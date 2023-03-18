«Не мог забыть этот вкус»: доцент из Самары отчаялся найти идеальную арахисовую пасту и начал делать ее сам

Молодой ученый из Самары увлекся производством арахисовой пасты. Фото: Анна Максимова

В Самаре доцент-электротехник начал производить арахисовую пасту на обычной домашней кухне. Еще несколько лет назад доцент кафедры теоретической и общей электротехники СамГТУ, заведующий лабораторией «Цифровые двойники растений» Самарского НЦ РАН Алексей Табачников не мог и предположить, что кулинарные эксперименты настолько увлекут его, что станут неотъемлемой частью жизни.

«Достать такое в Самаре было невозможно»

- В первый раз я попробовал ореховую пасту в Осло восемь лет назад, - вспоминает Алексей. – И потом уже не мог забыть этот вкус. Приехал на родину, начал искать что-то подобное в магазинах - но тогда достать такой продукт у нас в Самаре было просто невозможно.

Отчаявшись найти в продаже арахисовую пасту, Алексей понял: придется готовить ее самому. Особыми кулинарными навыками мужчина не владел – пельмени сварить да яичницу пожарить, не более, но это его не остановило. Интернет предложил десятки рецептов, но ни один из Алексея не устроил.

- Я начал экспериментировать. Покупал арахис на рынке, загружал дома в блендер, добавлял разные дополнительные ингредиенты. Поначалу я готовил только на одну порцию, чтобы не тратить много продуктов. Первые эксперименты, конечно, были аховыми. Чаще всего «блин выходил комом» из-за неотработанной техники и недостаточно хорошего качества сырья. По степени прожарки тоже много экспериментов было: случалось, что я в два счета пережаривал всю партию, и отдавал прямиком курам на корм. Некоторые неудачные партии все-таки съедал. Но в итоге подобрал нужную рецептуру, - вспоминает Алексей.

Самарец долго подбирал рецептуру, которая пришлась бы ему по душе. Фото: Анна Максимова

«Настраивал под себя»

Когда в продаже появилась фабричная паста, ученый добросовестно перепробовал всю продукцию конкурентов. Сравнивал, искал тот самый, идеальный вкус.

- Переел тогда пасты я ооочень много! Какие только мне не попадались - недожаренные, пережаренные, слишком жидкие, слишком плотные… Свой продукт настраивал под себя, поэтому, конечно, мне он кажется самым вкусным, - делится мужчина.

Арахисовой пастой Алексей щедро угощал родных, знакомых, даже студентов на занятиях. Ему начали поступать заказы, потом их стало все больше и больше. Самарец понял – пора переходить к более масштабному производству. Открыл ИП, провел лабораторные испытания пасты, прошел сертификацию, арендовал небольшой цех и собрал небольшую технологическую линию к мельнице-гомогенизатору, которая позволяла перемалывать до 30-40 кг орехов в час.

- Чтобы изготовить 20кг пасты, нужно потратить 3-4 часа, - рассказывает Алексей. – Иногда изготавливаю больше, чем идет на продажу, и всегда угощаю студентов и коллег.

Сейчас Алексей Табачинский выпускает продукт под собственным брендом – «Орехисовая паста и распространяет ее во фруктовых лавках.

- Кроме арахиса я использую для готовки морскую соль и мед с пасек Красного Яра. В линейке можно увидеть также пасты с кунжутом и кешью, - рассказывает молодой ученый.

КОНКРЕТНО

Как приготовить арахисовую пасту в домашних условиях

1 шаг: Засыпать противень ровным слоем орехов, поставить на 10 минут в разогретую до 160-170 градусов духовку. Не забудьте перемешивать каждые 3 минуты.

2 шаг: Наполните максимальным количеством ореха чашу блендера (коктейльный не подойдет), чтобы орехи не раскалывались, а перемалывались до однородности. Измельчите

3 шаг: Если вдруг масса получается слишком сухой (либо вы пережарили орехи, либо просто урожай несвежий), то влейте пару чайных ложек чистой прохладной воды.

4 шаг: После помола можно добавить половину чайной ложки соли на килограмм ореховой массы, мед, сахар, либо варенье с сиропами и перемешать миксером или блендером.

Арахисовую пасту можно хранить как в холодильнике, так и при комнатной температуре.