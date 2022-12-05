Официальные места продажи елок в Самаре уже определены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару уже начала охватывать предновогодняя суета. Для тех, кто уже точно решил ставить дома елку, «КП-Самара» публикует полный список елочных базаров в Самаре, а также цены на праздничные деревья.

ЦЕНЫ НА ЕЛКИ В САМАРЕ В ДЕКАБРЕ 2022

Как и в прошлые годы, елочные развалы в Самаре будут расположены, в основном, на перекрестках улиц и на рынках. Ассортимент хвойных представлен сосной (цены начинаются от 300 руб.), елью (от 500 руб.) и пихтой (от 1000 руб.).

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В САМАРСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Вот перечень официальных точек продаж:

Улица Куйбышева, 81

Хлебная площадь

Галактионовская/Ленинградская, 72

Улица Пионерская, 45

6-й причал Речного вокзала

Венцека, 95/Садовая.

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Хвойные деревья планируют продавать тут:

Галактионовская/Красноармейская

Галактионовская/Маяковского

Чернореченская/Осипенко

Чернореченская/Клиническая

Дачная/Чернореченская

Дачная/Коммунистическая

Маяковского/Буянова

Маяковского/Коммунистическая

Улица Маяковского, 97

Мичурина/Клиническая

Клиническая/Коммунистическая

Владимирская/Чернореченская

Владимирская/Коммунистическая

Красноармейская/Арцыбушевская

Красноармейская/Бр.Коростелевых

Ульяновская/Агибалова

Улица Агибалова, 19

Агибалова/Маяковского

Полевая/Галактионовская

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Места продаж уже известны:

Осипенко/пр. Ленина (у фонтана)

Гагарина, 32/Революционная

Полевая/пр. Ленина, 2б

Улица Полевая, 68

Улица Полевая, 86

Улица Революционная, 64б

Больничная/Клиническая

Ленина/Первомайская

Революционная, 56/Маломосковская

Улица Советской Армии, 216

Советской Армии/Стара Загора

Авроры/Дыбенко

Улица Стара-Загора, 23

Мичурина/Лукачева Первая просека, 100

Челюскинцев/Ленина, 5

Угол улиц Масленникова/Мичурина

Пр. Масленникова, 47б

Ерошевского/Мичурина

Подшипниковая/Революционная

Улица Авроры, 122

Лейтенанта Шмидта/Конноармейская

Угол 4-го проезд/ул. Гаражная

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Улица Стара-Загора, 87

Улица Стара-Загора,133

Улица Стара-Загора, у остановки «Улица Воронежская»

Стара-Загора, 92а/Ново-Вокзальная

Улица Стара-Загора, 124, у магазина «Цветы»

Стара-Загора, 137/Ново-Вокзальная

Улица Стара-Загора, 58

Улица Зои Космодемьянской, 7

22 Партсъезда, 221/Ново-Садовая

22 Партсъезда/Ставропольская

Улица Демократическая, 1

Улица Заводское шоссе, 48

Пр. Кирова, 304

Пр. Кирова, 42/Физкультурной, 115

Ново-Вокзальная, 265/Ново-Садовая

Ново-Вокзальная/Вольская, 70

Улица Ново-Вокзальная, 203

Ново-Вокзальная/Фадеева, 67

Ново-Вокзальная, 195/Фадеева Ново-Вокзальная/Карла Маркса, 304, у ЗАГСа

Улица Ново-Вокзальная, 146

Улица Ново-Вокзальная, 271а

Московского шоссе/Ташкентская

Ташкентская/Силина

Улица Аминева, 29

Улица Губанова, 32

Пр. Кирова, 246, у остановки «13-й микрорайон»

Пр. Кирова, 413/Молодежная

Пр. Кирова, 143/ Физкультурная, 117

Пр. Кирова, 208

Улица Ставропольская, 86, у остановки «Школа»

Улица Георгия Димитрова, 89

Георгия Димитрова/Зои Космодемьянской, 21

Георгия Димитрова, 117/Демократическая

Георгия Димитрова, 131

Улица Георгия Димитрова, 100

Ново-Садовая, 258/пр. Кирова

6-й просека, 159/Солнечная

5-й просека/Солнечной

Вольская, 71/Ново-Вокзальная

Шверника, 2/Ново-Садовая

Улица Вятская, 11

Физкультурная/Калинина.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

В мэрии опубликовали список:

