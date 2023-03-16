Толкнул на капот и начал бить кулаком: в Тольятти мужчина избил многодетную вдову и повредил несколько машин

Многодетная вдова водит к себе домой асоциальных мужчин, которые бьют ее на глазах у детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жители дома №36 на улице Куйбышева в Тольятти уже не удивляются, когда слышат во дворе громкие крики, грязные ругательства и непонятные звуки. Соседи уверены, что это многодетная мать Кристина и ее очередной сожитель вновь устроили разборки. Участковый тоже знаком с женщиной, ведь заявление на нарушение тишины на нее приходят в полицию довольно часто. Таких семей по всей стране много, но в Тольятти ситуация в семье вышла из-под контроля, когда очередной скандал произошел на глазах маленьких детей Кристины, а разбушевавшийся сожитель начал громить припаркованные возле подъезда машины.

- Это произошло вечером 14 марта, - рассказывает журналисту «КП-Самара» житель дома на Куйбышева, 36 Евгений С. - Я услышал во дворе крики и голоса детей. Выглянул в окно – там парень Кристину на капот соседской машины положил и кулаками машет. Видно было, что он в невменяемом состоянии, на детей кидается, другие машины крушит. На мою машину вообще на капот прыгнул. Я позвонил в 112, минут через 10 приехали полицейские.

«Он бил чужие машины, а она кричала на весь двор»

Драку влюбленных успели заснять на видео. На кадрах видно, что неадекватный парень громко кричит на светловолосую девушку, хватает ее на руки, толкает на капот стоящего рядом автомобиля и начинает бить кулаком рядом с ее головой. В некоторых моментах на видео отчетливо видно, что удары все же попадают по девушке, а та истерически кричит на весь двор.

За всем этим действием наблюдают дети. Как удалось выяснить «Комсомолке», это младшие сыновья Кристины. Всего у девушки трое детей, отец старших, по словам соседей, погиб, а папу младшего мальчика никто никогда не видел. Соседи уверяют, что вдова часто приводила новых ухажеров с свою квартиру, но только этот агрессивный молодой человек задержался дольше других. Полицейские установили личность нападавшего, им оказался ранее судимый за имущественные преступления тридцатилетний житель Жигулевска.

- Мы видели разных мужчин у нее, а этот парень живет здесь с ноября прошлого года. Мы не знаем, как его зовут и кто он вообще. Он довольно агрессивен к местным жителям, часто провоцирует какие-то скандалы с соседями, - рассказывает Евгений.

«Ранее судимый сожитель был в состоянии опьянения»

Соседи начали подозревать, что новый возлюбленный Кристины может употреблять запрещенные вещества. Как нам удалось выяснить, в день последнего скандала с Кристиной, он был в состоянии опьянения.

- Полицейские прибыли на место вызова и задержали нарушителей спокойствия. После опроса подозреваемых направили на прохождение медицинского освидетельствования в наркологический диспансер, где врачи подтвердили наличие в организме мужчины запрещенных веществ, - рассказал нам собственный источник, знакомый с ситуацией.

«Дети не должны расти в такой семье»

Мимо этой истории не смогли пройти волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье». Руководитель Марина Федотова рассказала «Комсомолке», что удалось узнать об этой семье, где растут маленькие дети.

- У Кристины трое сыновей – 17, 10 и 5-6лет. Когда мы пришли на следующий день после драки, она была дома с младшим ребенком одна. Она сказала, что средний сын в школе, а старшего нет дома, позже мы встретили его возле подъезда, дома он не ночевал, - рассказывает волонтер.

Активисты обратили внимание на внешний вид 36-летней женщины.

Кристина не работает и живет на пособия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Потрепанная какая-то, на руках глубокие порезы. Она сказала, что действительно состояла на учете в ПНД и сейчас даже принимает антидепрессанты. Младшего сына мы так не увидели, она говорит, что он немного приболел, - говорят активисты.

Соседи отзываются от Кристине нелестно, они говорят о постоянных гулянках в ее квартире, а среднего сына даже ловили на мелких кражах в местных магазинах. Сожители у вдовы постоянно меняются, но все они, уверяют соседи, асоциального типажа. Как выяснилось, многодетная мать не работает, а живет исключительно на пособия.

- Но надо отдать ей должное – она каждый день водит младшего в детский сад и вовремя забирает. Хотя порой по пути домой она несет под мышкой бутылку водки, да и амбре от нее жуткое всегда, - говорят соседи.

«Дел не знаете, а меня обвиняете»

Редакция «КП-Самара» получила в распоряжение скриншоты из общедомового чата, где соседи обсуждали ситуацию с разбитыми машинами. В середине бурного обсуждения соседки, Кристина сама вышла на связь и попыталась оправдаться:

- Я все никак не пойму, что вы меня во всех смертных грехах обвиняете? Вы дела не знаете, это, во-первых, а во-вторых, я его, наоборот, выгоняла, а он на меня накинулся. И машины я ваши защищала. Как вы говорите – алкашка, меня возили в наркологию и ничего не нашли, так что выкусите, - написала сообщение в чате сама виновница.

После этого сообщения соседи удалили Кристину из общедомового чата.

В общедомовом чате идет бурное обсуждение маргинальной семьи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Опека к ней постоянно приходит, но пока не нашли оснований для изъятия детей. У них в квартире вроде как чисто, она еду покупает детям, в школу водит, - продолжают размышлять местные жители. – Говорят, что у нее, правда, долг за коммуналку более 600 тысяч, но их не выгоняют, потому что дети маленькие.

Кто-то из знакомых Кристины рассказал, что женщина с раннего возраста осталась сиротой. По словам соседей, ее мама злоупотребляла спиртными напитками и рано умерла, а Кристину определили в детский дом. Знакомые Кристины уже не удивляются поведению девушки, но все же переживают за ее детей, которые ежедневно видят это. Волонтеры общественной организации «Право на счастье» взяли семью на особый контроль, а прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обмолвились, что в скором времени вопрос об изъятии у Кристины детей будет рассмотрен повторно.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.