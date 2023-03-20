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Общество20 марта 2023 11:00

Три десятка сценариев жизни: эксперты раскрыли секреты самого высокого небоскреба Самары

Эксперты раскрыли секреты самого высокого небоскреба Самары на 4ГПЗ
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА

Эксперты раскрыли секреты самого высокого жилого небоскреба Самары. Жилые башни «Баланс Towers» компания «Альянс-Менеджмент» планирует возвести на территории бывшего 4ГПЗ, разрешение на строительство уже получено. 15 марта на public talk в ресторане «Nebo» жителям города рассказали о трендах мирового строительства и концепции нового проекта.

Расти вверх

Концепцию «Баланс Towers» разработало известное столичное архитектурное бюро Т+Т Architects. Компания не только выиграла объявленный девелопером конкурс на концепцию, но и получила контракт на создание архитектурной концепции проекта!

Основатель архитектурного бюро Сергей Труханов уверен: в современном мире квартира должна не только закрывать базовые потребности человека в еде и сне, но и обеспечивать дополнительные функции – например, рабочую, игровую, образовательную, гостеприимство и т.д.

- При этом вместо понятия центра и окраин важным трендом становится концепция 15-минутного города: за 15 минут человек должен иметь возможность добраться до центра инфраструктуры, - подчеркнул эксперт. – В городе должны появляться и развиваться отдельные «центры плотности», а для этого город должен расти ввысь, а не вширь.

Создавая новый центр притяжения, застройщику важно связать городскую среду воедино, а для этого – обратить внимание не только на свой проект, но и на прилегающую территорию.

- Если застройщик хочет, чтобы его объект стал новым центром притяжения, то ему нужно создать единый каркас – зеленый, прогулочный, ритейл и т.д. – и встроить туда жилой комплекс. То есть нужно создать инфраструктуру для многофункционального пребывания и предусмотреть возможности как для локальной социализации, развития добрососедского коммюнити, так и зоны для работы, коворкинги, - уверен Сергей Труханов. К слову, все эти перспективные тренды учтены при создании жилых башен «Баланс Towers», что сделает его востребованным и привлекательным для современного жителя города.

Дом с красной аркой

Архитектор пояснил: при разработке самарского проекта учитывались в том числе и все особенности локации.

- Это знаковая для города территория, и объект должен был стать таким же, в идеале мы хотели попасть на магнитики, - отметил Сергей Труханов. – Мы постарались интегрировать «Баланс Towers» как в окружающую среду, так и в будущую застройку соседних участков, потому что мы понимаем, что окружающие территории тоже будут активно развиваться. Также мы постарались разделить общественные потоки и создать для жильцов дома приватное пространство несмотря на то, что у территории будет большая пешеходная проходимость. Такой приватной территорией стал верхний двор, его отделили от мест, доступных горожанам.

А еще архитекторы решили создать новому объекту собственный, уникальный «адрес», который бы отпечатался в памяти горожан. В стилобатной части предусмотрели яркую красную арку, которая выходит в амфитеатр – идеальное место для фотосессий.

- Мы уверены, что «дом с красной аркой» запомнится и станет знаковым местом для многих горожан, - подчеркнул Сергей Труханов.

Территория без суеты

«Развитие из точки покоя» и «территория без суеты» – именно такие девизы выбрали для резидентов нового проекта «Баланс Towers». Автор концепции органичного лидерства, победитель национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов» Екатерина Иртикеева уверена – это одни из главных трендов 2023 года.

- Мир меняется, и главными трендами сегодня становятся забота о благополучии с акцентом на ценностный подход, персональное кураторство в каждой сфере деятельности, - рассказала эксперт. – Набирает популярность философия фридонизма, которая говорит, что одна из главных свобод человека – это отсутствие страхов, ощущение покоя, возможность выдохнуть перед вдохом и ощутить баланс. А еще важным становится объединение, создание значимых связей, ощущение устойчивости и потребность выбирать бренды, которые отражают ваши социальные и экологические ценности.

Ворота в центр

Коммерческий директор «Альянс-Менеджмент» Мария Иванова вспоминает: когда компания подбирала территорию для нового проекта, эксперты посоветовали – мол, берите этот участок, вы справитесь с вызовом и он станет воротами в центральную часть города.

- С точки зрения разделения Самары на ментальные районы этот участок был «белым пятном», никто из жителей не считал этот район своим, - рассказала исполнительный директор «Том Сойер Феста» Анастасия Кнор. – Просто участок, огороженный глухим забором. Однако работники 4 ГПЗ помнят, что именно сюда раньше заходила Линдовская железная дорога, а также здесь были расположены заводские теплицы, где выращивали растения для благоустройства. А вот непосредственно никаких промышленных цехов на этом месте не никогда не было.

Мария Иванова отмечает: при проектировании «Баланс Towers» учитывались конкретные потребности будущих жильцов.

- Мы не разрабатывали планировки, а описывали и конструировали сценарии жизни в квартирах, - рассказала эксперт. Ведь человек покупает не планировку, а квартиру, в которой он будет жить. У нас получилось 29 сценариев, которые мы уложили в современные планировочные решения. Многие квартиры в доме не повторяются, некоторые вообще есть в единичных экземплярах. А, в высокой башне, например, шесть слоев, планировки в которых совершенно разные.

Проходные гостиные и стеклянные стены

Девелопер не побоялся воплотить несколько нестандартных решений. Например, есть квартиры с «проходными» гостиными или кухнями-гостиными, из которых ведут входы в спальни.

- У многих сформировалось предвзятое отношение к таким планировкам, много лет назад всем захотелось раздельных комнат. Но на самом деле это очень удобно, комфортно и уважительно к человеку и его финансовым возможностям, так как сокращает «пустые» коридоры и транзитные зоны,- отметила Мария Иванова.

Среди других необычных решений – квартиры, в которых окон больше, чем комнат, квартиры необычной формы, со стеклянной стеной и потолками 3,5 м.

- Сейчас профессиональное сообщество активно спорит, нужны ли квартиры-студии в жилом комплексе такого высокого класса. Мы убеждены, что нужны – это идеальный инвестпродукт и минимальный ценник для входа в премиальный проект - подчеркнула Мария Иванова.

- Современный рынок недвижимости двигают новые проекты, которые реализуются здесь и сейчас, - уверена Мария Иванова. – Мы хотим сформировать в Самаре спрос на жилье повышенного класса, чтобы у горожан была возможность выбрать то, что им по душе и отвечает их потребностям.

БИЗНЕС-ПРЕСС