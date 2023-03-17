В полуфинале Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет в Москве с «Динамо»

Сергей Волков и К попробуют обыграть еще одну столичную команду из РПЛ. Фото: ФК "Акрон"

Снова Самарская область для «Динамо»

В Российском футбольном союзе прошла жеребьевка первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу. Единственная команда ФНЛ, участвующая до сих пор в кубковом турнире, - тольяттинский «Акрон».

В числе вероятных соперников тольяттинцев по полуфиналу были «Краснодар», «Ростов» и московское «Динамо». Жребий выбрал в пару «Акрону» столичную команду. Матч пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

Напомним, что в четвертьфинале Пути регионов «Акрон» дома переиграл последовательно двух других соперников из Москвы - «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, по пенальти 7:6).

Московское же «Динамо» четвертьфинальную стадию начинало в Пути РПЛ, где по сумме двух матчей уступило самарским «Крыльям Советов» (1:2 и 1:1). После чего выпало в нижнюю сетку, где в серии пенальти в Санкт-Петербурге обыграло «Зенит». Таким образом, «бело-голубым» вновь придется сразиться с командой из Самарской области.

«Там тольяттинские ребята играют»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин сразу после победы над «Локо» признавался, что предпочел бы в соперники по полуфиналу именно кого-то из пары «Зенит» - «Динамо».

- Мне лично все равно, с кем играть. Важно, какой из соперников взбудоражит эмоционально наших болельщиков. Поэтому хотелось бы сыграть с топ-командой, - пояснил наставник «Акрона».

Голкипер тольяттинской команды Сергей Волков выразил сожаление, что игра с «Динамо» пройдет не в Жигулевске, а в Москве.

- Дома нам было удобнее и привычнее. Болельщики, маленький стадиончик, искусственное поле – нам легче. Посмотрим, как будет в Москве, - цитирует Волкова Metaratings.ru.

Что же касается выбора именно «Динамо» в качестве соперника, то голкипер волжан обратил внимание на то, что в составе «бело-голубых» есть несколько игроков, прошедших Академию имени Коноплева.

- «Динамо» так «Динамо», веселая команда. Тольяттинские ребята играют, будет интересно, - заявил Волков.

«Это то, что нам нужно»

Полузащитник «Акрона» Сергей Макаров, забивший гол в ворота «Локомотива», в эфире телеканала «Матч Премьер» также в качестве главного фактора выделил то, что игра пройдет в Москве, а не в Жигулевске.

- Единственное предпочтение было только, чтобы дома сыграли. По логистике не хотели, чтобы выпал «Краснодар» или «Ростов» — трудно туда добираться сейчас. «Динамо» нас устраивает, очень качественно играет в атаке, это то, что нам нужно, - заявил Макаров.

Матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов назначены на 4-6 апреля. 2 апреля также в Москве «Акрон» сыграет в первенстве ФНЛ с «Родиной».