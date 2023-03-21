200 лет на всех: Династия, приводящая в движение нефть

Семья Зиньковских верна профессии более 50 лет. Фото: семейный архив.

Три поколения верности предприятию

История каждого предприятия - это люди, которые из поколения в поколение передают свое мастерство и любовь к профессии. В этом году юбилей отмечает компания «Транснефть» - ей исполняется 30 лет, а у ее дочернего предприятия «Транснефть - Приволга» - семидесятый день рождения. Крупнейшая система магистральных нефтепроводов строилась десятилетиями, объединяя месторождения и перерабатывающие заводы, порты и потребителей. За годы больших достижений и производственных рекордов, сложилось немало трудовых традиций, в том числе преемственность поколений и рабочие династии, которые позволяют коллективу предприятия уверенно смотреть в будущее.

С середины 70-х в нефтепроводной системе в разные годы трудились восемь представителей семьи Зиньковских. Родоначальник большой династии Виктор Дмитриевич Зиньковский переступил порог отдела кадров в 1975 году и честно отработал в системе трубопроводного транспорта 23 года. До самой пенсии и присвоения звания «Ветеран труда ПМН» он трудился машинистом-укладчиком трубопроводов.

Виктор Зиньковский - родоначальник трудовой династии нефтепроводчиков. Фото: семейный архив.

Остальные представители семьи десятки лет посвятили работе на линейно-производственной диспетчерской станции «Ефимовка» - крупнейшем объекте Волгоградского районного нефтепроводного управления. На ЛПДС в 1980 году, сразу после школы, пришел сын основателя династии - Виктор Зиньковский. С предприятия призвался в армию, сюда же и вернулся, отслужив танкистом. Вся его жизнь связана с ЛПДС: три десятка лет отработал слесарем, последние семь - трудится оператором нефтеперекачивающей станции участка транспортировки нефти.

- Отец всегда интересно рассказывал о своей работе, поэтому сомнений не было, - говорит Виктор Викторович. - К тому же станция для нашей Ефимовки градообразующая - благодаря предприятию здесь росли дома и объекты инфраструктуры. Когда я заканчивал школу, выбор у деревенских был небольшим: или в колхоз, или на станцию. Я выбрал отцовское предприятие, как и, впоследствии, мои сыновья.

Основатель династии может по праву гордиться сыном: его имя занесено в Книгу почета «Приволжский магистральный нефтепровод» (в настоящее время «Транснефть - Приволга»), а за добросовестный труд он был отмечен на Доске почета «Транснефть-Приволга», был награжден почетными грамотами главы администрации Волгоградской области и компании «Транснефть».

Немало наград и у невестки родоначальника: Вера Зиньковская отдала Волгоградскому РНУ 37 лет, освоив за это время несколько профессий - от стрелка пожарного и маляра-штукатура до оператора товарного и оператора НППС. Сегодня Вера Николаевна на заслуженном отдыхе.

Николай Зиньковский, старший сын Веры и Виктора, более 20 лет работает электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования на ЛПДС «Ефимовка». Предприятие родное и для его жены - оператора ЛПДС. Станция тоже имеет свою историю, она построена в 1959 году для увеличения пропускной способности первого областного магистрального нефтепровода Жирновск - Сталинград. В настоящий момент коллектив ЛПДС «Ефимовка» обеспечивает обслуживание трех нефтепроводов: Куйбышев - Тихорецк, Жирновск - Волгоград и Саратов - Кузьмичи.

Фамилия Зиньковских хорошо известна не только в Волгоградской области, но и в Самаре. В аппарате управления АО «Транснефть - Приволга» заместителем начальника отдела главного технолога трудится брат Николая - Михаил Зиньковский. Михаил начал свой трудовой путь в 2009 году в качестве слесаря по обслуживанию резервуарного парка НПС «Самара» и продолжил его в отделе эксплуатации компании.

Вместе с Михаилом в аппарате управления работает и внук Виктора Дмитриевича - Виктор Викторович. Ведущий инженер товарно-транспортного отдела по учету нефти - уже третий Виктор Зиньковский, связавший свою жизнь с транспортировкой нефти. Он пришел на предприятие, еще будучи студентом СамГТУ, после окончания с отличием университета принят на постоянную работу.

- Я всегда знал, что буду работать там же, где дед и отец, - признался Виктор. - Поэтому с интересом приступил к работе инженером-механиком на НПС «Новомлиново». Со временем интерес к деятельности в системе увеличивался, и я перевелся мастером линейной аварийно-эксплуатационной службы на родную станцию, а после работы в поле расширил знания по резервуарным паркам. Кроме того, всегда было стремление разобраться в направлении строительных подразделений, и после активного оказания содействия по строительству объектов в РНУ получил предложение о переводе в аппарат управления в службу диспетчерского контроля и отчетности управления строительства. Служба только образовывалась на предприятии, и я с энтузиазмом налаживал взаимоотношения со смежными отделами и постарался в полной мере автоматизировать работу. Мои близкие люди посвятили свою жизнь работе в компании «Транснефть», и я всегда чувствую особую ответственность при выполнении поставленных передо мною задач.

Ковалевская «ветка» династии

Выбор, который в далеком 1975 году сделал Виктор Дмитриевич Зиньковский, определил профессиональную судьбу не только его сына, но и дочери. Справедливости ради, стоит отметить, что ее вдохновил не только пример отца.

- Раньше весь коллектив станции состоял из жителей Ефимовки, - вспоминает Марина Викторовна Ковалева, дочь основателя династии. - Вахтовиков здесь почти не было, пока молодежь не стала переезжать в город. Мы были знакомы с предприятием с самого детства - нас с первого класса водили сюда на экскурсии, и все мы мечтали здесь когда-нибудь работать. На станции и летнюю школьную практику проходили - пололи и поливали яблочные сады, которые когда-то здесь росли. Я не стремилась уехать в город - вышла в Ефимовке замуж, построили дом. И когда пришла на ЛПДС, знала, что на всю жизнь.

Марина Викторовна трудится на предприятии более 30 лет. Пришла оператором котельной, долго работала кладовщиком, а сегодня - аппаратчиком очистки сточных вод на сооружениях ЛПДС «Ефимовка». Династия, которую заложил Виктор Зиньковский, продолжается и по линии Марины Викторовны. Ее сын Николай Ковалев, закончив с красным дипломом СамГТУ по целевой программе предприятия, уже 15 лет работает в линейной аварийно-эксплуатационной службе ЛПДС «Ефимовка», пройдя путь от мастера до руководителя подразделения.

Можно с уверенностью сказать, что на внуках трудовой стаж Зиньковских, насчитывающий в общей сложности около двух веков, не прервется. Подрастают правнуки Виктора Дмитриевича, которые уже сейчас знают: приводить в движение нефть - важное и почетное, а главное - семейное дело. Династия Зиньковских и многие другие трудовые династии предприятия продолжат его славную историю и приумножат успехи и достижения нефтепроводной отрасли нашей страны.

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