Улица Карбышева, 63в

Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина

Улица Советской Армии, 120

Улица Советской Армии, 153

Улица Советской Армии, 157а (у магазина «Магнит»)

Улица Советской Армии, 148

Советской Армии, 30/Промышленности

Улица Партизанская, 170

Бобруйская/Измайловский переулок

Мориса Тореза/Энтузиастов

22 Партсъезда/Стара-Загора, 43

22 Партсъезда/Красных Коммунаров

22 Партсъезда/Физкультурная, 8

22 Партсъезда/Свободы

Улица 22 Партсъезда, 10

22 Партсъезда/Ставропольская

Улица 22 Партсъезда, 36, у магазина «Кристалл»

Гагарина/Энтузиастов

Улица Гагарина, 99

Гагарина, 159/Днепровская

Гагарина/Карбышева, 15

Матросова/Вольская

9 Мая/Промышленности

Аэродромная/Карбышева

Аэродромная, 75/Энтузиастов

Аэродромная/Измайловский переулок

Аэродромная/Авроры

Аэродромная, 113а/Карбышева

Дыбенко, 120/Запорожская

Дыбенко/Ивана/Булкина

Ново-Вокзальная/Победы, 94

Ново-Вокзальная/Физкультурная

Победы, 92а/Ново-Вокзальная

Победы/Ново-Вокзальная, 12

Улица Победы, 8

Измайловский переулок/Промышленности

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Места продаж елок расположатся по следующим адресам:

Улица Революционная, 127

Улица Революционная, 145

Улица Революционная, 165

Революционная/Гагарина

Улица Революционная, 133

Улица Промышленности, 18

Улица Гагарина, 3

Гагарина/Мяги

Улица Авроры, 94

Улица Авроры, 70

Улица Аэродромная, 13

Аэродромная/Волгина

Улица Партизанская, 56

Мяги/Мориса Тореза

Улица Киевская,10

Пензенская/Владимирская

Улица Пензенская,63-71

Чернореченская/Спортивная

Чернореченская/Владимирская

Агибалова/Вилоновская

Улица Урицкого, 30

Дзержинского/Аэродромная

Дзержинского/Партизанская

Улица Неверова,39

Дыбенко/Карбышева 61

Авроры/Гагарина .

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Улица Георгия Димитрова, 20

Улица Георгия Димитрова, 80

Улица Георгия Димитрова, 38

Улица Георгия Димитрова, 69

Пр. Кирова, 201/Ставропольская

Пр. Кирова, 283

Пр.Кирова, 102/Ставропольская

Пр. Кирова, 391а

Пр. Металлургов/ Пугачевская

Улица Стара-Загора, у ТЦ «Колизей»

Стара-Загора/Ташкентская

Стара-Загора/пр. Кирова

Улица Победы, 152а

Победы/Севастопольская

Улица Магистральная, у кинотеатра «Луч»

Ташкентская/Карла Маркса

Улица Ташкентская, 97-99

Улица Ташкентская, 98

Пр. Металлургов/Советская

Пр. Металлургов/Строителей

Пр. Металлургов/Марии Авейде

Зубчаниновское шоссе, 151

Улица Советская, 7

Ставропольская/Советская

Победы/Каховская

Угол улиц Победы, 148

Улица Ставропольская, 157

Транзитная, 32/Аэропортовское шоссе

Черемшанская/Минская.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Улица Белорусская, 34, 92, 131

Улица Фасадная, 7

Улица Пугачевский тракт, 61

Пугачевский тракт/Егорова, 1

Улица Пугачевский тракт, 13

Улица Пугачевский тракт, 25

Молодежный переулок/улицы Нефтяников, 6

Улица Утевская, 4

Улица Липяговская, 1б

Улица, Уральская, 1

Улица Уральская, 107

ГДЕ КУПИТЬ ЕЛКУ В КРАСНОГЛИНСКОМ РАЙОНЕ САМАРЫ В ДЕКАБРЕ 2022

Пос. Управленческий, улица Сергея Лазо, 27, у ДК «Чайка»

Пос. Управленческий, улица Серегея Лазо, 29

Пос. Управленческий, площадь у ВПЧ-52

Пос. Управленческий, ул. Кузнецова, 9.