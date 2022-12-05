Самарцы стали реже снимать жилье на длительный срок

Цены на арендованное жилье падают и это не удивительно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самаре за последние месяцы упал спрос на аренду жилья. И не только объявление мобилизации тому причиной На рынке аренды жилья в Самаре, по утверждениям риэлторов, наблюдается спад интереса граждан к съему квартир на длительный срок. Корреспондент «КП Самара», пообщавшись с экспертом, выяснил основные причины этого явления.

Сезонные колебания

Каждый год всплеск спроса на аренду жилья в областном центре приходится на август. «Волну гонят» студенты из других населенных пунктов, прибывающие к месту учебы. Но надо понимать, что это в основном эконом-жилье, одно- и двухкомнатные квартиры. «Трешки» тоже используются — чаще в них живут вскладчину по несколько человек, но такие квартиры все равно далеки по параметрам от элитных. Сейчас, когда студенты в основном уже давно заселились и живут, спрос в этой категории, разумеется, крайне низок.

Мобилизация

- Мобилизация и ее последствия повлияли не столько на спрос, сколько на предложение, - считает Ольга Шерушинина, эксперт по недвижимости одного из крупных самарских агентств. - Возможно, люди, которые решили уехать, предпочли продать жилье, которое раньше сдавали. К тому же цены при прямой продаже «вторички», в отличие от аренды, за последнее время взлетели вверх, так что выгоднее квартиру продать, чем продолжать сдавать удаленно.

Маткапитал

При том, что, с одной стороны, брать жилье в ипотеку в абсолютных цифрах самарцы стали меньше, есть категория граждан, которым, наоборот, это стало интереснее. Речь о молодых семьях. Теперь маткапитал стали давать уже за первого ребенка, и многие эту выплату используют в качестве первоначального взноса за жилье в рассрочку.

Даже несмотря на то, что проценты за ипотеку сейчас выросли, молодые семьи часто все же предпочитают платить банкам за свое жилье, нежели тратить сопоставимые суммы на аренду квартир.

Натурализация иностранцев

Большую долю потенциальных арендаторов жилья многие годы составляли выходцы из стран Средней Азии, устраивающиеся в Самаре на работу. Сейчас ситуация такова, что очень многие из них осели здесь, перевезли сюда семьи и прожили уже достаточно долго, чтобы получить российское гражданство. Натурализовавшись, такие «новые россияне» рожают здесь детей и на законных основаниях получают маткапитал.

- Реальность такова, что выходцы из восточных стран работают больше, а тратят меньше, чем среднестатистические коренные россияне. Потому их накоплений вкупе с маткапиталом хватает на то, чтобы взять в ипотеку трехкомнатную квартиру в новостройке. И это довольно типичная ситуация. Соответственно, такие семьи больше не нуждаются в съемном жилье, - поясняет Ольга Шерушинина.

Строительство коттеджей

На снижение количества квартир в среднем и дорогом сегменте повлияло и достаточно бурное строительство коттеджных поселков. Люди в определенном возрасте предпочитают продать, например, свою «трешку» в Самаре и купить загородный дом. Либо при наличии накоплений вложиться не в квартиру, которую потом можно было бы сдавать, а в новый коттедж. Еще один минус к числу предложений на рынке аренды.

А что с ценами?

Стоимость квартир в эконом-сегменте, как утверждают специалисты, осталась в целом на прежнем уровне. С одной стороны, меньше стало предложений, но меньше и спроса. К тому же покупательская способность, мягко говоря, не повысилась.

А вот владельцам квартир среднего и элитного сегмента в массе своей пришлось «подвинуться» по цене. Число обеспеченных граждан, которые могли позволить себе снимать дорогое жилье, резко снизилось. Либо такие люди куда-то переехали, либо их доходы упали вместе с изменением ситуации в малом и среднем бизнесе.

Каковы прогнозы?

Ольга Шерушинина:

- Разумеется, если произойдут какие-то внешние события, они могут повлиять на ситуацию непредсказуемо. Если же судить по тому, что мы наблюдаем ежегодно, то стоит ожидать активности на рынке недвижимости (это касается и продаж, и аренды) примерно до 20-х чисел декабря, затем ее снижения до февраля и очередного роста в течение весны до мая.