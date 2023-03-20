Лаем просили о помощи: в Самарской области двоих щенят спасли от мучительной смерти

В Самарской области двоих щенят спасли от мучительной смерти. Фото: предоставлено «КП-САМАРА

В Самарской области двое щенят угодили в подземную ловушку. Малыши были бы обречены на медленную и мучительную смерть, если бы не домашняя овчарка по кличке Ника. Во время прогулки собака услышала скулеж малышей и повела свою хозяйку к месту, откуда доносился вой. В одной из ям, что осталась от разрушенного гаража, женщина увидела напуганных щенят и сразу позвонила знакомым с просьбой о помощи. Неравнодушные местные жители вызвали спасателей. Специалисты вызволили животных из ямы. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности чудесного спасения.

Прогулка с собакой превратилась в спасательную операцию

Все случилось в субботу 18 марта 2023 в Сызрани. Днем жительница военного городка Наталья как обычно отправилась на прогулку вместе со своей овчаркой Никой. Женщина повела собаку в сторону заброшек. По словам знакомой Натальи Оксаны, это привычный маршрут местных собачников.

- Мы с нашими собаками часто гуляем в заброшенных местах, где нет людей, чтобы никому не мешать, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Оксана.

Напуганные щенята угодили в подземную ловушку. Фото: предоставлено «КП-САМАРА

Во время прогулки овчарка Ника почувствовала неладное. Она услышала истошный лай рядом с заброшенными гаражами. Смышленая девочка сразу потянула свою хозяйку к месту, откуда издавался скулеж. Женщина смиренно последовала за питомцем. Дойдя до заброшек, Наталья увидела двоих щенят. Они сидели в кирпичной яме и продолжали лаем просить о помощи. Женщина не растерялась и сразу позвонила знакомой Оксане.

- Мы с подругой Таней гуляли с собаками, когда мне позвонила Наташа. Она объяснила всю ситуацию и попросила подойти. Мы сразу поспешили к ней, - рассказывает Оксана.

Спасатели приехали через 20 минут

На месте стало понятно, что самостоятельно вызволить малышей из ловушки у собравшихся не получится. Яма была глубокой — примерно 2,5 метра. Тогда местная жительница Татьяна решила позвонить в аварийно-спасательную службу.

- Спасатели приехали к месту меньше чем за 20 минут. Мы были очень этому рады. Хочется сказать еще раз спасибо мужчинам. Их было трое.

Мужчины прихватили с собой лестницу и быстро спустились в яму. Только вот операцию по спасению щенят нельзя назвать простой. Малыши сопротивлялись и не давали себя поймать.

- Щенки были напуганы, поэтому оборонялись, пытались укусить. Но ребята быстро сориентировались. Один из мужчин накинул на щенков свою куртку и каждого кое-как поднял по лестнице, - вспоминает местная жительница.

Теперь за собаками приглядывает местная жительница. Фото: предоставлено «КП-САМАРА

Щенят вернули домой

Как только щенята оказались на воле, сразу разбежались по разным сторонам. За ними пришла Елена.

- Лена заботилась о них до того, как их забрал отлов. Местные жители протестовали, чтобы после стерилизации их вернули на прежнее место. Тогда сотрудники службы отлова выпустили их на другой стороне района, где мы живем.

После пережитого щенки были сильно напуганы и дезориентированы, поэтому и угодили в яму. Елена смогла забрать одного щенка, второй малыш пришел к девушке на следующий день.

- Хорошо, что все так закончилось, улыбается Оксана. - Щенята могли погибнуть, если бы не Наталья и ее овчарка.