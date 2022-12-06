Фонтаны, яблоньки и медвежата: как украсят Самару к Новому году-2023

В городе появляются световые фонари Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самару начали украшать к новому году уже в середине ноября. Городские власти сообщили, что новую иллюминацию не покупали, просто решили поменять дислокацию конструкций.

В новогодний набор уличного декора в этом году входят различные гирлянды, консоли, светодинамические инсталляции (предметы и фигуры), объемно-пространственные композиции.

Гирлянды и консоли

Главные артерии Самары - Московское шоссе и улица Ново-Садовая, а также участки крупных улиц (Гагарина, Победы, Кирова, Революционная, Самарская и др.) будут украшены гирляндами и консолями вдоль дорог. Гирлянды развешивают на ветвях и стволах деревьев, на столбах. К последним также крепят консоли в виде звездочек, снежинок и сов. Всего такой подсветкой в Самаре оснастят около 600 деревьев.

Светодинамические фонтаны

В этом году в Самаре «забьют» 12 светодинамических фонтанов. Главный из них уже смонтирован на склоне площади Славы. Там также установят несколько десятков светящихся шаров и и снежинок, 66 светодиодных лент с динамическим эффектом и несколько фигур.

Фонтаны также появятся на Вертолетной площадке в пос. Управленческом и на Ленинградке. Точное расположение всех конструкций пока не названо.

Светодиоидные фигуры

Больше всего украшений достанется туристическим местам и паркам и скверам. Так, на пешеходной части Ленинградской уже растянули комплекс «Звездное небо» - сеточку из голубых огоньков длиной в 2,5 км. На участке самарского Арбата от улицы Куйбышева до Фрунзе монтируют свтодиоидные арки. А на пересечении с Молодогвардейской скоро появится фигура «Медвежонок».

На Крымской площади «выросли» три светящиеся яблони. Похожие деревья установлены в сквере Аксакова.

Помимо яблонь и медвежат, в самарских парках и на набережной Волги также установят светодиоидные композиции «Елочный шар», арки «Часы» и «Шар», «Жар-птица», «Олень и олениха», «Дед Мороз с санями», «Избушка», «Дерево сакуры», «Птицы», «Снеговик», «Часы» и другие.