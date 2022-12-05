Официальные места продажи елок в Самаре уже определены.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самару уже начала охватывать предновогодняя суета. Для тех, кто уже точно решил ставить дома елку, «КП-Самара» публикует полный список елочных базаров в Самаре, а также цены на праздничные деревья.
Как и в прошлые годы, елочные развалы в Самаре будут расположены, в основном, на перекрестках улиц и на рынках. Ассортимент хвойных представлен сосной (цены начинаются от 300 руб.), елью (от 500 руб.) и пихтой (от 1000 руб.).
Вот перечень официальных точек продаж:
Улица Куйбышева, 81
Хлебная площадь
Галактионовская/Ленинградская, 72
Улица Пионерская, 45
6-й причал Речного вокзала
Венцека, 95/Садовая.
Хвойные деревья планируют продавать тут:
Галактионовская/Красноармейская
Галактионовская/Маяковского
Чернореченская/Осипенко
Чернореченская/Клиническая
Дачная/Чернореченская
Дачная/Коммунистическая
Маяковского/Буянова
Маяковского/Коммунистическая
Улица Маяковского, 97
Мичурина/Клиническая
Клиническая/Коммунистическая
Владимирская/Чернореченская
Владимирская/Коммунистическая
Красноармейская/Арцыбушевская
Красноармейская/Бр.Коростелевых
Ульяновская/Агибалова
Улица Агибалова, 19
Агибалова/Маяковского
Полевая/Галактионовская
Места продаж уже известны:
Осипенко/пр. Ленина (у фонтана)
Гагарина, 32/Революционная
Полевая/пр. Ленина, 2б
Улица Полевая, 68
Улица Полевая, 86
Улица Революционная, 64б
Больничная/Клиническая
Ленина/Первомайская
Революционная, 56/Маломосковская
Улица Советской Армии, 216
Советской Армии/Стара Загора
Авроры/Дыбенко
Улица Стара-Загора, 23
Мичурина/Лукачева Первая просека, 100
Челюскинцев/Ленина, 5
Угол улиц Масленникова/Мичурина
Пр. Масленникова, 47б
Ерошевского/Мичурина
Подшипниковая/Революционная
Улица Авроры, 122
Лейтенанта Шмидта/Конноармейская
Угол 4-го проезд/ул. Гаражная
Улица Стара-Загора, 87
Улица Стара-Загора,133
Улица Стара-Загора, у остановки «Улица Воронежская»
Стара-Загора, 92а/Ново-Вокзальная
Улица Стара-Загора, 124, у магазина «Цветы»
Стара-Загора, 137/Ново-Вокзальная
Улица Стара-Загора, 58
Улица Зои Космодемьянской, 7
22 Партсъезда, 221/Ново-Садовая
22 Партсъезда/Ставропольская
Улица Демократическая, 1
Улица Заводское шоссе, 48
Пр. Кирова, 304
Пр. Кирова, 42/Физкультурной, 115
Ново-Вокзальная, 265/Ново-Садовая
Ново-Вокзальная/Вольская, 70
Улица Ново-Вокзальная, 203
Ново-Вокзальная/Фадеева, 67
Ново-Вокзальная, 195/Фадеева Ново-Вокзальная/Карла Маркса, 304, у ЗАГСа
Улица Ново-Вокзальная, 146
Улица Ново-Вокзальная, 271а
Московского шоссе/Ташкентская
Ташкентская/Силина
Улица Аминева, 29
Улица Губанова, 32
Пр. Кирова, 246, у остановки «13-й микрорайон»
Пр. Кирова, 413/Молодежная
Пр. Кирова, 143/ Физкультурная, 117
Пр. Кирова, 208
Улица Ставропольская, 86, у остановки «Школа»
Улица Георгия Димитрова, 89
Георгия Димитрова/Зои Космодемьянской, 21
Георгия Димитрова, 117/Демократическая
Георгия Димитрова, 131
Улица Георгия Димитрова, 100
Ново-Садовая, 258/пр. Кирова
6-й просека, 159/Солнечная
5-й просека/Солнечной
Вольская, 71/Ново-Вокзальная
Шверника, 2/Ново-Садовая
Улица Вятская, 11
Физкультурная/Калинина.
