В этом году в Самаре собираются привести в порядок 42 улицы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Всего в 2023 году в столице региона отремонтируют 42 улицы. Это 42,7 км дорог местного значения, сообщила городская администрация. Известно, что в первую очередь чинить начнут Южный мост, Береговую и Уральскую улицы. Рассказываем, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2023 году.
- 8-я просека, от дома № 48 по Солнечной до дома № 1а по 8-й просеке;
- Авроры, от дома № 17а по Московскому шоссе до дома № 47а по Аэродромной;
- Автомобильная дорога на пос. Горелый хутор с Красноглинского шоссе;
- Алма-Атинская, от Стара-Загора до дома № 106 по Республиканской.
- Белогородская, от дома № 2г по Белогородской до Гродненской;
- Бельский переулок, от дома № 139 по Промышленности до дома № 110 по Южному проезду;
- Береговая, от пр. Кирова до Земеца;
- Гвардейская, от дома № 28 по Алма-Атинской до дома № 10 по Гвардейской;
- Главная, от дома № 1 по Шоссейной до моста по Главной;
- Гродненская, от дома № 1в до 17 к. 4;
- Енисейский переулок от дома № 21 по Оросительной до дома № 8 по Спутника;
- Ерошевского, от дома № 22 по Московскому шоссе до дома № 163 по Ново-Садовой;
- Зеленая, от Бакинской, 30 до Стадионной, 4;
- Земеца от Заводского шоссе до Береговой;
- Измайловский переулок, от дома № 263а по Промышленности до дома № 2 по Измайловскому переулку;
- Пр. Карла Маркса, от дома № 29 до 39;
- Киевская, от дома № 15 по Киевской до дома № 3 по Московскому шоссе;
- Коммунистическая, от дома № 1 по Московской до дома № 19 по Агибалова;
- Конный проезд, от дома № 302 по Литвинова до дома № 149а по Зубчаниновскому шоссе;
- Красногвардейская, от дома № 2 по Красногвардейской до дома № 13 по Ногина;
- Красных Коммунаров, от дома № 2 по Красных Коммунаров до дома № 7б по Калинина;
- пр. Ленина, от дома № 25а по пр. Ленина до дома № 332 по Ленинской;
- Луцкая, от дома № 1 до 30;
- Лысвенская, от дома № 1 до 71;
- Магнитогорская от дома № 126 по проспекту Карла Маркса до дома № 231 по Тухачевского;
- Пр. Масленникова от дома № 21 по проспекту Масленникова до дома № 167а по проспекту Карла Маркса;
- Мичурина, от пр. Масленникова до Ерошевского;
- Ново-Желябовская, от дома № 6 по Аксакова до дома № 52а по Мечникова;
- Офицерская, от Изыскательской до Чекистов;
- Пензенская, от дома № 30 по Урицкого до дома № 41 по Дачной;
- Первомайская, от дома № 2а по Больничной до дома № 18а по Первомайской;
- Печерская, от дома № 2 до 61;
- Революционная, от дома № 64б по Революционной до дома № 38 по Гагарина;
- Республиканская, от дома № 59 до 117;
- проезд Театральный, от Краснодонской, 22, до Воронежской, 9;
- Третий проезд от дома № 38 по 3-му проезду до дома № 185а по пр. Карла Маркса;
- Уральская, от дома № 1 до 219;
- Флотская от дома № 1 до 17;
- Хибинский переулок, от Гродненской до Белогродской;
- Чекистов, от дома № 171 по Магистральной до дома № 2ак.1 по Чекистов;
- Шоссейная;
- Южный проезд, от дома № 2 по Советской Армии до дома № 22 по Южному проезду.
Ремонт дорог в городе начнется как только установится стабильная плюсовая температура воздуха. Приводить магистрали в порядок будут, в основном, в ночное время. Полного перекрытия проезда не будет - только по полосам. На Южном мосту во время ремонта планируется организовать реверсивное движение.