«Пришли погреться, а получили пулю в лоб»: в Самаре живодер со стрелковым оружием погубил собак и напугал жителей

Неравнодушные самарцы присматривали за бездомными собаками. Фото: Николай Попов

Микрорайон Сухая Самарка омрачила новость об убийстве уличных собак. Неизвестный отправил на тот свет сразу двух собак. Живодер, по словам волонтеров, использовал стрелковое оружие в жилом районе города. Зоозащитники и местные жители забили тревогу. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности жуткой истории.

«Лежал в луже крови»

В понедельник утром 13 марта 2023 в Куйбышевском районе города волжане стали свидетелями ужасной картины. Одна из местных жительниц, что приглядывает за бесхозными собаками, обнаружила недалеко от своего дома труп собаки. Женщина растерялась и решила попросить о помощи своего знакомого Николая.

Неравнодушные самарцы присматривали за бездомными собаками. Фото: Николай Попов

-Тамара мне сказала, что наш Лисенок (так звали пса) лежит мертвый в районе котельной на теплотрассе. Мол, надо забрать, а она не может, сердце не выдержит, - рассказывает Николай Попов. – Я без лишних вопросов собрался и побежал на место.

По словам мужчины, собаки часто приходили на теплотрассу погреться. Туда же их ходили кормить неравнодушные самарцы. Похоже, о местонахождении животного знал и злоумышленник. Он пришел туда целенаправленно, прихватив с собой оружие.

-Лисенок лежал в луже крови. Я сразу заметил на его лбу маленькую дырочку. Очевидно, что это пулевое ранение. Точно не камень или палка, собаки не подпускали близко даже кормящих. Я тут же вызвал полицию.

Труп отправили на экспертизу

Николай объяснил стражам порядка всю ситуацию и написал заявление. А чтобы подтвердить свою догадку об использовании стрелкового оружия, самарец решил отвезти труп животного в городскую ветлабораторию. В этом деле Николаю помогли специалисты центра «ФлагманВет».

- Я позвонил Инне Тарасенко. Она поддержала меня в этом вопросе и пообещала выделить средства на проведение экспертизы.

Только на следующий день Николаю удалось отдать тело Лисенка специалистам. Теперь мужчина ждет результатов.

Не успели местные жители прийти в себя после одной беды, как случилась другая. В среду 15 марта в Сухой Самарке прозвучал очередной выстрел. На помощь вновь пришел Николай Попов.

-Все произошло рядом с жилым домом. Звук выстрела услышала одна из жительниц. Картина похожая, такое же ранение.

Мужчина вновь вызвал сотрудников полиции на место. А после он вместе со знакомой пытался дозвониться до местной администрации, чтобы рассказать о случившемся. По словам Николай, ответа они так и не дождались. А труп второй собаки оказался в мусорном баке.

15 марта местные жители обнаружили еще один труп собаки с похожим ранением. Фото: "ФлагманВет"

«Безнаказанность опасна не только для животных, но и людей»

Зоозащитники и местные жители опасаются, что местная администрация и правоохранители могут отнестись к делу недостаточно внимательно.

-Очень больно каждый раз узнавать о случаях стрельбы по животным. К сожалению, такая стрельба для нашего региона стала чуть ли не нормой. Наш госпиталь постоянно принимает животных, в которых стреляли. Такая безнаказанность опасна не только для животных, но и для людей. Я убеждена, что должна быть жесткая ответственность за причинение вреда животным! Все дела о жестоком обращении и убийствах должны доходить до судебной инстанции, должны выноситься приговоры, - говорит директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. - К сожалению, пока такие дела не часто доходят до суда. Правоохранительные органы отказывают даже в их возбуждении. Все мы помним недавний отстрел собак в Прибрежном. К заявлению приложены извлеченные из животных пули и результаты баллистической экспертизы, но уголовное дело возбуждено только по факту убийства собаки. А по раненому псу Сене, который до сих пор находится в нашем госпитале на реабилитации, уголовного дела так и нет. Заявители продолжают настаивать на его возбуждении. Пока самым резонансным остается уголовное дело по убийству кота Кузи, где виновные приговорены к реальным срокам. И такой практики привлечения к ответственности должно быть больше!

Редакция «КП-Самара» также направила запросы в ГУ МВД России по Самарской области и в администрацию Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара с просьбой прокомментировать сложившуюся в поселке ситуацию.

Мы будем следить за развитием событий.