В мэрии опубликовали список:
Улица Карбышева, 63в
Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина
Улица Советской Армии, 120
Улица Советской Армии, 153
Улица Советской Армии, 157а (у магазина «Магнит»)
Улица Советской Армии, 148
Советской Армии, 30/Промышленности
Улица Партизанская, 170
Бобруйская/Измайловский переулок
Мориса Тореза/Энтузиастов
22 Партсъезда/Стара-Загора, 43
22 Партсъезда/Красных Коммунаров
22 Партсъезда/Физкультурная, 8
22 Партсъезда/Свободы
Улица 22 Партсъезда, 10
22 Партсъезда/Ставропольская
Улица 22 Партсъезда, 36, у магазина «Кристалл»
Гагарина/Энтузиастов
Улица Гагарина, 99
Гагарина, 159/Днепровская
Гагарина/Карбышева, 15
Матросова/Вольская
9 Мая/Промышленности
Аэродромная/Карбышева
Аэродромная, 75/Энтузиастов
Аэродромная/Измайловский переулок
Аэродромная/Авроры
Аэродромная, 113а/Карбышева
Дыбенко, 120/Запорожская
Дыбенко/Ивана/Булкина
Ново-Вокзальная/Победы, 94
Ново-Вокзальная/Физкультурная
Победы, 92а/Ново-Вокзальная
Победы/Ново-Вокзальная, 12
Улица Победы, 8
Измайловский переулок/Промышленности
Места продаж елок расположатся по следующим адресам:
Улица Революционная, 127
Улица Революционная, 145
Улица Революционная, 165
Революционная/Гагарина
Улица Революционная, 133
Улица Промышленности, 18
Улица Гагарина, 3
Гагарина/Мяги
Улица Авроры, 94
Улица Авроры, 70
Улица Аэродромная, 13
Аэродромная/Волгина
Улица Партизанская, 56
Мяги/Мориса Тореза
Улица Киевская,10
Пензенская/Владимирская
Улица Пензенская,63-71
Чернореченская/Спортивная
Чернореченская/Владимирская
Агибалова/Вилоновская
Улица Урицкого, 30
Дзержинского/Аэродромная
Дзержинского/Партизанская
Улица Неверова,39
Дыбенко/Карбышева 61
Авроры/Гагарина .
Улица Георгия Димитрова, 20
Улица Георгия Димитрова, 80
Улица Георгия Димитрова, 38
Улица Георгия Димитрова, 69
Пр. Кирова, 201/Ставропольская
Пр. Кирова, 283
Пр.Кирова, 102/Ставропольская
Пр. Кирова, 391а
Пр. Металлургов/ Пугачевская
Улица Стара-Загора, у ТЦ «Колизей»
Стара-Загора/Ташкентская
Стара-Загора/пр. Кирова
Улица Победы, 152а
Победы/Севастопольская
Улица Магистральная, у кинотеатра «Луч»
Ташкентская/Карла Маркса
Улица Ташкентская, 97-99
Улица Ташкентская, 98
Пр. Металлургов/Советская
Пр. Металлургов/Строителей
Пр. Металлургов/Марии Авейде
Зубчаниновское шоссе, 151
Улица Советская, 7
Ставропольская/Советская
Победы/Каховская
Угол улиц Победы, 148
Улица Ставропольская, 157
Транзитная, 32/Аэропортовское шоссе
Черемшанская/Минская.
Улица Белорусская, 34, 92, 131
Улица Фасадная, 7
Улица Пугачевский тракт, 61
Пугачевский тракт/Егорова, 1
Улица Пугачевский тракт, 13
Улица Пугачевский тракт, 25
Молодежный переулок/улицы Нефтяников, 6
Улица Утевская, 4
Улица Липяговская, 1б
Улица, Уральская, 1
Улица Уральская, 107
Пос. Управленческий, улица Сергея Лазо, 27, у ДК «Чайка»
Пос. Управленческий, улица Серегея Лазо, 29
Пос. Управленческий, площадь у ВПЧ-52
Пос. Управленческий, ул. Кузнецова, 9.