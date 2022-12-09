На конференции «Новые технологии в онкологии» в Самаре врачи обменялись опытом борьбы с раком

Самарские врачи представили разработки в радиотерапии и хирургии. Фото: СОКОД

На рубеже ноября-декабря в Самаре специалисты по лечению онкологических заболеваний в очередной раз собрались, чтобы обсудить методы борьбы и обменяться успешным опытом.

Есть стратегия - будет результат

Начиная с 2011 года, Самарский областной клинический онкологический диспансер проводит совместную научно-практическую конференцию с Самарским медицинским университетом. Мероприятие проходит под эгидой министерства здравоохранения Самарской области, Ассоциации онкологов России, Ассоциации врачей Самарской области и национального медицинского исследовательского центра радиологии. Количество участников с каждым годом растет. Как и масштаб - конференция получила международный статус. В частности, в этом году, кроме коллег самарских медиков из городов Поволжского федерального округа, в ней приняли участие врачи из Узбекистана и Казахстана. Конференция обладает не только международным статусом, но и масштабом: в ее оргкомитет вошли настоящие светила медицины - доктора, профессора, академики. В научно-практической конференции «Новые технологии в онкологии» врачи искали пути решения проблем, которых в области лечения онкологических заболеваний еще немало. Самарские специалисты организации онкологической помощи представили на суд коллег аспекты организации здравоохранения в регионах, разработки в радиотерапии и хирургии.

- Организация онкологической помощи сегодня очень важна - без этого направления сложно спрогнозировать развитие онкослужбы и в Самарской области, и в России, - уверен главный врач СОКОД, д.м.н., главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области - Андрей Орлов. - Мы считаем, что именно организация онкологической помощи населению приведет, как к выявлению новообразований на ранних стадиях, так и к снижению смертности от рака. «Как обеспечить большие хирургические вмешательства качественной анестезиологической помощью», «Роль радиофармтерапии в лечении множественных костных метастазов рака предстательной железы» и даже«Новые инструменты взаимодействия медицинской организации с общественностью через использование социальных сетей» - медики обсудили множество тем и вопросов.

Андрей Орлов уверен: организация онкологической помощи населению приведет снижению смертности от рака. Фото: СОКОД

- Цель нашей конференции - обмен опытом, - говорит заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, д.м.н., доцент, заместитель главного врача по научной работе ГБУЗ СОКОД Олег Каганов. - Поделиться с коллегами нашими наработками, послушать коллег из ближнего зарубежья, наших ведущих федеральных центров. Узнать новые направления работы онкологических служб ПФР, выбрать общую стратегию развития онкологической помощи по направлениям, которые представлены на конференции. Конечно, самую большую пользу от работы конференции получат жители Самарской области. Врачи, которые борются за их здоровье и жизнь, по итогам конференции повышают и свой кругозор, и уровень в целом - новые знания помогут им принимать правильные решения по диагностике и тактике лечения.

Олег Каганов считает, что научная подготовка помогает молодым врачам расти в профессиональном плане. Фото: СОКОД

Шаг в будущее

В конференции приняли участие не только высококлассные врачи, но и те, кому еще только предстоит таковыми стать. В конкурсе«Первые шаги в науке» свои работы представили около 20 молодых специалистов, и направления все те же - «Инновационные направления диагностики и лечения онкологии», «Вопросы и перспективы организации онкологической помощи в субъектах РФ», «Современные методы лечения новообразований женской репродуктивной системы». Темы, выбранные молодой сменой для исследований, обывателю страшно даже произносить вслух, но именно от их бесстрастного изучения зависит - останутся ли пугающими эти диагнозы годы спустя.

- Сейчас ни одно крупное мероприятие не проходит без молодых специалистов, - рассказал Олег Игоревич. - Будущее онкологической службы лежит на плечах молодых ребят. Сегодня они студенты, ординаторы и врачи, которые только что пришли к нам после вуза. Именно научная подготовка, помогающая увидеть перспективы, позволяет им расти в профессиональном плане. И этот рост - залог наших онкологических побед в будущем.