 1 до 71;

- Магнитогорская от дома № 126 по проспекту Карла Маркса до дома № 231 по Тухачевского;

- Пр. Масленникова от дома № 21 по проспекту Масленникова до дома № 167а по проспекту Карла Маркса;

- Мичурина, от пр. Масленникова до Ерошевского;

- Ново-Желябовская, от дома № 6 по Аксакова до дома № 52а по Мечникова;

- Офицерская, от Изыскательской до Чекистов;

- Пензенская, от дома № 30 по Урицкого до дома № 41 по Дачной;

- Первомайская, от дома № 2а по Больничной до дома № 18а по Первомайской;

- Печерская, от дома № 2 до 61;

- Революционная, от дома № 64б по Революционной до дома № 38 по Гагарина;

- Республиканская, от дома № 59 до 117;

- проезд Театральный, от Краснодонской, 22, до Воронежской, 9;

- Третий проезд от дома № 38 по 3-му проезду до дома № 185а по пр. Карла Маркса;

- Уральская, от дома № 1 до 219;

- Флотская от дома № 1 до 17;

- Хибинский переулок, от Гродненской до Белогродской;

- Чекистов, от дома № 171 по Магистральной до дома № 2ак.1 по Чекистов;

- Шоссейная;

- Южный проезд, от дома № 2 по Советской Армии до дома № 22 по Южному проезду.

Как будут ремонтировать дороги в Самаре в 2023 году

Ремонт дорог в городе начнется как только установится стабильная плюсовая температура воздуха. Приводить магистрали в порядок будут, в основном, в ночное время. Полного перекрытия проезда не будет - только по полосам. На Южном мосту во время ремонта планируется организовать реверсивное движение.