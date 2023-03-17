Ловись, рыбка: как мужское хобби сплачивает сотрудников тольяттинского химического предприятия

Первенство по подледной рыбалке собирает множество заводчан. Фото: предоставлено КуАзот.

«Воот такая рыба!»

Уже никто точно не помнит, сколько лет этой традиции. Точно 15 или, может, и все 20. Просто однажды выяснилось, что на КуйбышевАзоте довольно много сотрудников увлекается типичным мужским хобби – рыбалкой, в том числе в ее зимней версии. И тогда профсоюзная организация предприятии взяла и организовала чемпионат по подледной рыбалке среди сотрудников. С тех пор и повелось: каждый год (прерывались только в ковидные годы, когда было множество ограничений) рыбаки предприятия выходят на лед помериться опытом, сноровкой и удачей.

- Традиция прекрасная -это неформальная встреча друзей, коллег, в том числе бывших: многие наши работники, выходя на пенсию, состоят в совете ветеранов, так что связь с ними не теряется, и они ощущают себя «в строю». Участники чемпионата не всегда пересекаются на производстве, так как у каждого из них своя зона ответственности, но их прекрасно объединяют общие интересы. Словом, мероприятие всегда проходит «на ура!» и приносит множество позитивных эмоций и участникам, и болельщикам, - рассказал представитель профсоюзной организации Артем Гуднинов.

Соревнование 2023 года состоялось в минувшие выходные на реке Усе в районе Междуреченска. Лед по-прежнему крепкий (техника безопасности – дело принципиально важное!), уже нет холодов, а в течение зимы участники успели неоднократно потренировать навыки. Тем более, что азарт азартом, а для соревнования нужно выстроить стратегию: то ли «таскать» себе потихоньку «мелочь», то ли делать ставку на более крупную рыбу, но ее еще нужно суметь обнаружить и поймать.

Сколько поймаешь - зависит от сноровки и удачи! Фото: предоставлено КуАзот.

Нешуточные призы

Старт соревнованиям был дан с берега, то есть участникам нужно было выбрать место на льду в предложенном ареале, предварительно проверенном на предмет безопасности, пробурить лунки, прикормить и… испытывать удачу. А спустя пять часов пройти на взвешивание улова.

В личном зачете развернулась жесткая борьба за лидерство: улов победителя Алексея Макаркина(начальник цеха №24) потянул на 2,88 кг, у занявшего второе место Сергея Григорьева (аппаратчик цеха №77) – 2,44 кг. А его коллега и бронзовый призер Юрий Евдокимов (механик цеха №77) выловил 1,57 кг рыбы. Самый крупный экземпляр вытащил ветеран предприятия Николай Лисай(бывший работник цеха №7) – рыбка потянула на 0,28 кг.

Впервые в этом году проводились соревнования среди команд, состоящих из двух человек. Лидерство осталось за рыбаками, уже поднимавшимися на пьедестал почета в личном зачете, - Юрием Евдокимовым и Сергеем Григорьевым из 77 цеха (всего 4,01 кг улова). На втором месте – абсолютный победитель Алексей Макаркин и Виталий Каргин (начальник цеха№23) – они поймали на двоих 3,69 кг рыбы. Третье место – у команды, состоящей из Владимира Гусака (ветеран предприятия, бывший начальник цеха №5) и его сына Александра Гусака (начальник смены, цех №78) – их усилия принесли 1,9 кг рыбы.

Но не уловом единым довольны победители – их ждали действительно ценные призы от профсоюзной организации завода. Среди них – ледобуры, термоноски и термобелье, зимние рыбацкие сапоги, плитки, термосы… Словом, то, что 100% пригодится мужчинам с таким увлечением.