В Самарской области началась замена льготных транспортных карт на Карту жителя губернии

Оплатить покупки можно будет картой жителя Самарской области со скидкой. Фото: ru.freepik.com/author/gpointstudio

Вниманию пенсионеров

С 1 января 2023 года в Самарской области больше не выпускают льготную небанковскую транспортную карту, которую жители называют между собой социальным проездным. Но льгот на проезд они ни в коем случае не теряют. Просто с начала года эта льгота пенсионерам и другим льготным категориям граждан предоставляется по другому документу – Карте жителя Самарской области.

Тем, кто уже давно пользуется социальным проездным (а это примерно 140 тысяч человек), для сохранения льгот нужно будет поменять его на Карту жителя Самарской области. Плановая замена будет идти в течение всего 2023 года, а с 1 января 2024 года старые социальные проездные перестанут действовать.

Времени вроде бы достаточно, но лучше не откладывать оформление Карты жителя губернии надолго: дело в том, что по ней предоставляется еще и множество других льгот и преимуществ, которыми будет приятно воспользоваться.

Что может карта

Для пенсионеров актуальны будут всевозможные акции, связанные со скидками и бонусами. Пожалуй, одна из самых выгодных- это скидка 15 % в сети супермаркетов «Пятерочка» с 1 марта по 31 мая при оплате картой «Мир», а также Картой жителя Самарской области, которая тоже выпускается на базе российской платежной системы.

Также по этой карте становятся доступны и сотни других акций с кэшбэком, скидками и бонусами от федеральных и местных магазинов и аптек. А также от учреждений культуры: например, с Картой жителя губернии можно приобрести со значительными скидками билеты в Самарскую филармонию, Самарский академический театр оперы и балета, Самарский художественный музей и еще в более, чем 50 учреждений культуры региона.

Карта может служить как обычная дебетовая карта «Мир»: ее можно пополнять и расплачиваться ей в магазинах, совершать переводы, получать на нее пенсию и зарплату.

Кроме того, карта заменяет полис ОМС: на нее записаны все необходимые данные, и больше нет нужды брать с собой бумажный документ, рискуя повредить его в сумке. Карта жителя Самарской области также может работать как ключ от домофона. Наконец, с помощью приложения карты удобно записываться в различные муниципальные службы и ведомства, на прием к депутатам и т.д.

Список возможностей карты будет пополняться. Например, планируется запуск получения лекарств с помощью электронных рецептов. И это далеко не все.

Словом, маленький пластиковый прямоугольник заменяет собой множество других документов и дает жителю губернии большие возможности.

Как оформить карту

Карту жителя Самарской области выпускает банк ВТБ, «Солидарность», а также «Газпромбанк» для зарплатных клиентов. Можно прийти в один из этих банков и оформить документы на выпуск карты там. Для тех, кто дружен с интернетом и имеет профиль на портале «Госуслуги», есть возможность оформить карту через него на сайте https://card.samregion.ru/#/. Там же есть вся актуальная информация о бонусных акциях, инструкция по пользованию картой и другая полезная информация. Наконец, с апреля 2023 года можно будет оставить заявление на получение карты в МФЦ.