Забили до смерти и бросили в мусорку: в Тольятти молодые люди жестоко расправились с приятелем

За свои преступления осужденные получили более 30 лет на двоих. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткое дело было рассмотрено в Самарском областном суде зимой текущего года. На скамье подсудимых оказались двое молодых людей. Они едва достигли совершеннолетия, но успели заработать несколько статей. На их счету – разбой, грабежи, кражи. Однако самым хладнокровным стало убийство, совершенное два года назад. Приятели забили своего знакомого и бросили в мусорке на верную смерть. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Прыгали на потерпевшем, а после забросали отходами

Кровавая история развернулась в марте 2020 года на территории Тольятти. Трое приятелей распивали алкоголь. Изначально отдых шел своим чередом, однако вскоре между ними возник конфликт. Ссора закончилась жестоким избиением, а после – убийством.

– В результате конфликта двое приятелей нанесли третьему многочисленные удары. После этого они волоком дотащили его до площадки с мусорными контейнерами и забросили в один из них, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Однако ударов взбесившимся приятелям оказалось мало. Забросив жертву в мусорку, они начали по очереди прыгать на теле пострадавшего. Решив, что их оппонент погиб, парни закидали несчастного пакетами с мусором и кинули сверху часть дивана. Таким ужасным способом они надеялись скрыть следы своего преступления. Из расправы преступники извлекли собственную выгоду – прежде, чем спрятать тело, они сняли с потерпевшего кожаную куртку и забрали ценные вещи.

Расправившись с приятелем, изверги спокойно покинули место преступления. А пострадавший скончался от полученных травм.

Получили более 30 лет на двоих

Разбирательства затянулись на несколько лет. Зимой 2022 года уголовное дело в отношении преступников было рассмотрено в Самарском областном суде. Их признали виновными в убийстве, разбое, грабеже и кражах.

– Суд с учетом мнения прокурора назначил наказание одному из фигурантов в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы, второму – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – пояснили в областной прокуратуре.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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