«Тысячи литров грязной воды хлынули вниз и размыли грунт»: от потопа в Самаре пострадала организация помощи бездомным

В павильоне фонда пострадали двери, мебель, вещи и здоровье сотрудников. Фото предоставлено фондом "Ты дома"

Благотворительная организация «Ты дома», помогающая людям, оказавшимся без крыши над головой, чуть сама не осталась без «дома». Павильон организации, располагающийся на улице Маяковского недалеко от Губернского рынка, затопило потоками талых вод.

Ямы спасали от потопа

Причиной затопления стало… благоустройство территории бывшего стадиона «Буревестник», который много лет существовал как вещевой рынок, а затем превратился в пустырь в центре города. Как ни парадоксально, огромные ямы на месте бывших беговых дорожек стадиона спасали павильоны на Маяковской от неприятностей в периоды весеннего половодья. Вода в результате таяния сугробов скапливалась в этих ямах и потихоньку высыхала.

Минувшей осенью кто-то решил слегка облагородить территорию бывшего спортсооружения, которая находится на пригорке относительно павильонов. Ямы закатали в асфальт, и когда началось бурное таяние обильных снегов, дало о себе знать отсутствие системы водоотведения.

- Тысячи литров грязной воды хлынули с этой новой дороги прямо вниз, аккурат к нашему и еще трем павильонам. Талая вода размыла грунт напором и хлынула внутрь. Мы оказались в ужасающем положении, - рассказала координатор фонда «Ты дома» Юлия Герман.

«Все с кашлем и насморком»

Президент фонда Александр Киреев вместе с товарищем по несчастью из соседнего павильона всю ночь откачивали воду с помощью специально купленного насоса и арендованного керхера.

Наутро пришлось нанять трактор, который снял с поверхности ледяную корку и нагреб земли, переустроив ландшафт так, чтобы потоки воды не хлестали на павильоны. Сами здания дополнительно укрепили мешками с песком.

Сотрудники фонда вчетвером отжимали ледяную воду с пола руками. После этого не простудиться и не заболеть было бы сложно: у всех участвовавших в ликвидации последствий - кашель и насморк.

Полностью обезопасить павильон от проникновения талых вод принятые меры вряд ли помогут. Но, по крайней мере, как надеются в фонде, не будет таких масштабов, после которых приходится подсчитывать убытки. А они в сумме вышли весьма приличные.

«Утонуло много одежды и обуви»

- Ущерб такой: разбухли и не закрываются все двери, пострадала мебель (столы, стеллажи), мы потратили деньги на покупку насоса и вызов тракториста, купили дополнительные лопаты и ледоруб. Утонуло много одежды и обуви, будем стирать и сушить, - рассказывает Юлия Герман.

Двери придется точно менять, мебель, по всей видимости, тоже.

- Если хотите нам помочь, мы будем благодарны: руками, деньгами или репостом, - написала Юлия Герман на страничке фонда в соцсети.

В настоящее время, несмотря на описанные сложности, работа организации возобновлена.