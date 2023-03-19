«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» 0:1

Этой весной «Крылья» не набрали ни одного очка в матчах РПЛ и не забили ни одного гола. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» уступили дома «Ахмату» в матче 20 тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла 19 марта 2023 года, завершилась со счетом 0:1, единственный гол забил Артем Тимофеев.

Первый по-настоящему опасный момент «Крылья» создали на 18 минуте. Александр Коваленко убежал один на один с вратарем «Ахмата» Гиорги Шелией, но в ворота не попал. Тут же гости отметили своим выпадом. Лечи Садулаев пробил плотно, но прямо в руки Ивану Ломаеву.

Команды не стеснялись бить по воротам друг друга. Вратари, впрочем, вышли не отбывать свои номера.

Неприятный момент случился на 29 минуте. Амар Рахманович изящным ударом затылком пробил по воротам «Ахмата», стоя к ним спиной, и чуть было не попал в девятку (помешал этому Шелия). Неприятным этот момент стал из-за того, что защитник в борьбе ударил Рахмановича по голове. К счастью для самарских болельщиков и «Крыльев», все обошлось.

Волжане были оригинальнее и острее. Гол назревал, но постоянно что-то мешало. На 23 минуте помешала перекладина. Мяч угодил туда после сильного удара головой Романа Евгеньева.

За пару мгновений до этого мяч угодил в руку Ризвану Уциеву прямо в штрафной площади «Ахмата», судьи посчитали, что это не пенальти, рука была в естественном положении.

На 40 минуте отличный шанс избавиться от проклятия был у Глена Бейла. Этой весной защитнику «Крыльев» катастрофически не везет – то его голы отменяют, то не хватает считанных сантиметров до забитого мяча. В этом эпизоде Александр Коваленко сделал почти все, чтобы Бейл забил – убрал финтом игрока «Ахмата» и выкатил на Глена. Бейл пробил, но в ворота не попал.

Под занавес первого тайма Владимир Писарский напомнил о себе. Он пробил головой по воротам «Ахмата» после подачи со штофного. В створ нападающий «КС» тоже не попал.

В самом начале второго тайма гости забили. Артем Тимофеев пробил из-за пределов штрафной «Крыльев». Пробил не сильно, но мяч вылетел из-под защитников, а Иван Ломаев удара не видел. 0:1 – «Ахмат» повел.

«Крылья» побежали отыгрываться. Юрий Горшков бил головой, мяч даже угодил в сетку, но с внешней стороны.

В игре было много единоборств, в том числе жестких. После одного из таких стыков желтую карточку получил… спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко. Он активно высказывал свое недовольство решением судьи.

Довольно быстро тренерский штаб самарцев сделал все замены, пытаясь освежить игру своей команды в атаке. Это не помогло.

На последних минутах «Крылья» устроили настоящий штурм ворот «Ахмата», который завершился ударом Евгеньева головой. Выше ворот. До этого мяч угодил в руку Евгению Харину после удара Дмитрия Цыпченко. Все было в пределах правил, посчитали арбитры.

Уже когда и добавленное время закончилось в штрафной гостей рухнул на газон Александр Коваленко. Игрок «Крыльев» упал после единоборства с футболистом «Ахмата». Судьи ВАР все просмотрели и снова решили, что пенальти не было.

0:1 – «Крылья Советов» снова не забили и снова проиграли. Этой весной самарцы пока не набрали ни одного очка в Российской премьер-лиге.

Следующую игру «КС» проведут уже после паузы на матчи сборных. Через две недели, 2 апреля, подопечные Игоря Осинькина примут в Самаре «Оренбург».