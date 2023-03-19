«Дети боятся, что их украдут»: в Самаре отец-старовер начал звать дочерей чужими именами

Старовер буквально преследует бывшую жену и дочерей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Самаре отец-старовер подал иск в суд против жены, которая сбежала от него в кризисный центр с двумя маленькими дочками. Когда супруг-астроном внезапно увлекся старообрядческой религией и отрастил бороду, женщина терпела. Но когда мужчина внезапно переименовал девочек и стал звать их чужими именами, заставлять весь выходной стоять в церкви на службе и обливать холодной водой, не выдержала и убежала. Супруг такого терпеть не стал – подал иск в суд и принялся вести осаду ее убежища. И не перестал своих попыток вернуть девочек даже после того, как суд оставил малышек жить с матерью. Сейчас дочери старовера боятся даже выходить из центра. Рассказываем подробности шокирующей истории.

«Стучит во все окна»

Мария и Сергей (имена изменены – Прим.Ред.) познакомились в Нью-Йорке. Русский аспирант и юная абитуриентка медицинского вуза сразу приглянулись друг другу. После свадьбы и рождения дочерей Анны и Кати (имена изменены – Прим.Ред.) Сергей убедил жену уехать в Россию – мол, здесь духовность и семейные ценности. Однако скоро выяснилось, что мужчина имел в виду вовсе не традиционное православие, а одну из старообрядческих церквей. Сергей отрастил бороду, в доме появилась религиозная литература, девочки стали все выходные проводить на церковных службах. Апофеозом стало переименование дочерей – отец нарек их старославянскими именами, что не на шутку напугало малышек. Когда женщина попробовала возразить – увез девочек в другой город, заявив, мол, больше их не увидишь. Мария приняла требования супруга ради его возвращения. Однако скоро поняла, что ситуация к лучшему не меняется. Взяла малышек и сбежала в кризисный центр «Ты не одна».

Однако Сергей сдаваться не пожелал. Он устроил настоящую осаду. Вот уже более полугода бородатый мужик приходит к дверям кризисного центра, где живут женщины и маленькие дети, стучит во все окна и трезвонит в звонок, требуя выдать ему девочек. Дочери же при словах «пришел папа» в ужасе прячутся под кровать. Практически каждый день Сергей вызывает к кризисному центру полицию, требуя, чтобы стражи порядка вернули ему девочек, и уже буквально завалил отдел полиции заявлениями и жалобами. А однажды даже попытался похитить дочь по пути в школу, буквально вырвав ее из рук матери. Тогда кричащую от страха девочку смогли отбить прохожие.

«Может увезти в любой момент»

Мария подала на развод сразу, как только нашла приют в кризисном центре. Сергей тоже подал иск – на «Ты не одна», за то, что там якобы незаконно удерживают его детей. Недавно суд вынес решение отказать в этом иске. А вот иск Марии о разводе суд удовлетворил, оставив девочек жить с матерью.

- Мария – не гражданка России, но она учится в медицинском университете и работает, - рассказала журналисту «КП-Самара» руководитель центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова. – Сергей пытался сделать все, что от него зависело, чтобы лишить ее права пребывания в стране, однако наши юристы помогли ей оформить вид на жительство, и теперь она может спокойно доучиться на врача.

Однако говорить про хэппи-энд пока, увы, преждевременно. Угроза для девочек по-прежнему сохраняется.

- Суд определил, что девочки живут с матерью, однако Сергей не подает заявления на порядок определения общения с детьми, - рассказала Ирина Серебрякова. - Он не делает этого намеренно, так как юридически это дает ему основание в любой момент их увезти и остаться безнаказанным. Лишить его родительских прав, к сожалению, пока не получается. Сейчас он еще подал в суд на полицию и отдел опеки за то, что они отказываются возвращать ему детей.

«Меня не так зовут»

Тем не менее, в кризисном центре дают Сергею возможность видеться с девочками.

- Недавно мы пустили его в центр пообщаться с дочками, - вспоминает Ирина Серебрякова. – Дети сидели как деревянные, они очень боялись, что он их сейчас схватит и украдет. И он действительно сразу начал предлагать им уехать. Они – в отказ, мол, мы туда не хотим. Спрашивает – а куда хотите? Катя ляпнула – мол, в Париж. Он сразу вскочил – хорошо, поехали прямо сейчас. Но девочка тут же спряталась за маму – «нет, с тобой не хочу». При этом он снова называл их чужими именами. Девочки пытались возражать, говорили ему - «меня не так зовут». Но он их будто не слышал…

В кризисном центре уже почти потеряли надежду найти пути решения проблемы. Но сдаваться и бросать Марию и девочек на произвол судьбы здесь тоже не собираются.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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