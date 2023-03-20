Три десятка сценариев жизни: эксперты раскрыли секреты самого высокого небоскреба Самары

Эксперты раскрыли секреты самого высокого жилого небоскреба Самары. Жилые башни «Баланс Towers» компания «Альянс-Менеджмент» планирует возвести на территории бывшего 4ГПЗ, разрешение на строительство уже получено. 15 марта на public talk в ресторане «Nebo» жителям города рассказали о трендах мирового строительства и концепции нового проекта.

Расти вверх

Концепцию «Баланс Towers» разработало известное столичное архитектурное бюро Т+Т Architects. Компания не только выиграла объявленный девелопером конкурс на концепцию, но и получила контракт на создание архитектурной концепции проекта!

Основатель архитектурного бюро Сергей Труханов уверен: в современном мире квартира должна не только закрывать базовые потребности человека в еде и сне, но и обеспечивать дополнительные функции – например, рабочую, игровую, образовательную, гостеприимство и т.д.

- При этом вместо понятия центра и окраин важным трендом становится концепция 15-минутного города: за 15 минут человек должен иметь возможность добраться до центра инфраструктуры, - подчеркнул эксперт. – В городе должны появляться и развиваться отдельные «центры плотности», а для этого город должен расти ввысь, а не вширь.

Создавая новый центр притяжения, застройщику важно связать городскую среду воедино, а для этого – обратить внимание не только на свой проект, но и на прилегающую территорию.

- Если застройщик хочет, чтобы его объект стал новым центром притяжения, то ему нужно создать единый каркас – зеленый, прогулочный, ритейл и т.д. – и встроить туда жилой комплекс. То есть нужно создать инфраструктуру для многофункционального пребывания и предусмотреть возможности как для локальной социализации, развития добрососедского коммюнити, так и зоны для работы, коворкинги, - уверен Сергей Труханов. К слову, все эти перспективные тренды учтены при создании жилых башен «Баланс Towers», что сделает его востребованным и привлекательным для современного жителя города.

Дом с красной аркой

Архитектор пояснил: при разработке самарского проекта учитывались в том числе и все особенности локации.

- Это знаковая для города территория, и объект должен был стать таким же, в идеале мы хотели попасть на магнитики, - отметил Сергей Труханов. – Мы постарались интегрировать «Баланс Towers» как в окружающую среду, так и в будущую застройку соседних участков, потому что мы понимаем, что окружающие территории тоже будут активно развиваться. Также мы постарались разделить общественные потоки и создать для жильцов дома приватное пространство несмотря на то, что у территории будет большая пешеходная проходимость. Такой приватной территорией стал верхний двор, его отделили от мест, доступных горожанам.

А еще архитекторы решили создать новому объекту собственный, уникальный «адрес», который бы отпечатался в памяти горожан. В стилобатной части предусмотрели яркую красную арку, которая выходит в амфитеатр – идеальное место для фотосессий.

- Мы уверены, что «дом с красной аркой» запомнится и станет знаковым местом для многих горожан, - подчеркнул Сергей Труханов.

Территория без суеты

«Развитие из точки покоя» и «территория без суеты» – именно такие девизы выбрали для резидентов нового проекта «Баланс Towers». Автор концепции органичного лидерства, победитель национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов» Екатерина Иртикеева уверена – это одни из главных трендов 2023 года.

- Мир меняется, и главными трендами сегодня становятся забота о благополучии с акцентом на ценностный подход, персональное кураторство в каждой сфере деятельности, - рассказала эксперт. – Набирает популярность философия фридонизма, которая говорит, что одна из главных свобод человека – это отсутствие страхов, ощущение покоя, возможность выдохнуть перед вдохом и ощутить баланс. А еще важным становится объединение, создание значимых связей, ощущение устойчивости и потребность выбирать бренды, которые отражают ваши социальные и экологические ценности.

Ворота в центр

Коммерческий директор «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова вспоминает: когда компания подбирала территорию для нового проекта, эксперты посоветовали – мол, берите этот участок, вы справитесь с вызовом и он станет воротами в центральную часть города.

- С точки зрения разделения Самары на ментальные районы этот участок был «белым пятном», никто из жителей не считал этот район своим, - рассказала исполнительный директор «Том Сойер Феста» Анастасия Кнор. – Просто участок, огороженный глухим забором. Однако работники 4 ГПЗ помнят, что именно сюда раньше заходила Линдовская железная дорога, а также здесь были расположены заводские теплицы, где выращивали растения для благоустройства. А вот непосредственно никаких промышленных цехов на этом месте не никогда не было.

Мария Иванова отмечает: при проектировании «Баланс Towers» учитывались конкретные потребности будущих жильцов.

- Мы не разрабатывали планировки, а описывали и конструировали сценарии жизни в квартирах, - рассказала эксперт. Ведь человек покупает не планировку, а квартиру, в которой он будет жить. У нас получилось 29 сценариев, которые мы уложили в современные планировочные решения. Многие квартиры в доме не повторяются, некоторые вообще есть в единичных экземплярах. А, в высокой башне, например, шесть слоев, планировки в которых совершенно разные.

Проходные гостиные и стеклянные стены

Девелопер не побоялся воплотить несколько нестандартных решений. Например, есть квартиры с «проходными» гостиными или кухнями-гостиными, из которых ведут входы в спальни.

- У многих сформировалось предвзятое отношение к таким планировкам, много лет назад всем захотелось раздельных комнат. Но на самом деле это очень удобно, комфортно и уважительно к человеку и его финансовым возможностям, так как сокращает «пустые» коридоры и транзитные зоны,- отметила Мария Иванова.

Среди других необычных решений – квартиры, в которых окон больше, чем комнат, квартиры необычной формы, со стеклянной стеной и потолками 3,5 м.

- Сейчас профессиональное сообщество активно спорит, нужны ли квартиры-студии в жилом комплексе такого высокого класса. Мы убеждены, что нужны – это идеальный инвестпродукт и минимальный ценник для входа в премиальный проект - подчеркнула Мария Иванова.

- Современный рынок недвижимости двигают новые проекты, которые реализуются здесь и сейчас, - уверена Мария Иванова. – Мы хотим сформировать в Самаре спрос на жилье повышенного класса, чтобы у горожан была возможность выбрать то, что им по душе и отвечает их потребностям.