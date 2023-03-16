Автопробег и крымский чай: программа празднования Дня воссоединения России с Крымом 18 марта 2023 в Самаре

18 марта для самарцев приготовили концерт, викторины, конкурсы и многое другое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 марта празднуют День воссоединения России с Крымом. Уже девять лет, с 2014 года, полуостров входит в состав нашей страны. Публикуем полную программу мероприятий на День воссоединения России с Крымом 18 марта 2023 в Самаре.

Программа празднования Крымской весны 2023 в Самаре

Главной площадкой празднования Крымской весны 2023 в Самаре станет площадь Славы. Вот что там ожидает горожан:

- 11:00. Народная акция по изготовлению маскировочных сетей «#СвоихНеБросаем», акция «Самарский хлеб и крымский чай».

- 11:00 до 12:50. Автопробег «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». Колонна машин проедет от ТЦ «Русь на Волге» по Московскому шоссе.

- 13.00-14.30. Митинг-концерт «Крымская весна» с участием самарских коллективов и баяниста Сергея Войтенко.

- С 11 до 16 часов будут проводить различные викторины и конкурсы, мастер-классы по изготовлению сувениров, будут работать тематические площадки в поддержку СВО. Также на площади Славы можно будет отправить открытку «Спасибо, парни» и передать на Донбасс гуманитарную помощь.

Другие мероприятия в Самаре 18 марта 2023 года

14:00 - Исторический парк «Россия - моя история». Экскурсия с викториной «Крым – от империи до федерации» (6+). Также в этот день откроется мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации», посвященных подвигам участников СВО.

Онлайн-мероприятия, посвященные Дню воссоединения России с Крымом 2023 в Самаре

В интернете каждый житель региона может присоединиться к акции по размещению информации о значимости воссоединения Крыма с Россией и поздравлений, приуроченных к этой дате. Для участия достаточно поставить под постом хэштег #ЗаНашКрым.

Также в соцсетях проходит акция «Русский мир не искоренить!», во время которой пользователи рассказывают о русской культуре, выдающихся личностях, памятниках, мемориалах, которые пытаются осквернить и запретить по всему миру. В сети также публикуют серию видеопостов «Моя страна – моя Россия», в которых участники читают стихотворения русских поэтов в знак протеста против попыток запрета русской культуры за рубежом.

Крымская весна 2023 в Самарской области

В районах Самарской области в кинозалах покажут фильм «Дорога к дому» (12+), снятого в Крыму и созданного крымскими кинематографистами при поддержке «Концертно-продюсерского центра Сергея Войтенко». В каждом районе также запланирована тематическая концертная программа.