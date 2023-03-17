«Паркуются в два ряда и на газонах»: жители дома по улице Никитинской в Самаре с ужасом ждут достройки 24-этажки напротив

Сотрудники и посетители отдела миграции на Никитинской паркуются в два ряда Фото: Евгений ЕГОРОВ

На углу улиц Вилоновской и Никитинской после более чем 15-летнего затишья закипели работы по строительству нового 24-этажного дома. Но не всем новостройка в радость. Почему жильцы соседней 9-этажки против строительства — разбиралась «КП-Самара».

Двор превратился в парковку

Председатель ТСЖ «Никитинская, 75» Светлана Максимова не настроена воевать и скандалить. На прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну она пришла, чтобы спокойно решить, можно ли что-то сделать в ситуации, в которой жильцы ее дома находятся много лет и которая грозит усугубиться.

Почти вся территория вокруг дома — и по улице Никитинской, и со стороны двора — превратилась в стихийную парковку. Девятиэтажки по Никитинской и Агибалова строились три-четыре десятилетия назад, когда и машин было существенно меньше, и подземные паркинги были чем-то из «другой жизни». А кварталы и улицы вокруг - «мелкогабаритные», новые дома выросли на месте одноэтажной деревянной застройки.

Но мало того, что самим жильцам стало не хватать места для парковок, ситуацию осложнило наличие по соседству Ленинского райотдела полиции и отдела миграции. Сотрудники ведомства сами приезжают на работу на машинах, и им надо свои средства передвижения где-то оставлять на время рабочего дня. Кроме того, надо парковаться посетителям.

В комплексе зданий полиции есть внутренний дворик. Но зимой он оказался завален снегом, и машины все бросали опять же вдоль улицы Никитинской и во дворах близлежащих домов, говорят местные жители.

- Паркуются в два ряда, на газонах. На въезде во двор мы поставили шлагбаум, так некоторые объезжают его по тротуару и все равно попадают внутрь двора. Мы просто задыхаемся от такого количества машин, - рассказывает Светлана Максимова.

75-метровый дом в историческом поселении

Но ситуация, которая и без того выглядит почти катастрофической, грозит в ближайшие годы перерасти в апокалиптическую. Прямо напротив дома по Никитинской, 75, через дорогу, началась стройка грандиозной многоэтажки. В новом доме будет 4 подъезда по 24 этажа в каждом. Подземный паркинг в новостройке предусмотрен, но из расчета одно машиноместо на 4 квартиры.

В новом доме будет 4 секции по 24 этажа Фото: Евгений ЕГОРОВ

Вопрос обеспокоенных местных жителей: где будут оставлять свои машины счастливые обладатели новых квартир?

В городе существует норматив, согласно которому организация, возводящая дом, обязана обеспечивать парковочные места из расчета 1 место на 1 квартиру. Но практически всегда застройщики выходят к властям с ходатайством разрешить им отклонения от предельных нормативов, и практически всегда эта ходатайства удовлетворяются.

В случае с домом на Никитинской/Вилоновской власти тем более пошли навстречу, так как застройщик решает социальную проблему.

- Посредством планируемого строительства застройщик удовлетворил права 47 дольщиков, а также расселил квартал, состоящий из аварийных домов, - объяснили в приемной депутата Александра Хинштейна.

Еще в середине нулевых годов здесь должна была вырасти 16-этажка, но дольщики, внесшие свои средства в строительство, остались на долгие годы ни с чем. Новый застройщик, согласившийся решить проблему обманутых сограждан, представил новый проект, в котором высота дома считанные сантиметры не дотягивает до предельно разрешенных в этой зоне застройки 75 метров, а количество этажей достигает 24.

Чтобы увеличить этажность, пришлось сменить зонирование. Об общественных слушаниях, на которых решался этот вопрос, по утверждению Светланы Максимовой, жильцов микрорайона если и информировали, то сугубо формальным способом. По факту об этом почти никто не знал.

Кроме того, как раз по улице Никитинской проходит граница исторического поселения, и строительная площадка попадает уже внутрь этой «красной линии». Как в границах исторического поселения удалось получить разрешение на многоэтажное строительство — тоже вопрос, который удивляет Светлану Максимову и ее соседей.

Снести старые дома?

- Я понимаю, что и обманутые дольщики, и жители аварийных домов нуждаются в своих квадратных метров. Но они же тоже, выходит, будут страдать от отсутствия возможности поставить машину. Тоже, как и мы сейчас, будут задыхаться от количества машин вокруг, - переживает руководитель ТСЖ.

Как вариант, дополнительную парковку можно было бы организовать на месте трех одноэтажных домишек, чудом сохранившихся среди новой застройки и пребывающих не в лучшем состоянии. Но для этого нужно выяснить, признаны ли они аварийными и возможно ли их снести в целях благоустройства. Это вопрос пообещал выяснить Александр Хинштейн.

Кроме того, парламентарий заверил представительницу жителей проблемного квартала, что обсудит вопрос организации парковок машин сотрудников полиции с руководством отделов МВД.

Часть проблемы решена

Корреспондент «КП-Самара», побывавший 17 марта в указанном районе, увидел, что, судя по всему, решение было найдено. Внутренний двор полицейских строений оказался расчищен, открыт и заполнен запаркованными машинами. Кое-где внутри двора даже нанесена разметка.

Часть машин сотрудников полиции наконец переместилась во внутренний двор ведомства Фото: Евгений ЕГОРОВ

У крыльца отделов полиции машины по-прежнему припаркованы в два ряда, но вокруг дома по Никитинской, 75 ситуация уже не выглядит критической, кое-где даже есть свободные места. Так что часть проблемы на нынешний момент решена. Что будет, когда введут в строй новую 24-этажку, - вопрос остается открытым.

Судя по информации на билборде, размещенном на заборе стройплощадки, возведение здания должно быть завершено в 2026 году.