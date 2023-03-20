Ушел со сцены ради закулисья: самарский режиссер Денис Бокурадзе рассказал, кто помог ему добиться успеха

Интерес к театральному искусству появился у будущего режиссера еще в школе.

Денис Бокурадзе — именитый самарский режиссер. Еще со школы он мечтал трудиться актером и покорять сцену. Так и получилось. Больше 10 лет он прослужил в театре «СамАрт» актером, но в 2011 году его жизнь кардинально изменилась. Бросив государственный театр, он ринулся в неизвестность, став руководителем любительского (на тот момент) театра в Новокуйбышевске. Театра-студии «Грань». Денис Бокурадзе рассказал журналистам «КП-Самара», почему он решился на такой отчаянный шаг, и о том, почему маленький любительский коллектив за короткое время превратился в один из самых успешных российских театров.

Вместо уроков ставили сценки

Денис признался: интерес к театральному искусству появился у него еще в школе. По словам режиссера, во многом это заслуга учительницы литературы. Уроки Элеоноры Статковской режиссер вспоминает с теплом. Вместо нудных рассказов ученики часто ставили сцены по произведениям из школьной программы.

- Элеонора Каземировна была потрясающим педагогом и моим первым наставником. Она была очень увлечена и заряжена своим делом. Неформально относилась к своей профессии. Всегда излучала позитив и не скупилась на слова поддержки, - поделился с журналистом «КП-Самара» Денис Бокурадзе. – Мы ставили на уроках литературы «Ревизора», «Недоросля», «Горе от ума». Все это, безусловно, влияло на формирование личности.

Именно Элеонора Статковская посеяла любовь к искусству в душе будущего режиссера и заложила правильное отношение к труду.

- Она научила с любовью относиться к своему делу. Это так важно. Ведь, если вкладываешь не только силы, но и всю душу, люди это обязательно почувствуют. Можно сказать, что это одно из условий будущего успеха.

«Он был одержим тем, что делает»

В 1996 году Денис Бокурадзе поступил в Самарскую академию культуры и искусства на режиссерское отделение, на курс Виктора Тимофеева. На тот момент актерского направления в учреждении не было, но это не стало поводом отступать от мечты.

- На режиссерском отделение я получил огромнейший актерский опыт. Наверное, даже больше, чем если бы учился на актерском. Я играл во всех отрывках, которые были на курсе, - говорит Денис Бокурадзе.

Мастер курса, основатель и художественный руководитель самарского театра «Город» Виктор Тимофеев сразу отметил молодого артиста.

- Он как раз набирал новых артистов в «Город», туда попал и я. Виктор Алексеевич был требовательным и строгим, но меня любил. Можно сказать, что именно у него в театре я и учился актерской профессии.

Денис Бокурадзе признался: именно от Виктора Тимофеева ему передалось требовательное отношение к своемуделу.

- Виктор Алексеевич был одержим тем, что делает. И требовал такого же отношения от других. Не давал никаких поблажек. Я благодарен за знания, которые он мне подарил, - поделился Денис.

Денис Бокурадзе.

Ушел со сцены ради закулисья

В 1998 году Денис Бокурадзе познакомился с художественным руководителем и основателем театра-студии «Грань» Эльвирой Дульщиковой. Эта встреча кардинально изменила жизнь молодого актера. Возможно, уже тогда Эльвира Анатольевна разглядела в нем что-то особенное.

- На третьем курсе я начал играть в театре Эльвиры Дульщиковой. У нас были прекрасные отношения. Я восхищался ее талантом, - вспоминает режиссер.

В 2000 году Денис Бокурадзе получил образование режиссера, но, как и планировал, ушел в актеры. Параллельно играл в СамАрте и театре-студии «Грань».

- Мне безумно нравилась моя работа. Я очень много играл. Жил своим делом, но все изменилось в 2011 году.

Денису пришлось уйти со сцены ради закулисья. На это повлияла Эльвира Анатольевна.

- С Эльвирой Анатольевной у нас были теплые, доверительные отношения, мы тесно общались. Я всегда считал и считаю ее моим главным наставником. Она руководила театром-студией 40 лет, за эти годы ею были поставлены десятки прекрасных спектаклей. Но в 2011 году она тяжело заболела.

Вскоре Эльвира Дульщикова уехала к дочери, в Саранск, оставив свое детище - театр-студию «Грань» Денису Бокурадзе. По словам режиссера, полгода она уговаривала его взять театрпод свою опеку.

Последняя просьба перед смертью

- Она хотела, чтобы именно я повел театр дальше. Верила, что у меня все получится. Мы постоянно созванивались, подолгу разговаривали. Эльвира Анатольевна помогала мне советами.

И в сентябре 2011 Денис Бокурадзе открыл новый театральный сезон, организовал выставку по спектаклю Дульщиковой «Иванушко».

- Хоть мы и были на расстоянии, но при этом всегда оставались на связи. Эльвира Анатольевна подсказывала и направляла меня. Но театр возглавлять я еще не соглашался. А потом у нас состоялся очень серьезный разговор. Она вдруг произнесла: «ну раз ты не решаешься взять театр, значит так тому и быть». И в этот момент я понял, что обратного пути уже нет. Я уже почувствовал ответственность, - рассказывает журналисту «КП-Самара» режиссер. – Я не смог оставить театр, тем более в тот момент, когда уже сам начал в нем созидать. Это дело стало мне родным.

Эльвира Дульщикова доверила Денису Бокурадзе свой 40-летний труд. Она вручила ему свое творческое наследие.

- Я понимал, что это огромная ответственность. Это было больше, чем наставничество. Эльвира Анатольевна передала мне в руки жизнь театра и поручила продолжить его путь.

Все строится на любви

Сегодня театр-студия «Грань» уже давно не народный коллектив, а профессиональный театр, хорошо известный в российской театральной среде. И театр со своим новым руководителем продолжает жить и развиваться.

- Сейчас, конечно, театр совсем другой, он живет уже согласно моим ощущениям. Но самое важное - то, что передали его мне вместе с любовью и верой. А когда в человека верят, это сильно помогает.

Денис Бокурадзе с огромным уважением и любовью вспоминает людей, которые привели его к успеху. Театр - это не работа, а смысл жизнь. Это труд, который строится на любви. Старания талантливого режиссера подарили ему известность, но достигая новой цели, он всегда вспоминает своих наставников.

- Не так много в нашем окружении людей, которые создают театр с нуля. Для этого нужна концентрация, энергия, импульс, желание, сила воли и характер. Виктор Тимофеев и Эльвира Дульщикова были именно такими людьми. И все самое лучшее, что было у моих наставников — они мне передали. Я сутками занимался своим любимым делом, меня не надо уговаривать и мотивировать. Я шел и пахал.

Денис Бокурадзе продолжает передавать опыт своих мастеров молодому поколению.

- У меня есть курс ребят, в СГИК в 2021 году мы набрали актерский курс. Сейчас я стараюсь им отдавать всего себя, потому что очень люблю их. Мне хочется, чтобы студенты выросли влюбленными в дело, которым мы занимаемся. И самое главное - чтобы на их пути не было разочарований.

В мае 2023 года исполнится 25 лет, как Денис Бокурадзе служит в театре-студии «Грань».

- Хочу и дальше развиваться, хочу влюблять в театр как можно больше людей, чтобы они созидали, а созидание — это путь к развитию.