Родители не понимают, почему в школу не вызвали скорую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В родительском чате одного из классов школы №41 в Тольятти, вечером 15 марта 2023 года, началось бурное обсуждение ЧП, произошедшего на уроке физкультуры. По словам одной из мамочек, мальчик принес в школу газовый баллончик и распылил его в мужской раздевалке. Дети начали задыхаться и убегать из спортзала, но неизвестный газ стремительно распространялся. Детей вывели на свежий воздух, а помещение проветрили. Как рассказала нам взволнованная женщина, администрация школы вызвала родителей виновника суеты, но она тем не менее решила выставить случившееся и в общественную плоскость. Журналист «КП-Самара» связался с родительницей, которая разместила посты в социальных сетях и выяснила подробности ЧП в школе Тольятти.

- Я увидела сообщение о случившемся в родительском чате только вечером. Мой сын уже тогда начал чувствовать себя плохо, он пожаловался на головные боли и боль в районе почек. На следующий день мы обратились к врачу, сдали анализы. Изменений в почках, к счастью, не обнаружили, но в крови были остаточные токсины после отравления, - рассказала нам Елена К.

Классная руководительница спасала детей, и сама надышалась газом

Женщина сообщила, что классная руководительница пятого класса сразу же начала выводить своих детей из спортивного зала. Она отвела их к медицинской сестре, чтобы исключить негативные последствия распыления вещества. Спортивный зал в школе №41 находится рядом со столовой, поэтому к медсестре направили и других учащихся, которые в этот момент были рядом.

- Наша классная руководительница тоже надышалась газом, но все равно продолжала спасать детей. Я очень благодарна ей за это, и понимаю, что она в тот момент не могла найти время, чтобы рассказать о случившемся родителям. Однако я считаю, что в данной ситуации администрация школы должна была нас оповестить и, несомненно, вызвать скорую помощь, - говорит родительница.

Баллончик с отравой для собак

По словам тольяттинцев, чьи дети были в школе в тот момент, у пятиклассника якобы был баллончик с неизвестным веществом. Дети утверждают: на флаконе было написано, что это «Отрава для бешеных собак». Что это за вещество и насколько оно опасно для человека на данный момент неизвестно. Елена К. попыталась выяснить подробности у дирекции учебного заведения, но ее комментарии в группе школы удаляются, а телефоны не отвечают. После безуспешных попыток добиться ответа от администрации школы, женщину и вовсе заблокировали в официальной группе школы №41 в Тольятти.

- У меня нет цели пережевывать эту ситуацию. В нужные инстанции я уже обратилась, надеюсь они разберутся в случившемся, - говорит тольяттинка.

Комментарии с информацией о случившемся сразу удаляются из группы школы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как рассказала нам Елена, она написала обращение в прокуратуру, а также готовит письмо в Роспотребнадзор. Кроме того, женщина хочет добиться ответа и от Министерства образования Самарской области, как вообще в школу было пронесено опасное вещество.

"Отравление - это просто фейк"

На посты о ЧП в школе №41, которые разлетелись по всем местным пабликам меньше, чем за сутки, отреагировала мэрия города Тольятти. Представители департамента образования сообщили, что размещенная в социальных сетях информация об отравлении детей в местной школе – это фейк.

- По информации директора школы, 15 марта в раздевалке спортивного зала образовательного учреждения во время урока физической культуры обучающийся 5 класса распылил содержимое газового баллончика. Помещение сразу же проветрили. Дети были осмотрены медицинской сестрой. Обращений в школьный медицинский пункт 15 марта не поступало. 16 марта от одного из родителей обучающихся 5 класса классному руководителю поступила информация о признаках плохого самочувствия и обращении в медицинское учреждение. В настоящее время ребенок чувствует себя удовлетворительно. Проводится служебное расследование. Вопрос находится на контроле департамента образования администрации г.о. Тольятти, - сообщили чиновники.

В ответе от тольяттинской администрации был опубликован телефон департамента образования, где якобы можно получить ответы на дополнительные вопросы по данной теме. Однако даже с десятой попытки дозвониться по указанному номеру у журналиста «Комсомолки» не получилось.

Редакция «КП-Самара» будет продолжать следить за развитием событий.