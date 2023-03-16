Новые рабочие места появятся благодаря участию самарской компании в нацпроекте «Производительность труда»

Эксперты РЦК три месяца обучали сотрудников «Элкон» инструментам бережливого производства, проводили диагностику предприятия, искали проблемы и пути их решения. Фото: vk.com/elkonrus

Самарская компания «Элкон» занимается производством бетонных заводов. За 20 лет компания стала лидером по продажам в России и первой предложила рынку мобильный бетонный завод. Сейчас по всей стране работают около 1240 заводов, которые выпущены ООО «Элкон». 29 из них работают в Самарской области.

Однако даже таким крупным и успешным предприятиям, где все работает хорошо, нужны свежие идеи, чтобы развиваться. Посмотреть на работу «Элкон» со стороны и сделать компанию лучше готовы эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Они приехали на предприятие после того, как «Элкон» решился принять участие в национальном проекте «Производительность труда».

Эксперты РЦК три месяца обучали сотрудников «Элкон» инструментам бережливого производства, проводили диагностику предприятия, искали проблемы и пути их решения.

- Эталонным участком пилотного проекта стал участок сварки. Здесь производят силосы (емкости для хранения сухих бетонных смесей) и парогенераторы. Основной целью во время реализации пилотного проекта является повышение на данном участке выработки. В настоящее время на предприятии в среднем производится 13 силосов в месяц. Планируется увеличить данный показатель до 25 штук, - рассказали в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

Увеличить производительность на предприятии собираются с помощью стандартизации производства, диаграммы «Спагетти» и других инструментов бережливого производства.

- Впереди предстоит большой фронт работ, - говоритруководитель проектов РЦК Илья Арискин. - Планируется осуществить перепланировку цеха. Затем цех переместят в новое здание. Все для того, чтобы максимально увеличить показатели выработки на предприятии.

Продукция ООО «Элкон» создает рабочие места в Самарской области и по всей стране, а также способствует экономическому росту, что очень важно в условиях санкций.

- В условиях импортозамещения продукция, выпускаемая на нашем предприятии, способствует экономическому росту, а также эффективности и дальнейшему развитию строительной отрасли, - уверен руководитель производства Андрей Максимов. - Участие в национальном проекте «Производительность труда» для всех нас очень важно.

Национальный проект «Производительность труда» в губернии курирует министерство промышленности и торговли Самарской области. В регионе участие в нацпроекте принимают 144 предприятия, количество сотрудников, которых обучили инструментам бережливого производства, уже 2161 человек. Все благодаря тому, что большое внимание реализации нацпроекта в регионе уделяет правительство Самарской области и губернатор Дмитрий Азаров.