«Тольяттикаучук» оптимизировал производство добавки к моторному топливу

Производство «Тольяттикаучука» Фото: предоставлено министерством промышленности Самарской области

Участником национального проекта «Производительность труда» в Самарской области стало одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, входящее в группу «Татнефть» - ООО «Тольяттикаучук». В течение полугода на нем были реализованы мероприятия, направленные на эффективность работы на участке производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Вещество используется как добавка при изготовлении автомобильных бензинов и позволяет снизить выбросы в атмосферу, увеличить КПД двигателя и срок его эксплуатации.

Эксперты Регионального центра компетенций работали в тесной связке с командой специалистов «Тольяттикаучука». Они провели обучение для работников химического предприятия по выявлению узких мест, потерь и методологии повышения эффективности.

- Для повышения дальнейшей эффективности производственных процессов планируется познакомить с инструментами проекта всех работников предприятия, - сообщил главный инженер - технический директор предприятия «Тольяттикаучук» Павел Кубряков.

- После проведенной диагностики было решено оптимизировать поток ключевого продукта за счет увеличения пропускной способности установки. В результате удалось сократить время протекания процесса на 17 %, уменьшить незавершенное производство на 12%. При этом получили увеличение выработки на 10%, - рассказал руководитель проектов РЦК Александр Журавлев.

Национальный проект «Производительность труда» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Он призван повысить эффективность работы предприятий на безвозмездной основе. В Самарской области количество предприятий, присоединившихся к проекту, постоянно растет. По сообщению министерства промышленности и торговли Самарской области, инструменты повышения производительности труда, уже внедрены на 144 предприятиях региона. 2161 сотрудник прошел обучения в рамках нацпроекта. Такие цифры не случайны - правительство региона и губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание его реализации на территории области.