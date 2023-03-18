Колонна машин и митинг-концерт: как самарцы отметили годовщину Крымской весны в 2023 году

Участие в мероприятии приняли представители разных поколений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 марта 2014 года состоялось по-настоящему эпохальное событие – воссоединение Крыма с Россией. Полуостров вернулся на Родину, восстановив историческую справедливость. Этот день стал праздничным для всех россиян. Ежегодно жители Крыма отмечают историческую дату торжественными мероприятиями. Не остаются в стороне и другие города. Так, жители Самары решили отметить девятую годовщину воссоединения автопробегом и митинг-концертом. Рассказываем, как это было.

Основная цель – поддержка братского народа

Субботнее утро 18 марта 2023 года выдалось ненастным: небо заволокло тучами, порывы ветра усилились. Но плохая погода не испортила настроение участникам автопробега – они были настроены решительно. На парковку ТЦ «Русь на Волге» участники приехали заблаговременно. В общей сложности здесь собралось более 100 машин.

Несмотря на плохую погоду, настроение у участников автопробега было боевое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Мы часто проводим автопробеги, посвященные знаменательным датам. Сегодня здесь собрались представители разного поколения, объединенные общей целью – показать всем, что нам небезразличны происходящие события, что у нас есть крепкие тылы. Участников невероятно много, сразу чувствуется атмосфера единства и понимания, – рассказал руководитель направления «Голос молодежи» молодежного сообщества «ЗаВолгу» Константин Сажнов.

Представители молодежного сообщества «ЗаВолгу» выступили организаторами автопробега. Признаются: мероприятие имеет особую важность.

– Вот уже 9 лет, как Крым наш, как он вернулся на свою историческую Родину. Однако многие – Запад, Украина – до сих пор не согласны с этим решением, хотя выбор о возвращении в Россию приняли сами крымчане. Мы хотим поддержать их и показать нашу солидарность с братским народом, – поделился руководитель блока «Говорим» молодежного сообщества «ЗаВолгу» Алексей Сатонин.

В составе колонны ехали порядка 100 машин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотни машин, мастер-классы и митинг-концерт

В 10:00 колонна стартовала от парковки торгового центра. Автопробег затронул практически весь город. Участники проехали по Московскому шоссе до проспекта Кирова, оттуда свернули на улицу Ново-Садовую, а затем двинулись вдоль набережной по Волжскому проспекту.

Участие в мероприятии приняли сотни человек. В их числе – представители молодежных организаций, работники предприятий и многие другие.

– От нашего завода участие приняли около 30 человек. Все они – представители разных профессий: слесари, операторы станков ЧПУ, токари. Мы регулярно принимаем участие в подобных мероприятиях, поскольку считаем, что такая поддержка очень важна, – поделился представитель ПАО «ОДК Кузнецов» Владислав Мещеряков.

Колонна проехала от ТЦ "Русь на Волге" до набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершилось мероприятие на площади Славы, где гостей и жителей города ждала обширная программа. В частности, здесь состоялась народная акция по плетению маскировочных сетей «#СвоихНеБросаем». Жители города опробовали свои силы в создании изделий. Для занятий были подготовлены 18 столов.

– Мы присоединились к плетению маскировочных сетей в феврале. Все изделия отправляем в зону спецоперации. Сегодня провели мастер-класс для жителей нашего города – вместе с ними сплели сети для наших бойцов, – отметила волонтер Победы Светлана Ромаданова.

Торжественным завершением праздника стал митинг-концерт «Крымская весна». На сцену в честь знаменательного события вышли самарские коллективы и заслуженный артист РФ Сергей Войтенко.

– Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это русские территории, которые всегда населяли русские люди. И очень здорово, что они вновь возвращаются на свою Родину, а мы становимся той неразлучной семьей, которой всегда были, – поделился Сергей Войтенко.

Отметим, что праздничное настроение сохранится в Самарской области вплоть до вечера. Самарская телебашня будет тематически подсвечена, а на фасадах зданий по всей губернии появится светящаяся буква Z – символ спецоперации.

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