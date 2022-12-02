200 тысяч за квадрат – не предел: эксперты рассказали, что будет с ценами на жилье в Самаре зимой 2022-2023

Спрос на новостройки в Самаре упал, но цены снижаться не торопятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувший год, по данным аналитиков «Авито», спрос на новостройки в Самаре снизился более чем на 50%. Цены на квартиры в строящихся домах за это же время выросли почти вдвое – и несмотря на резкое снижение спроса пока застройщики не спешат их снижать. Эксперты рассказали журналисту «КП-Самара», что будет с ценами на жилье в Самаре зимой 2022-2023 гг.

«Снижение цены маскируют под акции»

Зимой 2022-223 Центробанк ужесточает требования к ипотечным кредитам с низким первоначальным взносам и к займам с процентной ставкой ниже 0,1%. Именно такие кредиты чаще всего фигурируют в акциях от застройщиков, предлагающих покупателям жилье в новостройке по льготным программам. Еще одним ударом по первичному рынку станет анонсируемое минфином завершение программы ипотеки с господдержкой. Учитывая существенное снижение спроса на новостройки в 2022 году, многие потенциальные покупатели сейчас застыли в ожидании снижения цен. Эксперты говорят – небольшая корректировка стоимости жилья возможна, однако какого-то заметного обвала цен ждать все же не стоит.

- Ряд застройщиков снижает цены на квартиры в новостройках уже сейчас, однако маскирует это все под акции и скидки. Тем более что впереди Новый год, - рассказывает руководитель агентства недвижимости «Огни Самары», член Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина. – Однако вряд ли снижение будет значительным и повсеместным. Несмотря на то, что с весны продажи просели, дефицит качественных новостроек в Самаре сохраняется, и отложенный спрос никуда не делся. Поэтому откладывать решение жилищного вопроса из-за ожиданий снижения цены точно не стоит. Если ваша жизненная ситуация требует решения квартирного вопроса, делайте это прямо сейчас, пока действуют льготные ипотечные программы.

Также эксперт обратила внимание потенциальных покупателей на вторичный рынок.

- Сейчас вторичную квартиру, например, в проектах массовой застройки, можно купить дешевле, чем такую же у застройщика, - отметила Юлия Овечкина. – И при этом не тратиться ни на ремонт, ни на аренду другого жилья во время строительства. Этим тоже надо пользоваться.

Материалы и земля выросли в цене

Эксперт рынка недвижимости, коммерческий директор девелоперской компании Мария Иванова уверена – цены на новостройки в Самаре зимой 2022-2023 снижаться не будут.

- Цены на новостройки в Самаре зимой 2022-2023 снижаться не будут, - уверена Мария Иванова. - Как минимум потому, что это не дадут сделать банки. Вся ценовая политика застройщика прописана в бизнес-планах, которые утверждают банки при выделении проектного финансирования. Это плата за безрисковость инвестиций. Раньше риски при покупке квартиры в новостройке были высоки. И как в любом высокорисковом бизнесе, цена была низкой. Сейчас, когда придумали механизм, который хеджирует риски, новостройки стали безопасными. А за безопасность всегда надо платить.

Также эксперт отметила, что себестоимость строительства за последний год сильно выросла и снижаться не собирается.

- В цене выросло все - земля, материалы, рабочая сила, окна, лифты, - перечисляет Мария Иванова.

«Рынок принял новые реалии»

А вот вырасти цены на жилье в Самаре, несмотря на нынешний высокий уровень, вполне могут.

- На рынке Самары уже есть цены по 200 тысяч за квадратный метр. Да, не в эконом-классе, а в премиальном секторе, но это не предел, - говорит Мария Иванова. - Это дистанция высоких цен – сначала люди видят высокий прайс и ужасаются, но потом привыкают и принимают их как данность, как рыночные. Сейчас квартиры в жестком эконом-классе продают по 75-85 тысяч рублей за кв.метр. Хотя два года назад по 85 тысяч рублей за квадрат продавались квартиры, например, в ЖК «Галактика, и это считалась высокая цена. А сейчас рынок принял новые реалии. И снижаться цены на новостройки вряд ли будут.